19-jähriger SUV-Fahrer rast an zivilem Einsatzfahrzeug vorbei

Speyer (ots) – Nicht mit der Polizei gerechnet hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 16.09.2021 kurz nach 02:00 Uhr ein SUV-Fahrer, als er in der Wormser Landstraße ein ziviles Einsatzfahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholte. Als die Beamten den Fahrer des bis zu 43 km/h zu schnellen Rover kontrollieren wollten und hierzu dem Fahrzeug aufschließen mussten, fuhr er teilweise Schlangenlinien über die gesamte Fahrbahn, um vermutlich seinen vermeintlichen Kontrahenten abzuschütteln.

Als plötzlich Blaulicht und Anhaltesignal des Zivilfahrzeuges erschienen, dürfte der 19-Jährige SUV-Fahrer nicht schlecht gestaunt haben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Führerscheinstelle über das Verhalten des jungen Mannes aus Speyer informiert. Andere Verkehrsteilnehmer wurden glücklicherweise nicht gefährdet.

Unfall zwischen PKW und 2 Radfahrern

Speyer (ots) – Zu einer Kollision zwischen einem PKW und 2 Radfahrern kam es am Mittwoch gegen 18:30 Uhr. Eine 46-jährige PKW-Fahrerin übersah beim Rechtsabbiegen vom St.-Klara-Kloster-Weg in die Wormser Landstraße 2 von rechts kommende Radfahrer, die den Radweg entgegen der Fahrtrichtung befuhren. Einer der beiden 17-jährigen Radfahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.

Die Polizei weist daraufhin: Das Fahren entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung ist oft eine Ursache, wenn Radfahrende in einen Verkehrsunfall verwickelt waren. Achten Sie daher als Fahrradfahrer/-in auf die Nutzung des richtigen Radweges, um so einem Unfall vorzubeugen. PKW Fahrer/-innen sollten insbesondere an Kreuzungen/Einmündungen auf die querenden Verkehrsteilnehmer achten. Die Polizei rät Fahrzeuginsassen grundsätzlich zu einem erweiterten Schulterblick.

E-Scooter übersehen, Fahrerin leicht verletzt

Speyer (ots) – Einen E-Scooter übersehen hat am Mittwoch 15.09.2021 um 08:15 Uhr eine 55-Jährige, die mit ihrem PKW die Obere Langgasse in Richtung Bahnhofstraße befuhr. Beim Rechtsabbiegen auf ein Grundstück kollidierte die Frau mit einer 31-jährigen E-Scooter Fahrerin, die in gleicher Richtung unterwegs war.

Die Frau stürzte und verletzte sich hierbei. Zur weiteren Abklärung kam sie in ein örtliches Krankenhaus- An den beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden