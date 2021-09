Beschädigung von Wahlplakaten

Schifferstadt/Böhl-Iggelheim/Neuhofen (ots) – Im Zeitraum vom 03.09.21 – 13.09.2021 sind in den Ortschaften Schifferstadt, Böhl-Iggelheim und Neuhofen Wahlplakate verschiedener Parteien durch bislang unbekannte Täter beschädigt worden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bekannte Betrugsmasche “Falscher Polizeibeamter”

Schifferstadt (ots) – Am Mittwochmittag 15.09.2021 gegen 11:40 Uhr, erhielt eine 85-Jährige einen Anruf einer angeblichen Polizistin. Laut der Anruferin habe die Tochter der 85-Jährigen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um ihre Tochter “auszulösen” sei eine größere Geldsumme notwendig. Die Dame erkannte den Betrugsversuch und beendete das Telefonat.

Sachbeschädigung

Bobenheim-Roxheim (ots) – In der Nacht zum 15.09.2021 beschädigten bislang unbekannte Täter zwei Fensterscheiben zu den Kellerräumen der Jahn-Halle in der Jahnstraße, bei einem wurde hierbei die Scheibe komplett zerstört, die andere Scheibe wies einen Riss auf. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht Friedrich-Ebert-Straße – Zeugen gesucht

Maxdorf (ots) – Am Mittwoch 15.09.2021, kam es um 14:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Maxdorf, in der Friedrich-Ebert-Straße. Ein bisher unbekannter PKW streifte den am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Kleinwagen des Geschädigten. An dem PKW wurde der Außenspiegel abgerissen und der Kotflügel eingedellt. Anwohner hatten einen lauten Knall bemerkt. Der Unfallverursacher verließ jedoch umgehend die Unfallstelle in unbekannte Richtung.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Unfall mit verletztem Radfahrer

Schifferstadt (ots) – Am Mittwochnachmittag 15.09.2021 gegen 16:30 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße ein Unfall mit einem verletzten 14-jährigen Radfahrer. Eine 60-jährige Autofahrerin fuhr vom Grundstück auf die Straße ein und kollidierte hierbei mit einem auf dem Gehweg querenden 14-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer verletzte sich hierbei leicht. Eine Anwohnern kam vor Ort und leistete dem Radfahrer Erste Hilfe. Da der Radfahrer zunächst angab nicht verletzt zu sein, setzte die Autofahrerin ihre Fahrt aufgrund eines Termins fort.

Während der Unfallaufnahme kam die Autofahrerin wieder an die Unfallstelle. Eine medizinische Behandlung des 14-Jährigen war nicht notwendig. Gegen die Autofahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Da der 14-Jährige verbotswidrig den Gehweg mit dem Fahrrad genutzt hat, wurde gegen diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.