Zimmerbrand in der Bürgermeister-Schmitt-Straße (Hechtsheim)

Um 19:05 wurde die Feuerwehr Mainz über einen Zimmerbrand in der Alten Mainzer Straße informiert. Die Feuerwehr-Leitstelle alarmierte sofort einen Löschzug der Berufsfeuerwehr und die zuständige Freiwillige Feuerwehr.

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten zwei junge Männer einen Löschversuch mit einem Feuerlöscher unternommen. Hierdurch konnte das Feuer zwar nicht gelöscht werden, aber die Ausbreitung der Flammen wurde mit Sicherheit verzögert. Somit hatte die Maßnahme der Ersthelfer einen gewissen Erfolg.

Vor Ort wurde durch die FF Hechtsheim, die Rauchentwicklung aus einer Wohnung im 2. Obergeschoss festgestellt. Die 16-jährige Tochter war vor Ort und berichtete über ein Feuer in der Küche. Die Mutter und die ältere Schwester waren zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause. Die anderen Bewohner bzw. Mieter des Hauses hatten das Haus bereits verlassen.

Da die Wohnungstür beim Verlassen der Wohnung zugefallen war, musste die Feuerwehr sich gewaltsam Zutritt zur Brandwohnung verschaffen. Der Brandrauch hatte sich bereits in der gesamten Wohnung ausgebreitet. Unter Atemschutz und mit einem C-Rohr ging die FF Hechtsheim in die Brandwohnung vor und konnte in der Küche brennendes Kochgut lokalisieren. Das Feuer war bereits auf die weitere Kücheneinrichtung übergegangen. Der Brand war jedoch mit wenigen Litern Wasser schnell gelöscht. Die Feuerwehr führte mit Hilfe eines Akku-Lüfters noch Lüftungsmaßnahmen durch.

Im Verlauf des Einsatzes konnte die Katze der 3 Bewohnerinnen gefunden und gerettet werden. Das Tier wurde der Mutter übergeben.

Bei dem Einsatz wurden drei Personen verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Alle drei hatten Brandrauch eingeatmet. Die 16-jährige Bewohnerin der Brandwohnung wurde zur Überwachung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Ersthelfer konnten nach der Untersuchung wieder entlassen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Neben der Feuerwehr waren auch mehrere Streifenwagen, 1 RTW und 1 KTW im Einsatz.

Mainz, Täter erbeuten fünfstelligen Geldbetrag nach Schockanruf – Anrufwelle dauert an

Mainz (ots) – Aktuell kommt es in Mainz und Umgebung erneut zu einer Vielzahl

von betrügerischen Anrufern, bei denen insbesondere ältere Mitmenschen unter

verschiedensten Legenden dazu aufgefordert werden, ihr Geld und Wertsachen an

Täter zu übergeben. In den meisten Fällen werden in den Anrufen Notsituationen

unterschiedlichster Art von den Anrufenden vorgetäuscht, um die Opfer

zielgerichtet mit einem emotionalen Sachverhalt zu Geldübergaben zu bringen.

Diese Maschen werden durch die Täter zudem immer wieder mit dem Phänomen

„Falsche Polizeibeamte“ kombiniert.

Erst gestern, am Mittwochabend, übergibt ein 79-jähriger Mann aus Mainz eine

fünfstellige Bargeldsumme vor der Haustür an einen bislang unbekannten Täter.

Kurz zuvor wurde dem Opfer am Telefon erzählt, seine Tochter habe einen Menschen

bei einem Verkehrsunfall totgefahren und sei im Anschluss durch die Polizei

festgenommen worden. Zur Abwendung einer Gefängnisstrafe müsse man eine

sechsstellige Summe bezahlen. Der 79-jährige übergibt kurze Zeit später sein

komplettes, im Haus befindliche Bargeld an den sogenannten Abholer, der in

unbekannte Richtung flieht. Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 35 Jahre, ca. 175cm – 185cm, schmale Statur, dunkler

Kurzhaarschnitt, Kinnbart, hochdeutsche Aussprache.

Die Polizei möchte ausdrücklich vor allen möglichen Arten von

betrügerischen Anrufen warnen:

Lassen Sie sich nicht in Gespräche verwickeln

Beenden Sie bei verdächtigen Anrufen immer zuerst das Gespräch

Wählen sie dann selbstständig den Polizeinotruf 110

Geben Sie niemals Auskunft über ihr Bargeld und Wertsachen

Händigen Sie NIEMALS Bargeld oder Wertsachen an Unbekannte aus

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots)

Sprendlingen, 15.09., St. Johanner Straße, 15:23 Uhr. Ein 17-Jähriger Fahrradfahrer und ein 50-Jähriger Autofahrer befuhren die Straße in die gleiche Richtung. Der Ältere überholte den Jüngeren und streifte dessen Rad beim Wiedereinscheren. Der junge Mann stürzte von seinem Fahrrad und zog sich mehrere Verletzungen zu. Außerdem entstand ein Sachschaden.

Achtung!! Trickbetrug!

Bingen (ots)

Bingen und Umgebung, ca. 10:00 – 15:00 Uhr. Es gingen im genannten Zeitraum mehrere Anzeigen über diverse betrügerische Anrufe ein. Einige versuchten, die meist älteren Mitbürger über einen versprochenen Lottogewinn in ein Gespräch zu verwickeln, andere wiederum wandten den berüchtigten Enkeltrick an; oder versuchten, über einen Schockmoment (Vorgaukeln eines schweren o. tödlichen Unfalls eines Nahestehenden) die Anrufenden zu ködern. Alle Angerufenen reagierten richtig, beendeten das Gespräch, und riefen ihre Angehörigen zurück oder informierten sich bei der Polizei.

Bitte lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln, bleiben Sie wachsam!

19-jährige von Unbekanntem angegriffen und verletzt

Nackenheim, Rheinstraße, Unterführung (ots)

Am Mittwochabend, den 15.09.2021 wurde gegen 23:30 Uhr eine 19-jährige Frau aus Nackenheim in der Unterführung in der Rheinstraße durch eine unbekannte männliche Person körperlich angegriffen. Die junge Frau war zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Hund spazieren, dieser konnte den Angreifer durch lautes Bellen vertreiben. Der Angreifer konnte unerkannt flüchten. Die junge Frau beschreibt den Angreifer folgendermaßen: ca. 190 cm groß, kräftige Statur, dunkel gekleidet, ca. 30 Jahre alt. Die Frau erleidet durch den Vorfall eine Schürfwunde am Kopf und einen Schock. Das Motiv des Angreifers ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und/ oder dem Täter geben können (Telefon: 06133 / 9330)