Schwerer Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

L478, Fischbach bei Dahn (ots) – Am Mittwoch, den 15.09.2021 gegen 17:30 Uhr

ereignete sich auf der Landstraße 478 zwischen Fischbach bei Dahn und der

Einmündung zur L488 ein schwerer Verkehrsunfall. Nach dem Stand der aktuellen

Ermittlungen befuhr ein 23-jähriger Mann aus dem Landkreis Südwestpfalz mit

seinem Audi die Landstraße in Richtung Fischbach, wo er kurz vor Fischbach aus

bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte

das Fahrzeug in der abschüssigen Böschung frontal mit einem Baum. Der

Fahrzeugführer sowie sein 25-jähriger Beifahrer aus dem Landkreis Südwestpfalz

erlitten schwere Verletzungen. Der Beifahrer war in dem Pkw einge-klemmt und

musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Beide Insassen

wurden durch Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser geflogen. Die 478

war für die Zeit der Unfallaufnahme für 4 Stunden vollgesperrt. /pidn

Ohne Beleuchtung und ohne Führerschein unterwegs

Wattenheim (ots) – Ein Autofahrer meldete am Mittwoch Abend den Beamten der

Autobahnpolizei Kaiserslautern einen komplett unbeleuchteten Transporter mit

Hänger, welcher auf der A6 in Richtung Mannheim unterwegs sei. Das Gespann

konnte auf dem Parkplatz Entenpfuhl einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht nur ohne Licht, sondern auch

ohne Führerschein unterwegs war. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt

und die Schlüssel und Papiere des Fahrzeugs wurden sichergestellt. Wegen des

Fahrens ohne Fahrerlaubnis musste der 26-jährige Mann eine Sicherheitsleistung

in Höhe von 900 Euro bezahlen.

Einbruchdiebstahl im Hbf Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots) – In den frühen Morgenstunden des 16. September 2021 gegen

ca. 4:30 Uhr wurde durch einen Mitarbeiter der Firma Eckert im Hauptbahnhof

Kaiserslautern der Einbruchdiebstahl festgestellt und der Polizei gemeldet. Der

oder die Täter waren durch ein Fenster in die Lagerräume der im Hbf

Kaiserslautern befindlichen Firma Eckert eingebrochen und haben einen Tresor mit

Barmitteln sowie weitere Gegenstände aus dem Geschäftsraum entwendet. Die

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bittet Zeugen, die den Sachverhalt am

Hauptbahnhof Kaiserslautern beobachtet haben oder weitere sachdienliche Angaben

zu Personen machen können, sich unter der 0631-34073-0 oder unter

www.bundespolizei.de zu melden.

Genötigt, beleidigt, geschlagen – grauer BMW gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht den Fahrer eines grauen BMW Gran

Tourer. Gegen den Mann wird wegen Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.

Ihm wird vorgeworfen, auf der Autobahn von Landstuhl nach Kaiserslautern einen

anderen Wagen absichtlich bedrängt und den Fahrer beleidigt zu haben. An der

Ampel in der Hohenecker Straße mussten beide Pkws anhalten. Der Fahrer des BMW

stieg aus, öffnete die Tür zum anderen Wagen und schlug mehrmals auf den Fahrer

ein. Danach fuhr er mit seinem Wagen davon. Der betroffene 19-jährige Fahrer

beschrieb den Mann als circa 60 Jahre alt, mit grauen Haaren. Zeugen, die

Hinweise zu dem Fahrer geben können, werden gebeten, unter Telefon 0631 369-2250

mit der Polizeiinspektion 2 Kontakt aufzunehmen. |elz

Betrug: 17 Rechnungen im Briefkasten

Kaiserslautern (ots) – 17 Briefe hat eine 36-Jährige aus ihrem Briefkasten

gefischt. Sie wurden bereits am vergangenen Freitag alle auf einmal zugestellt.

Bei jedem der Briefe handelte es sich um die Rechnung eines Hörbuchanbieters im

Internet. Alle weisen einen Betrag von knapp zehn Euro aus. Weil die 36-Jährigen

die berechneten Leistungen jedoch nicht in Anspruch genommen hatte, zahlte sie

nicht. Sie witterte Betrug und wandte sich an die Polizei. Möglicherweise wurde

ihr Kundenkonto von Unbekannten gekapert. Die Beamten haben die Ermittlungen

aufgenommen. |erf

Einbruchversuch ins Bürgerhaus

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte haben versucht in das

Bürgerhaus einzubrechen. Am Mittwoch stellte ein Zeuge fest, dass ein Fenster

unterhalb eines Lichtschachts beschädigt war. Vermutlich wurde es eingetreten.

Allerdings misslang den Tätern der Einstieg in das Gebäude. Die Polizei

ermittelt jetzt wegen des versuchten Einbruchdiebstahls. Zeugen, die Hinweise

geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

E-Scooter kollidiert mit Fußgängerin

Kaiserslautern (ots) – Ein E-Scooter-Fahrer und eine Fußgängerin sind sich am

Mittwoch in der Schneiderstraße sozusagen in die Quere gekommen. Die Fußgängerin

trug Verletzungen davon.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 20-jährige E-Scooter-Fahrer auf dem

Gehweg in Richtung Fruchthallstraße, als die 46-jährige Fußgängerin den

Zebrastreifen im Einmündungsbereich Schneiderstraße/Fruchthallstraße überqueren

wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Rollerfahrer.

Die Fußgängerin zog sich Verletzungen zu und suchte einen Arzt auf, um sich

behandeln zu lassen. Anschließend meldete sie den Vorfall der Polizei.

Die Personalien des Rollerfahrers stehen fest. Der junge Mann erhält eine

Vorladung zur Inspektion, um seine Aussage zu machen. |cri

Handy verschwunden und wieder aufgetaucht

Kaiserslautern (ots) – Während er sich in einem Spielsalon im Stadtgebiet

aufhielt und an einem Automaten zockte, ist einem Mann aus dem Donnersbergkreis

das Handy gestohlen worden. Der 29-Jährige meldete den Diebstahl am frühen

Nachmittag der Polizei. Nach seinen Angaben hatte er das Mobiltelefon auf einer

Ablage vor dem Automaten deponiert und kurzzeitig aus den Augen gelassen, als er

die Toilette aufsuchte.

Als er zurückkam, spielte er zunächst weiter an dem Automaten, ohne etwas zu

bemerken. Erst als er nach der Uhrzeit schauen wollte und nach dem Handy griff,

stellte der 29-Jährige fest, dass es nicht mehr da war.

Eine Suche in dem Spielsalon und eine Nachfrage bei den Mitarbeitern blieb ohne

Erfolg. Deshalb erstattete der Mann Anzeige bei der Polizei.

Allerdings meldete sich der 29-Jährige wenige Stunden später erneut und gab an,

dass das Handy nun doch in dem Spielsalon gefunden wurde – allerdings an einem

anderen Automaten. Und: Jemand hatte den Flugmodus aktiviert.

Die Ermittlungen nach dem Täter laufen… |cri

Nach Brandserie: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Kaiserslautern (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft

Kaiserslautern und Polizeipräsidium Westpfalz

Nach den Bränden am späten Dienstagabend (wir berichteten:

https://s.rlp.de/jyUui) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Dem

Mann wird vorgeworfen auf einem Firmengelände und in einem Wohnhaus vorsätzlich

Feuer gelegt zu haben. Die Ermittlungen zu den übrigen Bränden dauern an.

Die Polizei richtete nach den Bränden eine Ermittlungsgruppe bei der

Kriminaldirektion Kaiserslautern ein. Aufgrund von Hinweisen und der

Aufzeichnung einer Überwachungskamera kamen die Beamten einem Verdächtigen auf

die Spur. Mutmaßlich handelte es sich dabei um den 21-jährigen Verdächtigen. Er

konnte identifiziert und am Mittwochnachmittag im Stadtgebiet widerstandslos von

der Polizei festgenommen werden. Der Mann wurde heute einer Ermittlungsrichterin

am Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Kaiserslautern ordnete das Gericht die Untersuchungshaft wegen des dringenden

Tatverdachts der Brandstiftung und der Flucht- sowie Wiederholungsgefahr an. Zum

Tatvorwurf machte der 21-Jährige keine Angaben. Er machte von seinem

Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Der Verdächtige wurde in eine

Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen zur Brandserie dauern noch an.

Insbesondere soll auch geklärt werden, ob der 21-Jährige für die Brände vom

Freitagabend im Schlittweg und in der Gabelsbergerstraße (wir berichteten:

https://s.rlp.de/Yyp8z) verantwortlich ist. |erf