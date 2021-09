Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 16.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Schockanruf – Betrug durch falsche Polizeibeamte

Bad Dürkheim (ots) – Im Tagesverlauf des 16.09.2021 erhielt eine 71-Jährige Bad Dürkheimerin einen Anruf einer weiblichen Person, die sich als Ihre Tochter ausgab. Die Anruferin habe laut geschrien und behauptet, sie hätte bei einem Unfall eine Person schwer verletzt. Sie schilderte, dass sie, um eine Strafe abwenden zu können, Geld hinterlegen müsse. Da sie den geforderten Betrag nicht aufbringen könne, bat sie die Geschädigte um Hilfe. Im Nachgang kam es nach mehreren Anrufen angeblicher Polizeibeamter zur Übergabe von Bargeld an einem vereinbarten Ort an einen ebenfalls angeblichen Polizeibeamten.

Es handelt sich hierbei um eine bekannte Betrugsmasche von sogenannten „Schockanrufen“ und falschen Polizeibeamten. Die Polizei rät hierzu:

Wenn Sie vermuten, dass Betrüger am Telefon sind, legen Sie auf und informieren Sie die Polizei und / oder Ihnen nahestehende Personen

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis

Deponieren Sie niemals Geld oder Wertgegenstände auf Anweisung außerhalb Ihrer Wohnung oder übergeben diese an fremde Personen

Weitere Tipps finden Sie auf der Homepage der Polizeilichen Kriminalprävention des Bundes und der Länder unter www.polizei-beratung.de.

Bad Dürkheim: Ladendiebstahl

Bad Dürkheim (ots) – Am 16.09.2021 gegen 15.30 Uhr teilte eine Mitarbeiterin des Drogeriemarktes „Müller“ einen Diebstahl mit. Demnach habe ein junger Mann, etwa 163 groß, schlanke Statur und kurze dunkle Haaren mehrere Packungen hochwertigen Parfums entwendet. Bekleidet gewesen sei der Täter mit einer Jeans, einem hellen Oberteil und einer Dunklen Basecap. Außerdem habe er eine Tasche mit der Aufschrift „New Yorker“ mitgeführt haben. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Friedelsheim: Brand am Jugendtreff

Friedelsheim (ots) – Am 17.09.2021 gegen 08:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein Brand an dem Wohnwagen des Containers des Jugendtreffs zwischen Friedelsheim und Gönnheim gemeldet. Bei Eintreffen vor Ort war das an einer Holzterrasse vor dem Wohnwagen ausgebrochene Feuer bereits durch die Feuerwehr gelöscht. Sowohl an der Holzterrasse als auch an einem darauf befindlichen Holztisch entstand Sachschaden. Hinsichtlich der Brandursache wurden die Ermittlungen aufgenommen – eine abschließende Ursache des Brandes konnte bisher noch nicht festgestellt werden.

Lindenberg: Roller unter Alkoholeinfluss geführt

Lindenberg/Pfalz (ots) – Am 17.09.2021 gegen 19:15 Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Neustadt im Begegnungsverkehr ein weißer Mofa-Roller auf. Bei einer im Anschluss in Lindenberg durchgeführten, allgemeinen Verkehrskontrolle konnte bei dem männlichen Fahrzeugführer aus dem Kreis Bad Dürkheim Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Dies stellt eine Straftat dar, sodass die Fahrt des Fahrzeugführers vor Ort beendet und der Roller an der Kontrollörtlichkeit abgestellt wurde. Dem Beschuldigten wurde auf der Polizeiinspektion Neustadt eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt nach §316 StGB.

Elmstein: Rotwild fährt „schwarz“

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):