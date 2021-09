Unbekannter Täter versucht Handy zu rauben

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 16.09.2021, 23:55 Uhr – Ein Handy im Wert von 250 Euro versuchte ein unbekannter männlicher Täter Donnerstagabend auf dem Verbindungsweg am Damm, zwischen Kaufland und der Fa. Freudenberg von einer 28-jährigen Frau zu erlangen. Der unbekannte Täter sprach die Frau an und forderte von ihr die Herausgabe ihres Handys, welches sie in der Hand hielt. Als sie dies verweigerte schlug er ihr mit der Hand in ihr Gesicht.

Anschließend entfernte sich der Täter in Richtung Kaufland. Die 28-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt. Von dem unbekannten Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Er ist ca. 180 cm groß, Ende zwanzig und hat eine durchtrainierte Figur. Bekleidet war er mit eine mit einem dunklen Kapuzenpullover, einer dunklen Flecktarnhose und hellen Schuhen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

