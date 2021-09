Vollbrand eines PKW (siehe Foto)

A65/Knöringen (ots) – Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für einen Vollbrand eines PKW am Donnerstagmittag 16.09.2021, 13 Uhr auf der A65 Höhe Knöringen gewesen sein. Der 19 Jahre alte Fahrer des Audi konnte noch rechtzeitig sein Fahrzeug auf dem Standstreifen anhalten und gefahrenlos aussteigen, bevor sein Fahrzeug in Flammen aufging.

Während den Löscharbeiten durch die Feuerwehr Edenkoben musste die A65 kurzzeitig in Fahrtrichtung KA gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Bettelei

Edenkoben (ots) – In der Schubertstraße wurden Mittwochmittag 15.09.2021, 12.28 Uhr zwei Frauen gemeldet, die von Haus zu Haus laufen und klingeln würden. Vor Ort konnten eine 35 und 37 Jahre alte Frau angetroffen und kontrolliert werden. Im Anschluss daran erhielten beide einen Platzverweis. Die Polizei bittet die Bürger um erhöhte Wachsamkeit.

Bei Auffälligkeiten sollte die Polizei umgehend verständigt werden. Gemäß der Gefahrenabwehrverordnung ist das Betteln verboten. Die zuständige Verbandsgemeinde wurde in Kenntnis gesetzt.

BMW beschädigt – Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Auf einem Parkplatz in der Petronellastraße, gegenüber dem Anwesen Nummer 42, wurde am 15.09.21, zwischen 07:30 und 12:30 Uhr, ein geparkter 1er BMW mit DÜW-Kennzeichen beschädigt. Der Sachschaden an dem BMW beträgt 1.000 Euro.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Mit Fahrzeug überschlagen

Hainfeld (ots) – Auf der Landstraße 512 zwischen Hainfeld und Flemlingen kam am frühen Morgen (16.09.2021, 4 Uhr) ein 19 Jahre alter Autofahrer mit seinem PKW aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und landete neben der Fahrbahn. Glücklicherweise blieb er unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme gab der Fahrer an, dass er seinen Führerschein zu Hause vergessen hätte. Überprüfungen ergaben, dass der Mann überhaupt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Wegen des Verdachts der Medikamenteneinnahme wurde eine Blutprobe angeordnet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Kontrollen im Bereich der B10

Annweiler (ots) – Anlässlich der aktuellen Baustellensituation im Bereich der B10 wurden erneut Verkehrskontrollen in Annweiler durchgeführt. Insgesamt 13 Verstöße ahndeten Polizeibeamte bei einer Verkehrsüberwachung des Durchfahrtsverbotes für 7,5 t im Bereich der B10 am Donnerstag zwischen 10 und 12.30 Uhr. Insgesamt wurden 42 Fahrzeuge kontrolliert, wobei 29 Fahrzeuge berechtigt unterwegs waren.

Des Weiteren wurde am Montag den 13.09.2021 zwischen 16 und 20.20 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich der Landstraße 490 bei Annweiler durchgeführt. Bei 1461 gemessenen Fahrzeugen waren insgesamt 190 zu schnell unterwegs gewesen. Der “Spitzenreiter” wurde mit 92 km/h gemessen und erhält ein Fahrverbot. In dem Messbereich ist derzeit eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h angeordnet.

Am Mittwoch zwischen 16 und 20.30 Uhr wurde der 30 er Bereich in der Pirmasenser Straße in Annweiler – Sarnstall überwacht. Hierbei ergaben sich 78 Geschwindigkeitsverstöße. Der “Schnellste” wurde mit 48 km /h gemessen. In dem Zeitraum wurden 1874 Fahrzeuge überprüft. Die Polizei Landau bittet weiterhin um Beachtung der angeordneten Höchstgeschwindigkeiten und Nutzung der ausgeschilderten Umleitungsstrecken für den Transitverkehr.