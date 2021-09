Mackenbach: Unfall: Auto landet im Graben – SIEHE EINGANGSFOTO

Im Graben der Landstraße zwischen Schwedelbach und Mackenbach ist am Donnerstagnachmittag ein Autofahrer mit seinem Wagen gelandet. Beim Abbiegen in einen Feldweg fuhr der 21-Jährige zu schnell. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, landete im Graben und kippte dabei um. Der Fahrer und ein gleichaltriger Mitfahrer blieben unverletzt. Sie wurden von Sanitätern des Rettungsdienstes betreut. Am Auto entstand Sachschaden. Das Fahrzeug wurde aus dem Graben geborgen und abgeschleppt. Die Feuerwehr war im Einsatz. Eine Polizeistreife nahm den Unfall auf. |erf

Schockanrufe und andere Betrugsmaschen

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots) – Mit verschiedenen Betrugsmaschen

haben unbekannte Täter am Mittwoch und Donnerstag versucht, Menschen aus der

Westpfalz hereinzulegen, um an ihr Geld zu kommen. Leider waren sie in einem

Fall erfolgreich. Eine Frau aus dem Landkreis übergab einem unbekannten Mann

Bargeld und Schmuck.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die 79-Jährige am Nachmittag von einem

unbekannten Mann angerufen wurde, der sich als Staatsanwalt vorstellte. Der

Anrufer berichtete, dass es zu einem Unfall gekommen sei, an dem der Sohn der

Seniorin beteiligt war. Bei dem Unfall sei eine Frau getötet worden. Dem Sohn

drohe nun ein Gefängnisaufenthalt – es sei denn, die 79-Jährige würde eine

Kaution für ihn bezahlen. Leider glaubte die Seniorin die Geschichte und übergab

wenig später einem Unbekannten so viel Bargeld, wie sie zu Hause hatte, und auch

wertvolle Schmuckstücke.

Unser dringender Appell: Lassen Sie sich nicht am Telefon von solchen

„Schockanrufen“ verunsichern! Bleiben Sie misstrauisch – erst recht, wenn

Geldforderungen gestellt werden oder jemand neugierige Fragen zu Ihrer

Lebenssituation und Ihren finanziellen Verhältnissen stellt!Roller brennt am Heck

Kaiserslautern (ots) – Ein brennender Roller ist der Polizei in der Nacht zu

Freitag aus der Feuerbachstraße gemeldet worden. Als die Streife vor Ort

eintraf, brannte das Leichtkraftrad im Heckbereich. Die Feuerwehr löschte die

Flammen. Die Brandursache ist unklar.

Aufgrund von Zeugenhinweisen auf zwei Personen, die sich vor dem Brand in der

Nähe des Rollers aufgehalten haben, wurde die Umgebung abgesucht. Dabei wurden

zwei Männer kontrolliert und ihre Personalien festgestellt. Die weiteren

Ermittlungen laufen. |cri

Am besten geben Sie am Telefon keine Auskünfte! Und BITTE übergeben Sie NIEMALS

einem Fremden einfach Bargeld oder Wertgegenstände!

Unser Tipp: Beenden Sie das Telefonat und verständigen Sie die (echte) Polizei!

Und wenn Ihnen Geschichten über angebliche Unfälle von Angehörigen erzählt

werden, fragen Sie selbst bei Ihren Familienmitgliedern nach, ob die

Informationen stimmen!

Von einem versuchten Enkeltrick-Betrug berichtet auch eine 85-jährige Frau aus

dem Stadtgebiet. Sie hatte am Mittwoch einen Anruf einer unbekannten Frau

erhalten, die sich als ihre Nichte ausgab. Die Anruferin behauptete, dass sie

sich eine Immobilie gekauft habe und nun Bargeld benötige. Als die Seniorin

entgegnete, dass sie kein Geld zu Hause habe, teilte die angebliche „Nichte“

mit, dass sie sich gleich nochmal melden würde.

Wenige Minuten später klingelte das Telefon erneut – diesmal meldete sich

allerdings ein Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab. Er wiederum behauptete,

dass es sich bei der Anruferin um eine Betrügerin handelte, die man schnappen

wolle. Die Seniorin müsse an ihrem Telefon lediglich die Rautetaste drücken,

dann würde sie direkt mit dem Polizei-Notruf verbunden. – Zum Glück fiel die

85-Jährige nicht darauf herein. Stattdessen legte sie den Hörer auf und wählte

selbst die Nummer des Notrufs.

Mit einem sogenannten Schockanruf wollten Betrüger am Mittwoch auch eine andere

Frau aus dem Stadtgebiet unter Druck setzen. Wie die 71-Jährige der Polizei

meldete, gab sich die unbekannte Anruferin als Enkelin aus und berichtete von

einem schweren Verkehrsunfall, bei dem jemand ums Leben gekommen sei. Die

71-Jährige erkannte sofort die Betrugsmasche und beendete das Telefonat, bevor

die Betrüger irgendwelche Forderungen stellen konnten. Anschließend rief sie

ihre echte Enkelin an und versicherte sich, dass bei ihr alles in Ordnung ist.

Einen ähnlichen Schockanruf erhielt am Donnerstag eine 60-jährige Frau aus dem

Stadtgebiet. Ihr wurde am Telefon mitgeteilt, dass ihr Sohn im Krankenhaus läge.

Die Frau glaubte die Geschichte zum Glück nicht, sondern legte einfach auf und

wandte sich an die Polizei. Auf Empfehlung der Ermittler rief die 60-Jährige

selbst ihren Sohn an – und erfuhr von ihm persönlich, dass es ihm gut geht und

er nicht im Krankenhaus ist.

Mit der Story des angeblichen Wohnungskaufs versuchte es ein Unbekannter am

Donnerstagabend bei einem Senior im Stadtgebiet. Angeblich brauchte der Anrufer

für den Wohnungskauf sofort Geld, die Bank sei aber schon geschlossen. An dieser

Stelle erkannte der 81-Jährige die Betrugsmasche und beendete das Gespräch.

Weitere Anrufe gingen nicht ein. |cri

Kein Schnäppchen gemacht – Geld futsch

Kaiserslautern (ots) – Ein Schnäppchen wollte ein Mann aus dem Stadtgebiet in

den vergangenen Tagen im Internet machen. Stattdessen verlor er sein Geld an

einen sogenannten Fake-Shop.

Wie der 49-Jährige jetzt über die Onlinewache der Polizei anzeigte, hatte er vor

rund zwei Wochen im Internet eine Waschmaschine zum vermeintlichen

Schnäppchenpreis von 165 Euro bestellt. Den Betrag überwies er per Vorkasse auf

das angegebene Bankkonto in Spanien.

Als die Bestellung auch nach zwei Wochen noch nicht ausgeliefert worden war,

fing der Mann an zu recherchieren. Dabei stieß er auf Informationen, dass es

sich bei der benutzten Internetseite um einen betrügerischen Online-Shop

handelt. Daraufhin entschloss er sich zur Anzeige. Die Ermittlungen laufen…

Wie Sie sich vor solchen unliebsamen Überraschungen schützen können – und wie

Sie solche „Fake-Shops“ im Internet erkennen, erklären die Präventionsexperten

der Polizei auf Ihren Infoseiten: https://s.rlp.de/Qp7Cw |cri

Platzverweis für Klopfer

Kaiserslautern – Ein alkoholisierter Mann fiel in der Nacht zum Freitag in

der Friedrich-Engel-Straße durch beharrliches Klopfen an den Rollanden

Wohnhauses auf. Als ihn ein Zeuge zur Rede stellen wollte, versteckte sich der

31-Jährige hinter einem Auto. Gegenüber der Polizei stritt der Mann ab, irgendwo

dran geklopft und die Nachtruhe gestört zu haben. Er hatte einen Atemalkoholwert

von 2,37 Promille intus. Dem 31-Jährigen erteilten die Beamten einen

Platzverweis. |erf

Ablenkung: Eine unterschätzte Gefahr! – Polizei führt Kontrollen durch

Ein Kontrollschwerpunkt der Polizei hat am Donnerstag in der Zollamtstraße auf dem Thema „Ablenkung im Straßenverkehr“ gelegen. Einsatzkräfte kontrollierten Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer.

Fünf Fahrzeugführer stellten die Beamten fest, die verbotenerweise während der Fahrt mit einem Mobiltelefon hantierten oder telefonierten. Sie erwartet ein Bußgeldverfahren und mindestens ein Punkt im Verkehrszentralregister. Ein Autofahrer fiel mit seinem frisierten Wagen auf. Die Änderungen an dem Fahrzeug führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und einer Ordnungswidrigkeitenanzeige. Weil der Fahrer eines E-Scooters sein Vehikel nicht versichert hat, kommt auf ihn eine Anzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Zwei Mal mussten die Polizisten Verkehrsteilnehmer auffordern binnen einer festgelegten Frist Fahrzeugpapiere nachzureichen beziehungsweise technische Mängel an ihren Fahrzeugen zu beheben.

Ablenkung im Straßenverkehr ist eine von vielen unterschätze Gefahr, die immer wieder zu gefährlichen Situationen und im schlimmsten Fall zu Unfällen führen kann. Deshalb: Lenk dich nicht ab! Finger weg vom Handy! Volle Konzentration auf den Straßenverkehr! |erf

Streit wegen Mutter-Kind-Parkplatz eskaliert

Der Streit wegen eines sogenannten Mutter-Kind-Parkplatzes hat am Donnerstag zu einer handfesten Auseinandersetzung auf einem Supermarktparkplatz in der Merkurstraße geführt. Über die Rücksichtslosigkeit eines 80-Jährigen, der auf einem sogenannten Mutter-Kind-Parkplatz parkte, ärgerte sich ein 55-Jähriger. Seiner Empörung machte der Mann Luft. Die verbale Auseinandersetzung endete nach Zeugenangaben darin, dass der 55-Jährige den Senior umstieß. Auf dem Boden rangelten die Männer miteinander. Nach Angaben des mutmaßlichen Angreifers habe er sich gegen den 80-Jährigen zur Wehr gesetzt, weil dieser nach einem Schlagstock gegriffen habe. Den Schlagstock habe er dem Mann abgenommen. Der 55-Jährige soll dann allerdings mit dem Stock eine Begleiterin des 80-Jährigen geschlagen habe, als sie dem Senior zur Hilfe eilte. Bei der Auseinandersetzung wurden die beiden Männer und die Frau leicht verletzt. Die 71-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Den Schlagstock stellte die Polizei sicher. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung beziehungsweise gefährlichen Körperverletzung gegen die Männer ein. |erf

Feuerschein entpuppt sich als harmloser Videodreh

Unfug mit Feuer und E-Scootern trieben am Donnerstag Jugendliche auf dem Guimarães-Platz.

Ein Anrufer meldete am Abend einen Feuerschein im Bereich des Jobcenters. Weil ein Brand zu befürchten war, rückten Polizei und Feuerwehr aus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte dann lediglich ein verbranntes Plastikteil und eine Flüssigkeit auf dem Platz fest. Ein Brandausbruch war glücklicherweise nicht zu vermelden. Ein Zeuge teilte den Beamten mit, dass sich kurz zuvor Jugendliche vorm Jobcenter aufhielten und Videos drehten. Sie filmten sich dabei, wie sie mit ihren E-Scootern durch Feuer fuhren. Dies erklärte das verbrannte Plastikteil und vermutlich auch die Flüssigkeit. Die Verantwortlichen konnten für ein belehrendes Gespräch nicht mehr ausfindig gemacht werden. |erf

