Mann wird der Wohnung verwiesen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend 15.09.2021 kam es gegen 21:35 Uhr zu einem Familienstreit. Der 43-jährige Mann war über ein Telefonat seiner 36-jährigen Frau nicht erfreut, deshalb kam es zwischen den beiden zum Streit. Der Mann attackierte seine Frau verbal und körperlich. Durch die eingesetzten Beamten wurde der Mann der Wohnung mittels Verfügung verwiesen.

Der Polizei kommt im Umgang mit häuslicher Gewalt als ständig erreichbare und schnell verfügbare Organisation eine entscheidende Rolle zu. Prävention, konsequente Strafverfolgung sowie weitreichender Opferschutz und Opferhilfe sollen Opfern von häuslicher Gewalt effektiven Schutz gewähren.

Wenn auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Bei allen Polizeidienststellen stehen Ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung oder online Beratung für Frauen bei Gewalterfahrung (ludwigshafen.de). In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110.

Unfallverursacher fährt einfach weiter – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 16.09.2021 gegen 12:30 Uhr, bog der Fahrer eines weißen Autos mit angehängtem Wohnwagen in der Schulstraße (Nähe Bismarckstraße) aus einer Ausfahrt zwischen 2 Gebäuden nach links in die Schulstraße ab. Hierbei streifte er mit dem weißen Wohnwagen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Porsche. Anschließend fuhr er weiter nach rechts in die Maxstraße.

Trotz einem Zeugen, der den Fahrer durch Winken auf den Unfall aufmerksam machte, fuhr der Fahrer einfach weiter. An dem Porsche entstand am Kotflügel vorne links ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

An dem weißen Pkw des Geflüchteten soll ein KA-Kennzeichen (Karlsruhe) angebracht gewesen sein. Der Fahrer wird als etwas 50-jähriger Mann mit Brille beschrieben.

Personen, die Hinweise zu dem weißen Auto oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Werkzeuge und Baumaschinen gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 14.09.2021 gegen 21:00 Uhr, parkte ein 56-Jähriger seinen Lieferwagen, auf dem sich ein fest angebrachter Werkzeugkasten befand, in der Adolf-Diesterweg-Straße. Als er am 15.09.2021, gegen 05:30 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurück kam, musste er feststellen, dass unbekannte Täter den Werkzeugkasten aufgebrochen hatten und die darin befindlichen Werkzeuge und Baumaschinen im Gesamtwert von über 2.000 Euro gestohlen hatten.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Unfall in der Maudacher Straße

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 15.09.2021 gegen 11:30 Uhr, fuhr ein 62-Jähriger mit seinem Auto auf der Leininger Straße in Richtung Maudacher Straße und wollte in diese rechts einbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 50-Jährige mit ihrem E-Bike auf dem Fahrradweg der Maudacher Straße entgegen der Fahrtrichtung.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmern. Die 50-Jährige stürzte auf das Auto des 62-Jährigen und verletzte sich. Sie wurde ins Krankenhaus gebrachten.