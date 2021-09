Neustadt: Testbus der Stadt Neustadt macht in Bahnhofsnähe vom 17. bis 19. September 2021 Station

Neustadts Weingarten – Genuss in einer einladenden Gartenatmosphäre mit Pflanzen des Spätsommers

Neustadt an der Weinstraße – Genuss unter freiem Himmel – Neustadts Weingarten 2021 macht es auch in diesem Jahr wieder möglich. Noch bis 3. Oktober können Weinliebende auf dem Saalbauvorplatz ein gutes Glas genießen sowie regionale Speisen probieren; und das inmitten einer einladenden Gartenatmosphäre mit Pflanzen des Spätsommers. Geöffnet ist von Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 22 Uhr sowie am Freitag und Samstag von 11 bis 23 Uhr.

Gäste, die für den Zutritt einen Test benötigen, können diesen – zusätzlich zu den festen städtischen Angeboten – im Testbus der Stadt Neustadt erledigen, welcher in der Nähe des Bahnhofs Station macht. Klar ist bereits, dass er am Freitag und Samstag, 17. und 18. September, von 16 bis 20 Uhr, sowie am Sonntag, 19. September, von 15 bis 18 Uhr vor Ort sein wird.

Wichtig zu wissen: Für den Besuch des Weingartens sind keine Reservierungen erforderlich, aber natürlich möglich. Nähere Infos mit Kontaktdaten auf www.neustadt.eu (Top Events). Der zentrale Eingang erfolgt vom Bahnhofsvorplatz aus. Laut Corona-Verordnung findet dort eine Überprüfung des „3G-Status“ statt. Die Zahl der Gäste ist auf 1.500 limitiert, die der getesteten Personen richtet sich nach der aktuellen Warnstufe, auch diese ist schnell auf der städtischen Homepage zu finden. Stand heute, 16. September, Warnstufe 1. Die Besucherzahlen werden mittels eines Zählsystems überwacht.

Die Stadt Neustadt an der Weinstraße wünscht allen Besucherinnen und Besuchern schöne Stunden mit Familie, Freunden oder Kollegen.