Sinsheim: Familienkonzert in der Stiftskirche Sunnisheim am 26. September 2021

Sinsheim – Die Kulturstiftung Rhein-Neckar-Kreis e. V. lädt herzlich zum Familienkonzert mit dem „trio unico“ ein, das am Sonntag, 26. September 2021, um 11 Uhr in der Siftskirche Sunnisheim in Sinsheim stattfindet. Unter dem Motto „Kater Konrad erkundet die Welt – eine musikalische Begegnung mit den unterschiedlichsten Tieren“ spielt das „trio unico“ einen bunten Strauß bekannter Melodien aus verschiedenen Ländern.

Die Cellistin Katarina Schmidt, der Pianist Viktor Soos und Myriam Ghani (Flöte) sind infolge des Stipendiums des „Deutschen Musikwettbewerb“ in die „62. Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler“ aufgenommen worden. Zusammen sind sie das „trio unico“, das seinen Schwerpunkt auf die romantische Kammermusik legt und teilweise eigens dafür Werke für die farbenreiche Besetzung bearbeitet. Des Weiteren hat das Trio ein Kinderkonzert-Programm für Kinder ab sechs Jahren entwickelt – mit folgender Geschichte: Kater Konrad ist ein mutiger und neugieriger Kater. Er liebt die Musik sehr und er möchte unbedingt wissen, welche Melodien in anderen Ländern beliebt sind. Konrad beschließt also, die Welt zu erkunden! Auf seiner musikalischen Reise lernt der Vierbeiner mutige Mäuse, freche Fische, Tango tanzende Flamingos, einen stolzen Schwan und viele andere neue Freunde kennen. Hierbei erklingen Werke von Bach, Mendelssohn, Saint-Säens, Piazzolla und anderen Komponisten. Das Konzert-Programm ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet.

Karten zum Preis von 15 Euro (ermäßigt für Schüler, Studenten und Kinder) gibt es ausschließlich im Vorverkauf unter der Telefonnummer 06221/522-1325 oder per E-Mail an kulturstiftung@rhein-neckar-kreis.de. Es gelten die aktuellen Corona-Hygiene- und Abstandsregeln. Nähere Informationen gibt es auf der Homepage der Kulturstiftung unter www.kultur-im-kreis.net.