9-Jähriger von Hund gebissen

Frankenthal (ots) – Der 9-jährige Geschädigte hielt sich am 15.09.2021 gegen 16.30 Uhr, auf dem Bolzplatz, seitlich des Westringes auf. Ein älterer Mann, etwa 70-75 Jahre alt mit Oberlippenbart, lief mit seinem Hund (vermutl.Pudel) dort lang. Der Mann lies seinen braun-weißen, mittelgroßen Hund an der langen Leine laufen. So lief der Hund auf den 9-Jährigen zu und biss ihn unvermittelt ins Bein. Der Junge wurde hierbei leicht verletzt und musste in ärztliche Behandlung.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.