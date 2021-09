Fahrt unter Drogeneinfluss

Eisenberg (ots)

Drogentypische Ausfallerscheinungen konnten Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 28-jährigen PKW-Fahrer am Mittwochnachmittag feststellen. Eine Blutprobe wurde bei dem jungen Mann angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Vandalismus in leerstehendem Gebäude

Dannenfels (ots)

Erneut kam es zwischen Samstag und Mittwoch in dem ehemaligen leerstehenden BASF-Gebäude in Dannenfels zu umfangreichen Sachbeschädigungen. Dabei haben sich unbekannte Täter Zugang über ein Fenster im Erdgeschoß verschafft und in nahezu allen Zimmern u.a. Waschbecken, Türen, Möbel und Spiegel zertrümmert. Vor Ort konnten die Polizeibeamten eine Bowlingkugel sicherstellen, die vermutlich als Tatwerkzeug diente. Hinweise an die Polizei in Kirchheimbolanden.

Teile von Dachrinne gestohlen

Göllheim (ots)

Teile eines Kupferfallrohres wurden in der Nacht zum Mittwoch an einer Kirche in Göllheim entwendet. Täterhinweise liegend der Polizei aktuell nicht vor. Hinweise an die Polizei in Kirchheimbolanden.