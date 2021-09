Bundespolizei vollstreckt 5 Haftbefehle am Flughafen Frankfurt

Frankfurt-Flughafen (ots) – Am 16.09.2021 vollstreckte die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt erneut 5 Haftbefehle. Gegen einen 49-jährigen israelischen Staatsangehörigen besteht der dringende Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Betruges sowie der Bildung krimineller Vereinigungen. So soll er in über 540 Fällen mehr als sechs Millionen Euro ergaunert haben. Er wurde aus Sofia/Bulgarien nach Frankfurt überstellt.

Ein 53-jähriger Türke wurde unmittelbar nach seiner Ankunft aus Izmir am Flugzeug verhaftet. Im Mai 2021 verurteilte ihn ein Gericht wegen Bedrohung zu einer Geldstrafe von 3.600 Euro. Der Mann tauchte anschließend unter. Da er bei seiner Verhaftung nicht in der Lage war, den ausstehenden Betrag zu begleichen, überstellten Bundespolizisten ihn in eine osthessische Justizvollzugsanstalt, wo er nun eine Freiheitsstrafe von 120 Tagen verbüßen muss.

Wegen bandenmäßigen Anbaus und Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge muss sich ein 23-jähriger Albaner bald vor Gericht verantworten. Er wurde aus Catania/Italien nach Frankfurt ausgeliefert.

Aus Barcelona/Spanien wurde ein 37-jähriger Litauer nach Deutschland überstellt. Ihm wird ein besonders schwerer Fall des Diebstahls vorgeworfen.

Ein 37-jähriger Georgier wurde nach seiner Überstellung aus Mailand/Italien verhaftet. Die Justizbehörden suchten unter anderem wegen räuberischen Diebstahls nach dem Mann.

Quelle: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Pkw zweimal hintereinander entwendet

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(fue) – Am Donnerstag 16.09.2021 gegen 18.50 Uhr, verständigte ein 25-Jähriger aus Neu-Isenburg die Polizei über Notruf, um vom Diebstahl seines Pkw zu berichten. Der 25-Jährige hatte sein Fahrzeug in der Städelstraße abgestellt, um dort eine Pizza auszuliefern. Den Schlüssel hatte er in seinem Auto, einem blauen Chevrolet Matiz, mit dem amtlichen Kennzeichen OF-DX 2, stecken gelassen.

Im Zuge der Fahndung konnte der Wagen gegen 19.30 Uhr an der Ecke Schaubstraße/Schaumainkai aufgefunden werden. Der Innenraum des Wagens war durchwühlt, die Türen waren verschlossen. Mit einem Zweitschlüssel konnten zumindest die Türen wieder geöffnet werden. Auf dem Sitz lag eine Weinflasche, die offensichtlich der Dieb zurückgelassen hatte.

Da der Zweitschlüssel lediglich die Türen des Fahrzeuges öffnete, begab sich der 25-Jährige zurück nach Hause, um von dort den Ersatzzündschlüssel zu holen. Als er gegen 22.20 Uhr an die Ecke Schaubstraße/Schaumainkai zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Dieb in der Zwischenzeit zurückgekehrt war und den Chevrolet erneut entwendet hatte.

Hinweise in dieser Sache nimmt das 8. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510800 entgegen.

Teamwork bei Festnahme von Fahrraddieb

Frankfurt-Gallus (ots)-(ro) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 16.09.2021 knackte ein 33-Jähriger unweit des Hauptbahnhofs Frankfurt ein Fahrradschloss und wurde auf frischer Tat durch eine Streife der Bundespolizei festgenommen. Die weitere Bearbeitung des Sachverhalts durch das 4.Polizeirevier Frankfurt führte den Mann im Anschluss in die Haftzellen.

Gegen 03:30 Uhr konnte eine Fußstreife der Bundespolizei Frankfurt beobachten, wie der 33-jährige Mann auf kreative Weise ein Fahrradschloss in der Poststraße knackte, indem er dieses mit einem losen Fahrradsattel aufhebelte. Die Streife der Bundespolizei nahm den 33-Jährigen daraufhin fest und verhinderte die Wegnahme. Im Anschluss überstellte die Bundespolizei den Mann an eine Streife des zuständigen 4. Polizeireviers. Diese stellten das Fahrrad mit einem Wert von mehreren hundert Euro sicher und übernahmen die weiteren Maßnahmen und Ermittlungen in dieser Sache.

Gesucht wird nunmehr auch nach dem rechtmäßigen Eigentümer des schwarzen Herrenrads der Marke Ortler. Dieser wird gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 069/755-10400 beim 4. Polizeirevier Frankfurt zu melden.

Der 33-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt verbracht, um ihn dem Haftrichter vorzuführen.

Die Ermittlungen dauern an.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen