Ettlingen – Nach fahrlässiger Brandstiftung in Ettlinger Hotel – Mutmaßliche Ursache und Verdächtiger ermittelt

Ettlingen (ots) – Nach dem Brand im Saunabereich eines Ettlinger Hotels konnten

die Beamten des Polizeireviers Ettlingen nun sowohl die mutmaßliche Brandursache

als auch einen Verdächtigen ermitteln. Demnach soll sich ein 57-jähriger

Hotelgast am Abend des besagten Sonntags von einer Angestellten eine Flasche

Saunaaufguss habe geben lassen. Offenbar kam es dann bei der anschließenden

unsachgemäßen Benutzung zum Brand. In der Flasche befand sich entflammbares

Konzentrat, welches sich unmittelbar nach dem Aufbringen auf den Saunaofen

entzündete. Die Verpuffung und sofortige Flammenbildung setzten den Saunabereich

umgehend in Brand. Nach ersten Einschätzungen von Sachverständigen soll sich der

entstandene Sachschaden auf mindestens vier Millionen Euro belaufen. Gegen den

Hotelgast wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

Karlsruhe – Wohnungseinbruch

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben sich in der Zeit zwischen Montag, 16.00 Uhr

und Mittwoch, 21.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Karlsruher

Amalienstraße verschafft. Sie haben hierzu die Wohnungstür aufgebrochen und

anschließend mehrere Schränke durchwühlt. Die Einbrecher nahmen überwiegend

neuwertige Bekleidung, mehrere Haarschneidemaschinen sowie ein Smartphone von

noch unbekanntem Gesamtwert mit.

Stadt- und Landkreis Karlsruhe – Informieren heißt vorbeugen! Last Minute Präventionsangebot zum Thema Enkeltrick, falsche Polizeibeamte u. a.

Karlsruhe (ots) – Für das Web-Seminar der Volkshochschule Bruchsal in

Kooperation mit der Polizei, am 21.09.2021, 14 – 15 Uhr, sind zu dem Thema

Enkeltrick, falsche Polizeibeamte u. a.

Gefahren rechtzeitig erkennen! Betrüger abblitzen lassen!

noch Plätze frei.

Beugen Sie vor und buchen sich auf der Homepage www.VHS-Bruchsal.de ein!

Karlsruhe – Erneut machen Schockanrufer große Beute

Karlsruhe-Oberreut (ots) – Erneut ist es unbekannten Tätern am

Mittwochnachmittag gelungen, durch einen Schockanruf bei einer Seniorin aus

Karlsruhe-Oberreut eine große Bargeldsumme zu erbeuten.

Die 81 Jahre alte Frau wurde ersten Erkenntnissen zufolge von einem angeblichen

Hauptkommissar Reuter angerufen, dass ihre Tochter einen tödlichen

Verkehrsunfall verursacht habe. Durch die Zahlung von 37.000 Euro könne die

Untersuchungshaft der Tochter abgewendet werden.

Letztlich entlockten die dreisten Betrüger durch geschickte Gesprächsführung der

Frau sogar 46.000 Euro, die sie in der Bonnhoeferstraße an einen Geldabholer

übergab.

Der unbekannte Mann war etwa 20 Jahre alt, 170 cm groß, sprach Deutsch und trug

eine schwarze OP-Maske sowie eine Schildmütze.

Wer hierzu nähere Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.