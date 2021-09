Heidelberg-Wieblingen: Radfahrer angefahren und verletzt – Unfallverursacher flüchtet

Heidelberg-Wieblingen (ots) – Am Mittwochmorgen, kurz nach 8 Uhr, wollte ein

14-Jähriger Radfahrer in der Mannheimer Straße den Fußgängerüberweg in Höhe

Maaßstraße überqueren. Laut seiner Aussage hatten zuvor zwei Autos -der spätere

Unfallverursacher und auf der Gegenspur ein weiterer, noch unbekannter

Autofahrer- angehalten, um Fußgänger die Straßenseite wechseln zu lassen. Der

14-Jährige wollte dann ebenfalls den Fußgängerüberweg nutzen, als der Autofahrer

losfuhr und den Jugendlichen anfuhr. Der Fahrer soll daraufhin aus seinem Auto

ausgestiegen sein und den Radfahrer angeschrien haben. Nachdem sich ein

Mitarbeiter eines nahegelegenen Eiscafes nach dem 14-Jährigen erkundigt habe,

sei der Unfallverursacher davongefahren. Der unbekannte Mann wird wie folgt

beschrieben: Ende 50, ca. 165 cm; kräftige Statur. Er soll ein weißes,

ärmelloses Oberteil und eine dunkle Hose sowie zwei goldene Ohrringe am Ohr

getragen haben. Die Beifahrerin soll ebenfalls etwa Ende 50, mit dunklem,

rötlichem Haar, welches sie zu einem Dutt trug, gewesen sein. Das Auto wird als

kastenförmig, ähnlich einem Fiat Doblo, beschrieben. Die Ermittlungen zu dem

Fahrer werden durch die Verkehrspolizei Heidelberg geführt. Diese bittet Zeugen,

Hinweise auf den Fahrer oder das Unfallgeschehen an die Tel. 0621 174-4111 zu

melden.

Heidelberg/Rauenberg/Viernheim/u.a.: EC-Karten in großem Stil entwendet und missbräuchlich eingesetzt; Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkt Haftbefehle gegen zwei 45 und 56 Jahre alte tatverdächtige

Heidelberg/Rauenberg/Viernheim/u.a. (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurden Haftbefehle gegen zwei

Männer erlassen.

Sie stehen im dringenden Verdacht, als Teil einer Bande in noch nicht weiter

bekannter Zusammensetzung, seit mehreren Monaten auf Parkplätzen von

Einkaufsmärkten in Heidelberg, Rauenberg und Viernheim die EC-Karten von Kunden

nach dem Einkaufen entwendet zu haben.

Dabei verwickelten sie die Geschädigten vor den Märkten in Gespräche und

brachten dabei unbemerkt die Scheckkarten an sich. Zuvor hatten sie ihre Opfer

beim Eingeben der PIN-Nummern an der Kasse beobachtet.

Im Anschluss wurden die Scheckkarten zum Teil mehrfach missbräuchlich eingesetzt

und Bargeld abgehoben oder zum Großeinkauf in Discountmärkten eingesetzt. Dabei

entstand ein Schaden von über 16.000.- Euro.

Verdeckte Ermittlungen führten schließlich auf die Spur der Bande, weshalb am

Donnerstag, den 09. September der Parkplatz des REWE-Marktes in der

Felix-Wankel-Straße observiert wurde. Gegen 15 Uhr wurden drei Verdächtige auf

frischer Tat angetroffen.

Während einem der Verdächtigen die Flucht gelang, wurden die beiden ande-ren

vorläufig festgenommen. Darüber hinaus wurde ihr Mietfahrzeug sicher-gestellt.

Bei ihren Durchsuchungen wurden mehrere tausend Euro aufgefun-den und

beschlagnahmt.

Am vergangenen Freitagnachmittag wurden beide Verdächtige dem Haftrichter

vorgeführt, der die von der Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragten

Haftbefehle wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr erließ. Anschließend wurden die

beiden Männer, bei denen es sich um rumänische Staatsangehörige handelte, in

verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Fahnder gehen davon aus, dass die Bande für weitere zahlreiche Taten in

mehreren Bundesländern, insbesondere im Westen und im Süden Deutsch-lands

verantwortlich sind. Demnach könnte das Trio für insgesamt rund 160 Fällen des

Bandendiebstahls und Computerbetrugs mittels rechtswidrig er-langter

Zahlungskarten mit einem Schaden von über 100.000.- Euro alleine im Bereich des

Polizeipräsidiums Mannheim verantwortlich sein.

Bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg und dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte

wird deswegen nunmehr ein Sammelverfahren geführt.