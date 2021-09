Bus übersehen

Brühl (ots) – An der Kreuzung Friedrichstraße/Mannheimer Straße kam es am Donnerstagnachmittag 16.09.2021 gegen 15:00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Hyundai. Eine 50-Jährige wollte mit ihrem Hyundai von der Friedrichstraße in die Mannheimer Straße abbiegen.

Hierbei übersah sie den vorfahrtberechtigten Linienbus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rotlicht missachtet

Schwetzingen (ots) – Am Donnerstagabend 16.09.2021 gegen 20:50 Uhr, kam es an der Kreuzung der Mannheimer Landstraße zur L599 in Richtung Ketsch zu einem Unfall. Ein aus Brühl kommender Skoda-Fahrer übersah die für ihn “rot” anzeigende Ampel, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem 19-Jährigen BMW-Fahrer kam, der die Mannheimer Landstraße in entgegengesetzter Richtung fuhr.

Der 19-Jährige wollte gerade von dort an der für ihn “grün” zeigenden Ampel nach links auf die L599 abbiegen. Die 16-Jährige Beifahrerin des 19-Jährigen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 8.000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen,

Tel. 06202/288-0 in Verbindung zu setzen.

Vorfahrt missachtet

Plankstadt (ots) – Am Donnerstag 16.09.2021 gegen 08:30 Uhr, fuhr ein 30-Jähriger Renault-Fahrer auf der Wilhelmstraße in Richtung “Im Gund”. An der Kreuzung zur Leopoldstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 65-Jährigen BMW-Fahrers. Es kam zum Unfall.

Der BMW musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 7.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Verkehrspolizei Mannheim übernimmt die Ermittlungen zum Unfallgeschehen.

Einbruch in Wohnhaus

Neckargemünd (ots) – Über eine gekippte Terrassentür verschaffte sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein bisher unbekannter Täter Zutritt zu einem Anwesen in der Saarstraße. Der Täter entwendete Bargeld in dreistelliger Höhe.

Das Polizeirevier Neckargemünd übernimmt die Ermittlungen in diesem Zusammenhang und bittet Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich an die

Tel. 06223 9254-0 zu wenden.

Verkehrsunfall inmitten von Wiesenbach, hoher Sachschaden

Wiesenbach (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen 16.09.2021 inmitten von Wiesenbach entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Ein 56-jähriger Fahrer eines 3,5-Tonners war auf der Bammentaler Straße in Richtung B 45 unterwegs, als er kurz vor 7 Uhr, unmittelbar vor der Einmündung Mozartstraße aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen geparkten 2er BMW stieß. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Neckargemünd zum Unfallhergang dauern an.

Unfall auf A 6 – Autofahrer verletzt – Unfallflucht

Gem. Dielheim (ots) – Am Donnerstagabend 16.09.2021 ereignete sich auf der A 6, zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde und ein Sachschaden von rund 40.000 Euro entstand. Der Verursacher suchte anschließend das Weite.

Ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer war auf der linken Spur in Richtung Mannheim unterwegs, als gegen 20.40 ein bislang unbekannter Autofahrer plötzlich vom mittleren auf den linken Fahrstreifen zog. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 45-Jährige aus, geriet ins Schleudern und prallte in die Leitplanken. Dabei verletzte er sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Sein Fahrzeug wurde total beschädigt und wurde abgeschleppt.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich wahrscheinlich um einen Kombi. Nähere Informationen hierzu liegen nicht vor.

Zum Unfallzeitpunkt herrschte auf der A 6 noch reger Verkehr, weshalb die Fahnder des Autobahnpolizeireviers Walldorf davon ausgehen, dass Zeugen den Unfallhergang beobachteten und Hinweise zum Verursacher insbesondere zu dessen Fahrzeug geben können. Diese wenden sich an das Autobahnpolizeirevier Walldorf, Tel.: 06227/35826-0.

Verkehrsunfall mit 1 Verletzte, zwei Fahrzeuge Totalschaden

Eschelbronn (ots) – Am Donnerstagmorgen 16.09.2021 kurz nach 06 Uhr, kam es an der Einmündung Industriestraße/Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro.

Eine 37-jährige Hyundai-Fahrerin, die auf der Industriestraße unterwegs war, hatte die Vorfahrt einer 56-jährigen Opel-Fahrerin auf der querenden Bahnhofstraße missachtet, worauf beide Fahrzeuge zusammenstießen. Dabei zog sich die 56-Jährigen Verletzungen zu.