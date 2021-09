Reichartshausen: Auto prallt gegen Baum; die Ermittlungen schreiten voran; Pressemitteilung Nr. 2

Reichartshausen (ots) – Nachdem am späten Mittwochvormittag ein mit vier

Personen besetzter Audi A6 an der Einmündung von der K 4191 zur L 532 gegen

einen Baum geprallt war und die Personalien/Herkunft der Insassen sowie der

verantwortliche Fahrer lange Zeit nicht feststanden, sind die Ermittler des

Polizeireviers Sinsheim mittlerweile einen großen Schritt weitergekommen.

Wie ihre Recherchen biher ergaben, soll der Halter des Fahrzeuges, ein

50-jähriger Lette, zusammen mit drei Männern im Alter von 35-44 Jahren -einem

weiteren Letten, einem Rumänen und einem Litauer- auf der K 4191 von

Reichartshausen in Richtung Aglasterhausen unterwegs gewesen sein.

Kurz vor der Einmündung zu L 532 verlor er in einer langgezogenen Linkskurve die

Kontrolle über sein Fahrzeug und schleudert nach links über die Gegenfahrbahn in

einen Graben, wo er zudem noch gegen einen Baum prallte. Der 50-jährige Halter

und vermutliche Fahrer sowie sein 38-jährger Beifahrer wurden schwer verletzt.

Sie wurden mit Rettungswagen in verschiedene Kliniken transportiert. Der

50-Jährige wurde im Laufe des Donnerstages wieder entlassen.

Die beiden anderen Insassen blieben unverletzt.

Der Audi wurde durch den Crash total beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich

auf rund 10.000.- Euro. Das Fahrzeug wurde zur Spurensicherung sichergestellt.

Bis auf den 44-jährigen Letten waren alle Insassen in einer Gemeinde des

Rhein-Neckar-Kreises gemeldet und sind bei einer Firma beschäftigt. Sie befinden

sich alle wieder auf freiem Fuß.

Bei der Überprüfung des 44-Jährigen wurde festgestellt, dass er von einer

Justizbehörde in Bayern wegen eines Strafbefehls zur Festnahme ausgeschrieben

war. Er wurde umgehend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim dauern an.

Bammental: Versuchtes Tötungsdelikt; zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses schwer verletzt; Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkt Unterbringungsbefehl gegen 23-jährigen Mann

Bammental (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde ein Unterbringungsbefehl

gegen einen 23-jährigen Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am

frühen Mittwochmorgen zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Bammental mit

einem Messer schwer verletzt zu haben.

Kurz vor 3 Uhr gingen im Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim mehrere

Notrufe wegen eines gewalttätigen Mannes ein, der noch ein Messer bei sich habe.

Die daraufhin vor Ort eintreffenden Polizeibeamten stellten einen jungen Mann

fest, der sich ihnen mit einer eine Machete in den Händen näherte. Der

nachdrücklichen Aufforderung, diese abzulegen, leistete der Mann keine Folge,

weshalb es zum Schusswaffengebrauch durch die Polizeibeamten kam. Hierdurch

wurde der Verdächtige verletzt. Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde er

mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er operiert wurde.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des

Dezernats Kapitalverbrechen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ergaben,

soll sich der Tatverdächtige, mutmaßlich im Zustand einer seelischen Störung,

zunächst mit einem Messer und einer Machete bewaffnet und einen Motorradhelm

angezogen haben. Mit dieser Ausstattung soll er sich in dem Mehrfamilienhaus, in

dem er auch selbst wohnte, in das erste Obergeschoss begeben haben. Dort soll er

sich gewaltsam Zugang zur Wohnung eines Ehepaars verschafft haben, indem er das

Glasfenster der Eingangstür einschlug und diese sodann öffnete. In der Wohnung

traf er auf den 60 Jahre alten Ehemann. Diesem gelang es in dem nun folgenden

Gerangel, den Angreifer wieder aus der Wohnung zu drängen.

Anschließend soll sich der Verdächtige in das Erdgeschoss zur Wohnung eines

weiteren Ehepaars begeben haben. Aufgrund des starken Lärms, der bereits durch

das vorangegangene Geschehen verursacht worden war, hatte sich der 47 Jahre alte

Ehemann bereits vor die Wohnung begeben, wo er auf den Verdächtigen traf, der

sogleich in Verletzungsabsicht nach ihm gestochen haben soll. Bei dem Versuch,

die Stiche mit seinen Armen abzuwehren, soll es bei dem Geschädigten zu

multiplen, teilweise schweren Schnittverletzungen an Armen und Händen gekommen

sein. Im Anschluss soll der Verdächtige die Wohnung betreten und die im Bett

liegende Ehefrau in Tötungsabsicht mit mehreren Stichen traktiert haben.

Hierdurch soll die Frau schwere Verletzungen erlitten haben, bevor es ihrem

bereits ebenfalls schwer verletzten Ehemann gelang, den Verdächtigen zu packen

und aus der Wohnung zu drängen. Kurz darauf soll der Verdächtige erneut

gewaltsam in die Erdgeschosswohnung eingedrungen sein, indem er von außen ein

Fenster einschlug. Das schwer verletzte Ehepaar, dass sich weiteren Angriffen

durch Flucht auf den Balkon entziehen konnte, musste in der Folge operiert

werden und befindet sich im Krankenhaus.

Im weiteren Verlauf des Geschehens begab sich der Verdächtige auf die Straße.

Seine Versuche, in der Nachbarschaft ein weitere Häuser eingelassen zu werden,

hatten keinen Erfolg. Schließlich konnte er von der Polizei festgenommen werden.

Wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags, begangen im Zustand

der Schuldunfähigkeit oder der verminderten Schuldfähigkeit, hat das Amtsgericht

Heidelberg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg einen

Unterbringungsbefehl erlassen.

Der Beschuldigte befindet sich derzeit noch auf Grund der im Rahmen seiner

Festnahme erlittenen Verletzungen in einem Krankenhaus. Dort wird er rund um die

Uhr von der Polizei bewacht.

Wenn sich der körperliche Zustand des Beschuldigten stabilisieren und ihm der

erlassene Unterbringungsbefehl eröffnet werden wird, wird er in die forensische

Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses eingeliefert werden.

Sowohl die Betroffenen vor Ort als auch die Polizeibeamten wurden psychologisch

betreut.

Hinsichtlich des gesamten Geschehensablaufs dauern die Ermittlungen der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Dezernats Kapitalverbrechen der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg noch an.

Heddesheim – Rhein-Neckar-Kreis: Durch Ausweichmanöver Kollision verhindert

Heddesheim – Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Mittwochabend, gegen 18:10

Uhr, fuhr eine 33-Jährige Seat-Fahrerin mit ihren beiden Kindern auf der

Leutershausener Straße stadteinwärts. Ein 56-Jähriger Peugeot-Fahrer, der gerade

von der Schriesheimer Straße nach links auf die Leutershausener Straße abbiegen

wollte, übersah die bevorrechtigte Seat-Fahrerin. Diese konnte einen

Zusammenstoß vermeiden, in dem sie rechtzeitig nach rechts auswich. Die

33-Jährige kam daraufhin von der Fahrbahn ab und fuhr über den Bordstein in den

dortigen Grünstreifen. Hierbei streifte sie einen Baum. Sowohl die Fahrerin, als

auch deren zwei- und fünfjährige Kinder wurden leicht verletzt und in einem

umliegenden Krankenhaus versorgt. An dem Seat entstand ein wirtschaftlicher

Totalschaden, dieser musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich

auf rund 15.000.- Euro. Das Polizeirevier Ladenburg hat die Unfallermittlungen

aufgenommen.

Weinheim – Rhein-Neckar-Kreis: Durch Garage in Haus eingebrochen

Weinheim – Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Bereits am Dienstag, in der Zeit von

10:00 bis 18:00 Uhr kam es in der Gehlingstraße zu einem Einbruch. Ein bisher

unbekannter Täter verschaffte sich über die Garage des Anwesens Zutritt in das

Haus. Nachdem er die in der Garage abgestellten Autos durchwühlt hatte, drang

der Täter in das Haus ein und entwendete dort Bargeld und mehrere Gegenstände,

darunter zwei Damenhandtaschen aus Leder und einen Geldbeutel sowie mehrere

Scheckkarten und persönliche Papiere. Der Diebstahlschaden lässt sich noch nicht

näher beziffern. Das Polizeirevier Weinheim bittet Personen, die im Tatzeitraum

etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Tel. 06201 1003-0 zu

melden.

Reilingen – Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrerin verletzt – Unfallverursacher gesucht

Reilingen – Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Am Mittwochvormittag, gegen 08:30 Uhr

fuhr eine 18-jährige Radfahrerin auf der Speyrer Straße in Richtung Ortsmitte.

Auf Höhe der Haydnallee soll der Fahrer eines weißen Kombi in die Kreuzung

eingefahren und die Radfahrerin am Hinterreifen touchiert haben, wodurch diese

stürzte und sich leicht verletzte. Nähere Angaben zum Verursacher und seinem

Fahrzeug liegen noch nicht vor. Das Polizeirevier Hockenheim bittet daher

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 06205 2860-0 zu melden.

Hockenheim – Rhein-Neckar-Kreis: Sattelzug streift bei Abbiegevorgang PKW

Hockenheim – Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Am Mittwoch um 12:15 Uhr fuhr ein

40-Jähriger mit seinem Sattelzug auf der Abfahrt der B39 in Richtung Talhaus und

wollte von der linken Fahrspur aus in die Talhausstraße abbiegen. Hierbei geriet

dieser zu weit nach rechts und streifte dabei einen 57-jährigen Ford-Fahrer, der

auf der rechten Spur fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand dadurch ein Sachschaden

von gesamt 7.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch

das Polizeirevier Hockenheim übernommen.