Friedberg: Die Polizei-News

Jungen Mädchen nachgelaufen und masturbiert

Friedberg (ots) – Auf einem Schulgelände in der Straße “Am Seebach” entblößte sich am Dienstag 15.9.21 ein Mann. Gegen 15.15 Uhr ging er 2 jugendlichen Mädchen in die dortige Sporthalle hinterher, zeigte ihnen sein Geschlechtsteil und masturbierte. Durch eine Lehrkraft wurde der Mann des Geländes verwiesen und entfernte sich zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Polizei Friedberg hat die Ermittlungen wegen Exhibitionistischer Handlungen aufgenommen. Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung auf den etwa 30-jährigen Mann mit normaler Figur und mitteleuropäischem Aussehen. Er soll hellblonde kurze Haare und einen Dreitagebart haben. Zur Tatzeit habe er ein blaues Batik-Shirt und eine gelbe, kurze Hose getragen.

Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang: Wer hat eine Person, auf die die Beschreibung passt, am Dienstag im Umfeld der Schule beobachtet? Hat sich der Mann gegenüber weiteren Personen auffällig verhalten oder strafbar gemacht?

Wer kann Hinweise auf die Identität der Person geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

17-Jähriger im Ausnahmezustand

Karben: Zu einem eskalierenden Streit zwischen Mutter und Sohn wurde die Polizei Bad Vilbel am Donnerstag (16.9.) in der Robert-Bosch-Straße gerufen. Der 17-Jährige aus dem Wetteraukreis hatte sich um kurz nach 8 Uhr dabei offenbar selbst am Kopf verletzt und schrie lautstark. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte und eines Rettungswagens hatte sich der junge Mann zunächst wieder etwas beruhigt, sprintete jedoch plötzlich los und versuchte davonzulaufen.

Die Polizisten hinderten ihn an der Flucht, da er sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand und die Gefahr einer weiteren Selbstgefährdung bestand. Dabei leistete der 17-Jährige Widerstand. Ein Polizist erlitt dabei leichte Verletzungen. Er konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Durch die blutende Wunde am Kopf des Jugendlichen wurde zudem die Uniform der Polizisten verdreckt.

Die Rettungskräfte brachten den Verwirrten zur Versorgung der selbst beigebrachten Kopfwunde in ein Krankenhaus und im Anschluss in psychiatrische Behandlung. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Mann befriedigt sich

Wölfersheim (ots) – Im Bereich des Bürgerhauses Berstadt hielt sich am Dienstag 14.9.21 ein Exhibitionist auf. Gegen 16.00 Uhr beobachtete ein Zeuge wie der Mann in der Nähe eines Spielplatzes an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Ob ihn außer dem Zeugen weitere Personen, insbesondere Kinder, bei seinem Tun beobachteten, ist bislang nicht bekannt.

Er wird beschrieben als ca. 60- bis 70-Jähriger hagerer Mann mit hellem Shirt und dunkler, kurzer Sporthose. Der Mann hatte ein dunkles E-Bike bei sich.

Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 bittet um Hinweise.

Beleidigungen geschrien und PKW beschädigt

Bad Nauheim: Wilde Beleidigungen stieß am Mittwoch (15.9.) ein Mann in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße gegen Mitternacht aus. Als er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Peugeot trat und schlug, dabei den rechten Außenspiegel beschädigte, versuchten Passanten ihn festzuhalten. Der Mann riss sich jedoch los und verwand in der Bahnhofsallee.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 170 cm groß, orientalisches Aussehen. Er war dunkel gekleidet und trug eine Cargohose.

Neben Hinweisen auf den Täter sucht die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 Zeugen des Vorfalles, u.a. die Passanten, die den Mann versuchten festzuhalten.

Zeugen gesucht – Mehrere Autos aufgebrochen

Wöllstadt (ots) – Gleich mehrere Besitzer von PKW in Ober-Wöllstadt erlebten am Donnerstagvormittag 16.09.2021 eine unschöne Überraschung. Sie mussten in den Morgenstunden feststellen, dass ihre Autos aufgebrochen waren. Im Laufe der Nacht hatten sich Diebe an den Fahrzeugen zu schaffen gemacht. In der Gondolfstraße schlugen sie das Fenster der Fahrertür eines Ford ein. Sie durchsuchten den Ford Focus nach Wertsachen und entwendeten ca. 50 Euro aus Mittelkonsole und Handschuhfach.

Das hintere Fenster auf der Fahrerseite brachen sie bei einem Skoda in der Karl-Götz-Straße auf und klauten hier etwa 30 Euro.

Auch einen VW Golf in der Mittelgasse durchsuchten die Einbrecher nachdem sie eine Scheibe vorne rechts zerstört hatten. Beute machten die Täter hier nicht. Eine Geldbörse samt Bargeld und EC-Karte sowie eine E-Zigarette nahmen sie aus einem VW Polo mit, der in der Marienstraße parkte. Hier hatten sie das Fenster der Beifahrertür zertrümmert.

Der Sachschaden übersteigt das erlangte Gut in allen Fällen. Er bewegt sich insgesamt in einem niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei Friedberg sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Die Ermittler fragen: Wer hat in der Nacht von Mittwoch (15.9.) zu Donnerstag (16.9.) verdächtige Personen in Ober-Wöllstadt wahrgenommen? Hat jemand das Bersten von Glas vernommen oder hat andere akustische Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit den Aufbrüchen stehen könnten?

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Geldbörse in der Mittelkonsole lockt Einbrecher

Friedberg: In der Nacht von Dienstag (14.9.) auf Mittwoch (15.9.) schlugen Diebe das rechte hintere Fenster eines Opel Zafira ein. Das Fahrzeug parkte der Besitzer am Dienstag gegen 17 Uhr in der Gebrüder-Lang-Straße. Der Einbruch fiel am Mittwoch gegen 7.05 Uhr auf. Die Langfinger entwendeten ein Portemonnaie, das in der Mittelkonsole lag.

Statt der erhofften reichen Beute ergatterten die Diebe lediglich 4 Euro Bargeld und eine Menge persönlicher Papiere und Karten, u.a. von der Krankenkasse, dem Supermarkt und der Bank. Der am PKW hinterlassene Schaden beziffert sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei Friedberg sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise unter Tel.: 06031/601-0.

Schwarzer PKW nach Zusammenstoß mit E-Scooter geflüchtet

Büdingen: Zu einem Zusammenstoß zwischen E-Scooter und einem schwarzen PKW kam es am Sonntag (12.9.) in der Bahnhofstraße. In Höhe der Post und eines Optikers fuhr der 14-jährige Fahrer des Elektrozweirades gegen 13.15 Uhr auf dem Gehweg der Bahnhofstraße. Als er die Straße “An der Fahrbach” überquerte, beachtete er offenbar nicht den schwarzen PKW, der aus Richtung Eberhard-Brauner-Straße kam. Es kam zum Zusammenstoß, der junge Mann auf dem Scooter stürzte. Der Fahrer des schwarzen PKW hielt kurz an, fuhr aber schließlich von der Unfallstelle davon.

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Bei dem schwarzen PKW soll es sich um einen Mercedes handeln. Das Fahrzeug ist möglicherweise bereits älteren Baujahres.

Der 14-Jährige verletzte sich bei der Kollision leicht und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus zur medizinischen Abklärung verbracht werden.

Die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 bittet um Hinweise von Zeugen.

E-Bike vom Hof gestohlen

Butzbach: Ein grau-schwarzes E-Bike im Wert von ca. 2500 Euro entwendete ein bislang unbekannter Dieb von einem Grundstück in Nieder-Weisel. Zwischen Dienstag (14.9.) gegen 18.30 Uhr und Mittwoch (15.9.) gegen 8 Uhr knackte der Langfinger offenbar das Schloss am Rad der Marke Cube und entwendete Fahrrad, Schloss und Ladegerät vom Grundstück in der Schießgasse.

Die Polizei Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 bittet um Hinweise von Zeugen zu Tat, Tätern und dem Verbleib der Gegenstände.

Schwarzes Herrenrad gestohlen

Bad Nauheim: Während der Besitzer eines schwarzen Herrenrades seiner Arbeit nachging, entwendeten bislang unbekannte Diebe sein “Am Solgraben” abgestelltes Rad. Um 7.45 Uhr am Mittwoch (15.9.) stellte er das Fahrrad in einem Fahrradständer vor einer Schule ab. Um 13.15 Uhr stellte er den Diebstahl fest. Offenbar durchschnitten die Langfinger dabei das Fahrradschloss, um das Rad der Marke “Cone” mitzunehmen.

Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 bittet um Hinweise.

Fenster an Schule beschädigt

Friedberg: Eine beschädigte Scheibe ließen bislang Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag (14.9.) und Mittwochfrüh (15.9.) an einer privaten Schule im Maria-Montessori-Weg zurück. Mit einem Schneidwerkzeug brachten sie ein Loch in der Glasscheibe eines Fensters im Erdgeschoss an. Der Schaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Sie sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise unter Tel.: 06031/601-0.

Falsche Polizeibeamte scheitern

Büdingen: Falsche Polizeibeamte meldeten sich mal wieder telefonisch bei den Bürgerinnen und Bürgern in der Wetterau. U.a. versuchte ein Halunke sein Glück bei einem Büdinger Senior. Der 74-Jährige erhielt den Anruf gegen 14.30 Uhr und war auf Zack. Da er die Masche kannte konfrontierte er den angeblichen Polizisten mit der Geschichte. Er fragte den Betrüger, ob er einen Zettel mit seiner Adresse bei festgenommenen Einbrechern gefunden habe und nun in Sorge um sein Geld sei. Der Möchtegernpolizist bestätigte das, woraufhin der pfiffige 74-Jährige auflegte und die Polizei in Büdingen informierte.

Auch eine 89-Jährige ging den Ganoven nicht auf den Leim. Bei ihr klingelte gegen 14.35 Uhr das Telefon und der angebliche Kommissar gab die gleiche Geschichte zum Besten. Auch wenn der Betrüger sehr freundlich und höflich war, kam er nicht zum Zug. Die Seniorin beendete das Gespräch von sich aus, ohne Informationen über sich oder ihre Vermögenswerte preis zu geben.

Nahezu täglich versuchen Betrüger über das Telefon Angst zu verbreiten und damit an das Geld der Bürgerinnen und Bürger zu gelangen. Die Polizei rät zu Wachsamkeit! Um den Trickbetrügern nicht zum Opfer zu fallen, gibt sie folgende Tipps:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu ihren Lebensverhältnissen preis! Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen in der Wohnung oder Vermögenswerten! Polizeibeamte fragen nicht nach persönlichen Geldverstecken! Die Polizei stellt kein Bargeld oder andere Wertsachen vorsorglich sicher!

Sollten Sie sich beim Telefonat unter Druck gesetzt fühlen, beenden Sie das Gespräch und informieren Sie die örtliche Polizei persönlich oder über die Notrufnummer 110. Wichtig: Die Polizei ruft niemals mit der Notrufnummer 110 oder ähnlichen Kombinationen an! Weitere Informationen zum Thema unter www.polizei-beratung.de.

Rotes Mountainbike gestohlen

Karben: Die Besitzerin eines roten Mountainbikes stellte dies am Dienstag (14.9.) gegen 7 Uhr in der Bahnhofstraße in Kloppenheim ab. Sie sicherte das Rad der Marke Ghost mit einem Schloss gegen Diebstahl. Als sie am Mittwoch (15.9.) gegen 13.15 Uhr zu ihrem Rad zurückkam, musste sie feststellen, dass es entwendet worden war.

Das Fahrradsschloss wurde hierzu offenbar aufgehebelt, das etwa 500 Euro teure Rad gestohlen. Hinweise auf Tat, Täter und den Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen