Einbruch in Gaststätte – Spielautomaten geknackt – Zeugen gesucht

Kassel-Wesertor (ots) – Am Donnerstag wurde in eine Gaststätte im Stadtteil Wesertor eingebrochen. Im Schankraum hebelten Einbrecher 2 Spielautomaten auf und erbeuteten daraus Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Die Ermittler des für Einbruchsdelikte zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo erhoffen sich nun Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten.

Die Täter hatten in der Zeit zwischen 01 Uhr in der Nacht und 18 Uhr am Abend die Eingangstür der Gaststätte in der Ysenburgstraße, nahe der Weserstraße, aufgehebelt und sich so Zugang zum Schankraum verschafft. Wie die eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, brachen die Unbekannten dort gewaltsam die beiden Spielautomaten auf und richteten mit ihrem Vorgehen reichlich Schaden an.

Auch die Schubladen und Schränke im Thekenbereich durchsuchten die Täter, wurden dort aber nicht fündig. Offenbar auf demselben Weg, wie sie gekommen waren, verließen die Einbrecher den Tatort wieder und flüchteten unerkannt.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Lkw-Kontrollen – 32 von 37 Fahrzeugen mussten beanstandet werden

Kassel/A7 (ots) – Beamte des Kontrolltrupps des Polizeipräsidiums Nordhessen haben gemeinsam mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls sowie dem Bundesamt für Güterverkehr und dem Amt für Arbeitsschutz am Donnerstag 16.09.2021 Lkw-Kontrollen durchgeführt. 37 Lkw und deren Fahrer wurden in der Zeit zwischen 9-15 Uhr an der Tank- und Rastanlage Kassel-Ost überprüft. 32 Fahrzeuge bzw. Fahrer mussten dabei beanstandet werden. 5 Fahrzeugen wurde aus verschiedenen Gründen die Weiterfahrt untersagt, darunter 2 Lkw mit verkehrsgefährdenden Mängeln.

Wie die Beamten des Kontrolltrupps zu einzelnen Verstößen berichten, wurden in 18 Fällen die Sozialvorschriften, beispielsweise Lenk- und Ruhezeiten, nicht eingehalten, wobei es sich überwiegend um Fahrzeuge aus Deutschland handelte. Ein türkischer Fahrer war allerdings ohne die erforderlichen Unterbrechungen 14 Stunden am Stück gefahren. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von über 1.000 Euro, seine Firma sogar eines in dreifacher Höhe.

Einer der kontrollierten Lkw, ein Fahrzeug aus Tschechien, wies zudem erhebliche Mängel auf. Der Fahrzeugaufbau war an zwei Stellen gerissen, ein Frontspiegel defekt und der Unterlegkeil ungesichert. Noch schwerwiegender war jedoch eine gerissene Bremsscheibe, die einen Ausfall der Bremse zur Folge hätte haben können und dadurch zu einer erheblichen Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer geworden wäre. Für diesen Lkw endete die Fahrt an der Tank- und Rastanlage. Erst nach der Behebung dieses Mangels wird er seine Fahrt fortsetzen dürfen.

Auch die Beamten des Zolls stellten bei ihren Überprüfungen mehrere Verstöße fest.

So stehen am Ende der Kontrollen zwei Verstöße gegen Sozialabgaben, ein Mindestlohnverstoß sowie ein Verstoß wegen illegaler Beschäftigung in Verbindung mit illegalem Aufenthalt, die nun alle weitere Ermittlungen zufolge haben werden.

Zug beworfen – Scheibe an Regiotram zerstört

Vellmar/Obervellmar (ots) – Wegen Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt seit Donnerstag 16.09.2021 die Bundespolizeiinspektion Kassel. Bislang Unbekannte haben am Bahnhof Obervellmar eine Regiotram (RT 4) offensichtlich mit Steinen beworfen. Dabei ging eine Scheibe am Ende der Bahn zu Bruch. Personen wurden zum Glücknicht verletzt.

Die Scheibe war so stark gesplittert, dass sie aus Sicherheitsgründen entfernt werden musste. Der Vorfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr. Wegen des Vorfalls war die Bahnstrecke im Bereich Obervellmar für rund 30 Minuten gesperrt. Neun nachfolgende Züge verspäteten sich jeweils um rund zehn Minuten.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

