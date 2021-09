Fulda

Verkehrsunfallmitteilung

Fulda – Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwoch (15.09.). Ein 21-jähriger VW-Passat-Fahrer befuhr gegen 20 Uhr in Fulda die Mackenrodtstraße aus Richtung Leipziger Straße kommend in Richtung Niesiger Straße. In Höhe der dortigen Kindertagesstätte wollte er nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Hierzu musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 61-jährige VW Up-Fahrerin hielt ebenfalls an. Der ihr nachfolgende 24-jährige Toyota-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Fahrzeuge aufeinander geschoben.

Polizeistation Fulda

Hersfeld-Rotenburg

Unfall mit Motorrad

Bad Hersfeld – Am Mittwoch (15.09.), gegen 17:40 Uhr, befuhr eine 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades aus Bad Hersfeld die B 62 von Asbach kommend in Richtung Innenstadt. Auf der Abfahrt von der B 62 in Richtung Johannesberg/Europakreisel geriet sie auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und stürzte auf die Fahrbahn. Ihre Sozia zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Philippsthal – Am Dienstag (14.09.), gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Audi A3 Sportback aus Philippsthal den Verbindungsweg vom Thalhäuser Weg kommend in Richtung Hof Thalhausen. Er geriet am Ende einer Linkskurve nach rechts auf die Bankette, bremste, verlor die Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab. Er rutschte nach rechts eine Böschung herunter und stieß gegen einen Baum. Der Fahrer sowie alle drei Mitfahrer wurden leicht verletzt. Das Fahrzeug wurde im Frontbereich und der Beifahrerseite erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

Wildunfall

Schenklengsfeld – Am Mittwoch (15.09.), gegen 6:50 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Fahrer eines Mazda aus Schenklengsfeld die K17 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Wippershain, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Polizeistation Bad Hersfeld

Vogelsbergkreis

Von Fahrbahn abgekommen – Zeugen gesucht

Schotten – In der Zeit vom 03. September, 18 Uhr bis zum 10. September 8:30 Uhr wurde in der Vogelsbergstraße die Hausecke sowie die Doppelglasscheibe der Apotheke in der Vogelsbergstraße beschädigt. Offensichtlich war ein Fahrzeug von der Vogelsbergstraße abgekommen und anschließend gegen die Hausmauer und die Glasscheibe des Anwesen Nr. 79 geprallt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710 oder 06044-989090. Am Gebäude und der Glasscheibe entstand Sachschaden von 1.000 EUR.

Auffahrunfall

Lauterbach – Am 09. September, gegen 13:15 Uhr, befuhr eine 53-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Hyundai Kona die Lindenstraße. In Höhe der Hausnummer 10 musste sie ihren Wagen verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende 56-jährige Pkw-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem BMW Mini auf. Bei dem Unfall verletzten sich beide Fahrerinnen leicht. Es entstand ein Sachschaden von 16.000 EUR.

Zusammenstoß

Lauterbach – Am 13. September, gegen 14 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Kia JC die Vogelsbergstraße und wollte nach links in die Straße „Neuer Steinweg“ einbiegen. Unmittelbar vor der Einmündung zur Straße „Neuer Steinweg“ hatte sich ein Rückstau gebildet. Nachdem kein Gegenverkehr zu erkennen war, zog der 66-Jährige mit seinem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn und bog dann in die Straße „Neuer Steinweg“ ein. Dabei geriet er jedoch mit seinem Kia zu weit nach links und stieß mit dem VW Passat eines 73-jährigen Pkw-Fahrers, welcher die Straße „Neuer Steinweg“ in Richtung Vogelsbergstraße befuhr, zusammen. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 4.500 Euro.

Warnung der Polizei vor Telefonbetrügern – Aktuell Schockanrufe in allen drei osthessischen Landkreisen

Osthessen (ots)

Osthessen – Aktuell versuchen Telefonbetrüger in allen drei osthessischen Landkreisen mit sogenannten „Schockanrufen“ an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dabei wechseln die Anrufer ständig ihre Masche. Von den vermeintlichen Enkeln oder Verwandten in einer finanziellen Notlage, treten die Täter auch als falsche Polizeibeamte auf. Heute berichten sie ihren Opfern, dass Angehörige einen schweren Verkehrsunfall gehabt haben sollen und nun Geld für eine Kaution bezahlen müssen.

Ihre Polizei rät daher dringend:

Legen Sie sofort auf und lassen sich in kein Gespräch verwickeln! – Gehen Sie auf keine Geldforderung ein! – Informieren Sie Personen ihres Vertrauens! – Rufen Sie umgehend die Polizei unter dem Notruf 110 an !

Verkehrsschilder entwendet

Ludwigsau – Durch einen Mitarbeiter der Straßenmeisterei Rotenburg a. d. Fulda wurden am Montagmorgen (13.09.) auf der L 3254 zwischen Niederthalhausen und Gerterode Mäharbeiten durchgeführt. Dazu stellte er am Ortsausgang von Niederthalhausen ein Verkehrszeichen mit dem Hinweis „Bauarbeiten“ sowie einem Zusatzschild „Mäharbeiten“ auf. Nach Beendigung der Mäharbeiten stellte er fest, dass beide Verkehrszeichen im Wert von rund 200 Euro durch unbekannte Täter entwendet wurden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Eisdiele

Fulda – Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag (14.09.) in eine Eisdiele in der Friedrichstraße ein. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten den Gastraum. Sie flüchteten anschließend ohne Diebesgut. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Sanitätshaus

Fulda – In ein Sanitätshaus in der Bahnhofstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (15.09.) ein. Die Täter gelangten über eine Tür im Hinterhof in den Keller des Geschäfts. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Einbruche

Fulda – In der Löherstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (14.09.) in zwei Gaststätten und ein Ladengeschäft ein. Bei den Gaststätten brachen die Täter die Haupteingangstüren auf und durchsuchten die Gasträume. In einer Lokalität stahlen sie Bargeld, in der zweiten wurden sie nicht fündig und flüchteten ohne Diebesgut. Ein weiterer Einbruchsversuch in ein Ladengeschäft in der gleichen Straße scheiterte ebenfalls. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 750 Euro. Wer in dieser Nacht in der Löherstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jeder andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zur Einbruchsprävention gibt die Polizei folgende Tipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit!

kurzer Abwesenheit!

kurzer Abwesenheit! Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus, Wohnung oder

Geschäft nur kurzzeitig verlassen!

Achten Sie darauf, Ihre Abwesenheit nicht offensichtlich für Unbekannte zu machen (optische Akzente am Wohnobjekt, öffentliche Nachrichten in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter)

Unbekannte zu machen (optische Akzente am Wohnobjekt,

öffentliche Nachrichten in sozialen Netzwerken oder auf dem

Anrufbeantworter)

Deponieren Sie ihren Haus-, Wohnungs- oder Geschäftsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Das Polizeipräsidium Osthessen setzt zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls auch im Jahr 2021 auf eine intensive Präventionsarbeit. Neben verstärkten Kontrollen können sich Bürgerinnen und Bürgern durch Expertinnen und Experten der Präventionsabteilung kostenlos beraten lassen. Bereits einfache technische Maßnahmen können dazu führen, dass Einbrechern die Tatausführungen erschwert wird und dadurch von der weiteren Tatausführung abgelassen wird.

Die Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in der Übersicht:

Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2046 (Landkreis Fulda), Kriminalhauptkommissar Ralph Bingel, Tel. 06621/932-112 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) und Polizeihauptkommissar Wolfgang Keller, Tel. 06641/971-130 (Vogelsbergkreis)

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle.

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld – Wie bereits berichtet, kam es am Mittwochmorgen (15.09.), gegen 10 Uhr, in der Dippelstraße / Ecke Benno-Schilde-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 87-jährige Frau aus Bad Hersfeld von einem LKW erfasst und tödlich verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet die Bad Hersfelderin im Bereich einer dortigen Ampelanlage beim Überqueren der Fahrbahn unter einen anfahrenden Lkw. Dabei zog sich die Frau so schwerwiegende Verletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der 52-jährige LKW-Fahrer erlitt einen Schock und wurde ärztlich versorgt.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch nicht bekannt. Zur Klärung derselben wurde eine Sachverständiger vor Ort gerufen. Die B324 war im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 in Verbindung zu setzen.

Brand in der Orthopädischen Klinik Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Am 15.09.2021, gegen 23:37 Uhr, kam es in der Orthopädischen Klinik in Bad Hersfeld zu einer starken Rauchentwicklung. In der Teeküche im 2. OG war eine Geschirrspülmaschine aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten, wir berichteten. Der Brandmelder löste aus und die hierdurch alarmierte Nachtschwester löschte das Feuer an der Geschirrspülmaschine mittels Feuerlöscher. Die Feuerwehr konnte alle Personen/ Patienten aus dem brandbetroffenen Gebäudeteil evakuieren. Ein Patient und zwei Krankenschwestern wurden mit Verdacht auf Rauchgasindoxikation in das Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Es entstand lediglich ein Sachschaden an der Teeküche in Höhe von ca. 5000 Euro. Neben den Feuerwehren Bad Hersfeld und Fuldatal befanden sich das DRK, 8 Rettungswagen und 3 Notärzte vor Ort. Letzendlich konnte durch das beherzte Eingreifen der Nachtschwester Schlimmeres verhindert werden.

PKW auf der BAB 5, zwischen Alsfeld-West und Alsfeld-Ost, überschlagen Familie hatte Glück im Unglück

BAB 5 (ots)

Am Mittwoch, 15.09.2021 gegen 21.35 Uhr, befuhr ein 28 Jahre alter Familienvater aus Osnabrück mit einem Pkw die BAB 5 vom Dreieck Reiskirchen kommend in Richtung Hattenbacher Dreieck. Mit in dem Pkw befanden sich seine 23-jährige Ehefrau und das gemeinsame 1-jährige Kind. Zwischen den Anschlussstellen Alsfeld-West und Alsfeld-Ost wurde der Fahrzeugführer durch das auf dem Rücksitz, im vorgeschriebenen Kindersitz, sitzenden Kind abgelenkt. Dadurch verlor der Vater die Kontrolle über den Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich im weiteren Verlauf und kam anschließend im Grünen (ca. 50 Meter von der Fahrbahn) auf den Rädern zum Stehen. Wie durch ein Wunder wurde bei dem Verkehrsunfall kein Familienmitglied schwer verletzt, jedoch wurden diese zur vorsorglichen Untersuchung ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. An der Unfallstelle befanden sich zwei Rettungswagen und ein Notarzt. Durch den Verkehrsunfall kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.