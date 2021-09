Greifenstein-Holzhausen: Traktor gestohlen

(ots) – Zwischen Sonntag 12.09.2021, 08:00 Uhr und Montag 13.09.2021, 08:00 Uhr stahlen Unbekannte einen Traktor des Herstellers IHC. Der rot-weiße Schlepper vom Typ 955 XL stand auf einer Wiese in der Straße “Gelinn”. Der Schaden beläuft sich auf 6.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wem sind verdächtige Personen zwischen Montag und Dienstag aufgefallen?

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei außerdem nach einem weißen Kleintransporter mit einer Aufschrift an den Seiten. Wer kann Hinweise zu dem Transporter, an dem offenbar LM-Kennzeichen (Landkreis Limburg-Weilburg) angebracht waren, geben?

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Breitscheid-Medenbach: Unfallfahrer flüchtet

(ots) – 2.000 Euro wird die Reparatur des Schadens an einer Grundstücksmauer kosten, die ein unbekannter Unfallfahrer hinterließ. Am vergangenen Montag (13.09.2021), um 11:00 Uhr, fuhr ein Lkw auf der Rosenstraße. An der Einmündung zur Straße “Am Eichert” streifte der Unfallfahrer beim Einbiegen die Mauer in Höhe der Hausnummer 2. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei einen grau-blauen Lkw, an dem vermutlich polnische Kennzeichen angebracht waren.

Wer kann Hinweise zum unbekannten Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

