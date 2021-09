16-Jähriger von Unbekannten angegriffen – Hinweise erbeten!

Bad König/Odenwaldkreis (ots) – Nachdem ein 16-Jähriger von bislang Unbekannten am vergangenen Samstag 11.09.2021 in der Elisabethenstraße angegriffen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Der 16-Jährige befand sich gegen 22.30 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg von der dortigen Kerb, als plötzlich neben ihm und seinem Begleiter ein Fahrzeug stoppte. Nach jetzigem Stand stiegen 2 Männer aus einem blauen Volkswagen, gingen nach einem kurzen Gespräch auf den 16-Jährigen los und schlugen mehrfach auf ihn ein.

Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Der junge Mann wurde hierbei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Täterbeschreibung:

Einer der beiden Angreifer soll ca. 1,70 Meter groß gewesen sein und kurze dunkle Haare gehabt haben. Sein Alter wurde auf 15-16 Jahre geschätzt. Laut Zeugen soll er einen Operlippenbart haben.

Das Alter des Zweiten wurde auf circa 18 Jahre geschätzt. Er war um die 1,80 Meter groß und hatte kurze schwarze Haare. Auch er soll einen Bart haben.

Für den Fortgang der Ermittlungen suchen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 41 in Erbach nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Klärung der Identität der Angreifer geben können.

Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06062/953-0 zu erreichen.

Polizei stoppt 42-jährigen Brummifahrer

Bad König/B45 (ots) – Weil sie verdächtige Beobachtungen machten, kontrollierten Polizisten der Verkehrsinspektion Südhessen am Mittwochnachmittag 15.9.21 einen Lastwagen auf der Bundesstraße 45. Das Fahrzeug stand an einer Rotlicht zeigenden Ampelanlage. Hierbei hantierte der Fahrzeugführer an dem verbauten digitalen Fahrtenschreiber, woraufhin er in Höhe Etzen-Gesäß kontrolliert wurde.

Der 42-jährige Fahrer aus dem Landkreis Offenbach händigte auf Verlangen seine Fahrerkarte aus. Diese holte er jedoch nicht aus dem digitalen Fahrtenschreiber, wo sie hätte eingelegt sein müssen.

Wie sich im Rahmen der Überprüfung rausstellte, fuhr der Fahrer bis zur Kontrollörtlichkeit ohne Fahrerkarte. Daraufhin erhärtete sich der Verdacht, dass er bereits mehrere Tage zuvor die Fahrerkarte aus dem Fahrtenschreiber zog, damit diese offenbar frei von Verstößen gegen die fahrpersonalrechtlichen Vorschriften blieb.

Dem Fahrzeuglenker wurde eine erforderliche Lenkzeitunterbrechung von 30 Minuten nach Kontrollende angeordnet. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen und Hintergründen dauern derzeit an. Gegen den Fahrzeugführer und Spediteur wird jeweils ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Darmstadt

21-Jähriger vor Schule von 4 Unbekannten zusammengeschlagen

Darmstadt (ots) – Ein 21-jähriger Mann aus Darmstadt ist Mittwoch 15.9.2021 gegen 13 Uhr vor einer öffentlichen Schule in der Mornewegstraße von 4 noch unbekannten Tätern niedergeschlagen und getreten worden. Dabei stürzte der 21-Jährige zu Boden und verletzte sich am Kopf. Nach ersten Angaben von Zeugen, die die Tat beobachten konnten und die Polizei verständigten, flüchteten 2 der Täter zu Fuß und ihre beiden Komplizen in einem Auto.

Der 21-Jährige wurde im Anschluss für die weitere ärztliche Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Hintergründe des tätlichen Angriffes sind bislang noch unklar. Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sind eingeleitet. Das Kommissariat 35 ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

23-Jähriger auf frischer Tat nach Einbruch in Lagerraum festgenommen

Darmstadt (ots) – Das Kommissariat 42 in Darmstadt ermittelt aktuell in einem Fall wegen des besonders schweren Diebstahls eines Autos und wird in diesem Zusammenhang noch im Verlauf des Donnerstags (16.9.) den am Mittwoch (15.9.) festgenommenen 23-Jahre alten Tatverdächtigen, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt, einem Haftrichter vorführen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich der Wohnsitzlose in der Zeit zwischen Freitag (10.9.) und Donnerstag (16.9.) gewaltsam Zugang zu dem Lagerraum einer Firma in der Pfnorstraße verschafft und dort den Autoschlüssel des Firmenautos sowie ein Handy entwendet. Doch anstatt mit seiner Beute zu flüchten, nutzte er über mehrere Tage hinweg nicht nur die Tiefgarage und die Lagerräume als scheinbar vorübergehenden Nachtlager, sondern offenbar auch das Auto für zahlreiche Fahrten.

Als die Firma auf den Einbruch aufmerksam wurde und die Spuren des zu diesem Zeitpunkt abwesenden Täters entdeckte, informierten die Mitarbeiter die Polizei. Die Beamten staunten nicht schlecht, denn noch im Rahmen der Tatortaufnahme kehrte der 23-Jährige samt Auto unverhofft zum Tatort zurück. Umgehend klickten die Handschellen und er wurde zur Wache gebracht.

Im Zuge seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass er keinen festen Wohnsitz hat und bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Jetzt wird er sich zunächst vor einem Haftrichter verantworten müssen, der heute darüber entscheidet, ob ein Haftbefehl erlassen und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wird. Die weiteren Ermittlungen zu Hintergründen dauern derweil an.

Auf Restaurant abgesehen – Polizei nimmt 39-jährigen Tatverdächtigen fest

Darmstadt (ots) – Auf das Bargeld eines Restaurants am Kopernikusplatz hatte es ein 39-jähriger Mann in der Nacht zum Donnerstag 16.9.21 abgesehen, der im Anschluss von der Polizei festgenommen wurde. Da der Mann sich gegen 03 Uhr in dem Gastraum aufhielt und nach Beute suchte, wurde die Polizei alarmiert. Gerade als der Tatverdächtige aus dem Gebäude flüchten wollte, konnten ihn die Ordnungshüter antreffen und festnehmen.

Er musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Tatumständen dauern derzeit noch an.

Darmstadt-Dieburg

Handtasche und Schuhe bei Einbruch gestohlen – Gesamtschaden 2740 Euro

Münster (ots) – Ein noch unbekannter Täter hat am Mittwochnachmittag 15.9.21 gegen 15 Uhr die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kirchstraße heimgesucht und eine Handtasche sowie Schuhe entwendet. Nach ersten Erkenntnissen gelangte der Kriminelle über ein Badezimmerfenster in die Räume und begab sich im Anschluss auf die Suche nach Wertvollem.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen werden an die Beamten von der Kriminalpolizei in Darmstadt, erreichbar unter der Rufnummer 06151/969-0, erbeten.

Kellerbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Eppertshausen (ots) – Der Brand eines Kellerraums in einem Einfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße rief am Donnerstagmittag 16.9.21 die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 14.15 Uhr bemerkten die Anwohner den Brand im Keller und alarmierten die Einsatzkräfte. Umgehend begaben sich diese zum Einsatzort. Die Feuerwehr Eppertshausen konnte die Flammen schnell löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern.

Die beiden Bewohner des Hauses blieben ersten Erkenntnissen zufolge glücklicherweise unverletzt. Wie es zur Entstehung des Brandes kam, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden. Derzeit können zur Schadenshöhe noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden. Im Rahmen der zurzeit laufenden Einsatzmaßnahmen kann es im dortigen Bereich zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Groß-Gerau

46-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Kelsterbach (ots) – Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagmittag 16.09.21 hat sich ein 46-jähriger Mann schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen stürzte er gegen 11.30 Uhr bei Arbeiten auf einem Anwesen in der Straße “Im Taubengrund” durch das Dach des Gebäudes und stürtze in die Tiefe.

Hierbei zog er sich schwere Kopf- und Rückenverletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hierbei werden sie von der Abteilung Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt unterstützt.

Alkoholisiert am Steuer – Polizeistreife nimmt 43-Jährigen vorläufig fest

Raunheim (ots) – Ein 43-jähriger Mann muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme in der Nacht zum Donnerstag 16.09.21 in einem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss strafrechtlich verantworten. Der Raunheimer fiel einer Streife der Polizeistation Rüsselsheim gegen 0.30 Uhr in der Egerländer Straße auf, da er deutlich zu schnell und in Schlangenlinie fuhr.

Es folgte eine Verkehrskontrolle und aufgrund deutlichen Alkoholgeruchs der Verdacht, dass der 43-Jährige alkoholisert am Steuer sitzt. Ein anschließender Alkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Die Streife nahm den Ertappten vorläufig fest und brachte ihn zur Blutentnahme auf die Wache. Hier erstatteten sie Strafanzeige und stellten seinen Führerschein sicher.

Verkehrsunfallfluchten – Zeugen gesucht

Büttelborn (ots) – Am Mittwochabend 15.09.2021 ereignete sich in Büttelborn Mainzer Straße Ecke Darmstädter Straße gegen 19:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Ein PKW befuhr die Darmstädter Straße aus Richtung Kreisel kommend in Richtung Ortsmitte. In der Abknickenden Vorfahrt zur Mainzer Straße kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr 4 Poller um. Im Anschluss entfernte sich das Fahrzeug von der Unfallstelle.

Der erheblich beschädigte PKW konnte durch eine Streife der Polizei Groß-Gerau in einer Seitenstraße in Büttelborn aufgefunden werden. Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern noch an. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei einen Zeugen, der den flüchtigen PKW mit seinem Fahrzeug verfolgt hat.

Nach Angaben anderer Zeugen fuhr der Fahrer des folgenden Fahrzeugs einen silbernen Kombi mit roten, karoähnlichen Applikationen. Der Zeuge wird gebeten sich unter 06152-1750 bei der Polizei Groß-Gerau zu melden. Es entstand ein Gesamtschaden von über 10.000 EUR.

Gernsheim (ots) – Am Mittwoch 15.09.2021 tagsüber, wurde ein ordnungsgemäß geparkter Pkw in der Claus-Kroencke-Str. im Ortsteil Klein-Rohrheim durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Aufgrund des entstandenen Schadens wird angenommen, dass der Unfallverursacher mit einem Klein-Lkw rückwärts aus der Straße “Rheinauenweg” in die Claus-Kroencke-Str. fuhr und dabei gegen den geparkten Pkw stieß. Dadurch entstand nicht unerheblicher Schaden in geschätzter Höhe von ca. 5.000 Euro.

Kreis Bergstraße

Lagerhalle im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Einhausen (ots) – Eine Lagerhalle in der verlängerten Siegfriedstaße in Richtung Riedrode geriet im Tatzeitraum zwischen Dienstagabend (14.9.) und Mittwochmorgen (15.9.) in das Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sie sich unter Einwirkung von Gewalt Zutritt zur Halle, in der überwiegend landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte gelagert werden. Dort hatten sie es auf Diesel abgesehen und versuchten dieses abzuzapfen. Ohne etwas zu entwenden ließen sie offenbar von ihrem Plan ab und flüchteten unerkannt. Ob sie bei ihrem kriminellen Vorhaben gestört wurden, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Dennoch wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Das Kommissariat 41 bei der Polizei in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinwiese geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

Unfall zwischen Linienbus und Auto ruft Polizei auf den Plan

Lindenfels-Kolmbach/B47 (ots) – Der Unfall zwischen einem Linienbus und einem roten Suzuki am Donnerstagmittag 16.9.2021 rief die Polizei auf den Plan. Der Zusammenstoß hat sich auf der Bundesstraße 47 zwischen Kolmbach und Lindenfels in Höhe des dortigen Parkplatzes “Schöne Aussicht” zugetragen.

Die 34-jährige Wagenlenkerin befuhr gegen 12.15 Uhr die Bundesstraße in Richtung Kolmbach entlang. Nach jetzigem Kenntnisstand kam sie mit ihrem roten Wagen nach einer Kurve von ihrer Fahrspur ab und stieß hierbei mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen.

Der 50-jährige Busfahrer sowie 3 weibliche Fahrgäste, im Alter von 16-22 Jahren, blieben unverletzt. Die 34-jährige Bergsträßerin begab sich im Anschluss selbst in ärztliche Behandlung.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme war die Fahrbahn im dortigen Bereich kurze Zeit voll gesperrt. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wie genau sich der Unfall zugetragen hat, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden.

Trickdiebe geben sich als Telekom-Mitarbeiter aus und machen Beute

Lorsch (ots) – Als Telekom-Mitarbeiter hat sich ein bislang noch unbekannter Trickdieb am Dienstagmittag (14.9.) ausgegeben und zusammen mit einem Mittäter Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro erbeutet. Gegen 13 Uhr klingelte es an der Haustür bei einer älteren Dame in der Nähe der Platanenstraße. Vor der Tür stand ein Mann, der sich als Mitarbeiter des Unternehmens “Telekom” ausgab.

Er gaukelte der Seniorin vor, dass er ihren Telefonanschluss, aufgrund veralteter Technik, kontrollieren müsste und begab sich daraufhin in den Keller. Kurz darauf öffnete er einem möglichen Komplizen die Haustür, der sich ebenfalls als Arbeiter ausgab und weitere Anschlüsse im Haus überprüfen soll. Erst als das Duo nach ihrer angeblichen Arbeit das Haus verlassen hatte, bemerkte die Frau den Diebstahl ihres Schmuckkästchens.

Täterbeschreibung:

Einer der Kriminellen hatte schwarze kurze Haare, war etwa 1,80 Meter groß und soll einen osteuropäischen Akzent gehabt haben. Er wurde als sehr schlank beschrieben und trug schwarze Kleidung. Laut Zeugin hatte er ein weißes Messgerät und einen Schreibblock bei sich.

Der zweite Unbekannte soll zwischen 1,70-1,75 Meter groß gewesen sein. Er trug eine Hornbrille mit goldfarbenen Rahmen und eine schwarze Jacke mit weißen Punkten.

Zeugen, denen die Beschriebenen vor oder nach dem Vorfall in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 bei der Heppenheimer Kriminalpolizei zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen