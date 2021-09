Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 16.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Zeugen gesucht – Unfallflucht

Bad Dürkheim (ots) – Am 15.09.2021 im Zeitraum zwischen 13:30 und 13:55 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des „Le Prima“ in der Sägmühle in Bad Dürkheim. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte hier, vermutlich beim Ein-/Ausparken, einen daneben geparkten PKW VW Passat auf der Fahrerseite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu wenden.

Bockenheim: Mit Alkohol am Steuer

Bockenheim, Leininger Ring – 15.09.2021, 19:30 Uhr (ots) – Ein 69-jähriger PKW-Fahrer aus Deidesheim wurde in Bockenheim kontrolliert, nachdem sich Hinweise auf seine Fahruntüchtigkeit ergaben. Die Beamten stellten dabei Alkoholgeruch fest, zudem schwankte der Mann und er hatte eine verwaschene Aussprache. Ein Test ergab einen Wert von ca. 2,5 Promille. Der 69-Jährige wurde zwecks Blutentnahme mitgenommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Haßloch: Anhänger löst sich von Traktor

