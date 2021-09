Mannheim: „PLANET EARS – rethink international music“ im September 2021

Mannheim – Was passiert gerade musikalisch auf der Welt? Das können Interessierte ab Freitag, 17. September 2021, beim PLANET EARS Festival herausfinden. Mit einem vielfältigen Programm gibt PLANET EARS Einblicke in aktuelle Musikströmungen aus verschiedenen Teilen der Welt. Das Mannheimer Duo Mahlukat, be­stehend aus der polnischen Perkus­sionistin Kasia Kadlubowska und der türkischen Sängerin und Geigerin Güldeste Mamaç, eröffnet das Festival gemeinsam mit Ivan Shopov aka Cooh, ei­nem der bekanntesten DJs Bulgari­ens, am Freitag um 19.30 Uhr mit einer einzigartigen Live­-Show und anschließendem DJ-Set.

Am Samstag, 18. September folgt DJ LAG um 21 Uhr mit einem treibenden Set, geprägt vom Gqom-Sound seiner südafrikanischen Heimatstadt Durban. Am Sonntag, 19. September geht die Musikethnologin Rim Jamin Irscheid (King’s College London) im Rahmen von zwei Symposien spannenden Fragen der Gegenwartskultur auf den Grund. Mit den Avantgarde-Musikern Claus Boesser­-Ferrari und Joss Turn­bull spricht sie um 15 Uhr über das musikalische Experi­mentieren mit Musiker:innen außer­halb Europas und das Zelebrieren des Unbekannten. Um 17 Uhr folgt ein Interview mit dem marokkanischen Gnawa­-Meister Rabii Harnoune und Frank­furter Produzent V.B.Kühl, die gekonnt moderne Clubsounds mit den spirituellen Eigenschaften nordafri­kanischer Gnawa-­Musik kombinieren. Um 19 Uhr ist das Duo anschließend live auf der Bühne zu sehen.

Der Eintritt zu fast allen Veranstaltungen ist frei. Tickets für die kostenpflichtigen Konzerte sowie das komplette Veranstaltungsprogramm finden Sie hier: www.planet-ears.com. Infos zu den geltenden Infektionsschutzmaßnahmen finden Sie je Veranstaltung auf unserer Webseite (Änderungen vorbehalten, je nach Infektionslage).

Programm:

Fr. 17.09.2021

MAHLUKAT & DJ COOH (MANNHEIM / BULGARIEN)

Ort: Alte Feuerwache Open-Air | Eintritt frei

Einlass 18 H | Beginn 19:30 H

Sa. 18.09.202

DJ LAG (SÜDAFRIKA)

Ort: Halle Alte Feuerwache | Eintritt frei

Einlass 20 H | Beginn 21 H

So. 19.09.2021

PLANET EARS SYMPOSIUM

Ort: Studio Alte Feuerwache | Eintritt frei

Einlass 14.30 H | Beginn 15 H

– 15:00 Uhr

Was ist Avantgarde? Claus Boesser-Ferrari und Joss Turnbull über das Experimentieren außerhalb von Identitätsdiskursen (auf Deutsch)

– 17:00 Uhr

Gnawa Electric Laune: North African Gnawa meets electronic beats (auf Englisch)

So. 19.09.2021

RABII HARNOUNE (MAROKKO) & V.B.KÜHL (DE)

Ort: Alte Feuerwache Open-Air | Eintritt frei

Einlass 18 H | Beginn 19 H

Di. 21.09.2021

“RETURN & CROSSING“ SONGS ON POEMS OF ETEL ADNAN | JUTTA GLASER, CLAUS BOESSER-FERRARI & SHARIF SEHNAOUI (DE, LIBANON)

Eine Performance auf der Grundlage von Texten und Zeichnungen der libanesischen Künstlerin Etel Adnan.

Ort: Halle Alte Feuerwache | Eintritt frei

Einlass 19 H | Beginn 20 H

Mi. 22.09.2021

OZAN ATA CANANI & KARABA (DE)

SPECIAL GUEST: DAVID KIRCHNER (DE)

Ort: Alte Feuerwache Open-Air | Eintritt frei

Einlass 18 H | Beginn 20 H

Do. 23.09.2021

STIAN WESTERHUS (NORWEGEN) & JOSS TURNBULL (DE)

Ort: Halle Alte Feuerwache | VVK 8 € (+ Gebühren) | AK 10 €

Einlass 19 H | Beginn 20 H

Fr. 24.09.2021

CUMBIATRON (DE)

Ort: Kulturtragflächen, Hauptbühne im Schlosspark | Eintritt frei

Einlass 19 H | Beginn 20 H

Sa. 25.09.2021

FILMSCREENING „CONTRADICT“

Konzeption & Moderation: Rim Jasmin Irscheid (Großbritannien)

Gäste: Norient-Gründer Thomas Burkhalter (Schweiz), M3NSA & Wanlov the Kubolor (Ghana)

Ort: Studio Alte Feuerwache | Eintritt frei

Einlass 14:30 H | Beginn 15 H

– 15:00 Uhr

Filmvorführung der Dokumentation „Contradict – Ideas For A New World“ (Englisch mit deutschen Untertiteln)

– 16:30 Uhr

Ghana’s Hiplife Movement: Q&A with Contradict Director Thomas Burkhalter and featured artists Fokn Bois (in Englischer Sprache)

Sa. 25.09.2021

FOKN BOIS (GHANA)

Ort: Alte Feuerwache Open-Air | Eintritt frei

Einlass 18 H | Beginn 20 H

So 26.09.2021

PLANET EARS SYMPOSIUM

Ort: Studio Alte Feuerwache | Eintritt frei

Einlass 14.30 H | Beginn 15 H

Neue Impulse für Kunst- und Kulturförderung im postmigrantischen Deutschland

Podiumsdiskussion mit Julia Neupert (SWR2), Eric Petzoldt (University of Cambridge), Dr. Tatjana Böhme­ Mehner (Philharmonie Luxembourg), Katrin Thomaneck (Allianz Kulturstiftung) und Rim Jasmin Irscheid (King’s College London)

So. 26.09.2021

DAKHABRAKHA (UKRAINE)

Ort: Halle Alte Feuerwache | VVK 12 € (+ Gebühren) | AK 15 €

Einlass 19 H | Beginn 20 H

ZUGABE: Sa. 02.10.2021

ALTIN GÜN (NIEDERLANDE)

Ort: Halle Alte Feuerwache | VVK 20 € (+ Gebühren) / AK 25 €

Einlass 19 H | Beginn 20 H