Korbach: Die Polizei-News

Zerschnittene Geldscheine gefunden – Polizei sucht Eigentümer

Waldecker Berg (ots) – Am Sonntagnachmittag 12.09.2021 meldet sich ein Korbacher bei der Polizei. Beim Spazierengehen im Bereich Waldecker Berg, hatte er neben einem geschotterten Weg mehrere zerschnittene Geldscheine aufgefunden. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass es sich tatsächlich um Geldscheine in verschiedener Stückelung handelte, die mehrfach zerschnitten worden waren. Die Polizisten stellten die Banknoten sicher.

Der zweite Geldfund ereignete sich am Dienstagnachmittag 14.09.2021. Eine junge Frau aus Korbach fand an einer anderen Stelle am Waldecker Berg ebenfalls zahlreiche zerschnittene Geldscheine. Auch diese Scheine stellte die Polizei sicher.

Der genaue Geldbetrag konnte aufgrund der starken Beschädigungen der Scheine noch nicht festgestellt werden, die Polizei geht aber jeweils von mehreren hundert Euro aus. Nasch ersten Überprüfungen handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um echte Geldscheine.

Da die bisherigen Ermittlungen zur Herkunft und dem oder den Eigentümer/n erfolglos blieben, bittet die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-971-0, nun die Bevölkerung um Hinweise.

