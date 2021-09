Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 16.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Zeugenaufruf – Kleinkraftrad entwendet und unbefugt benutzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 15.09.2021 von 19:00 Uhr, und Donnerstag, dem 16.09.2021 bis 08:00, wurde ein Kleinkraftrad, welches vor einem Anwesen in der Friedrich-Ebert-Straße in Neustadt/W. verschlossen abgestellt war, durch unbekannte Täter entwendet und unbefugt genutzt. Hierzu wurde zuvor das Lenkradschloss aufgebrochen und das Fahrzeug im Anschluss kurzgeschlossen. Das entwendete Kleinkraftrad wurde schließlich durch die Täter in der Parkanlage Wallgasse in 67433 Neustadt/W. abgelegt. Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können oder verdächtige Beobachtungen hinsichtlich eines Rollers gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt in Verbindung zu setzen.

Mehrere Verkehrsverstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Vormittag des 13.09.2021 wurden durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Neustadt mehrere Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Neustadt/Wstr. durchgeführt. Bei der ersten Geschwindigkeitskontrolle in der Dammstraße in Neustadt/Wstr. OT Hambach wurde in der Zeit von 07:30 Uhr bis 08:20 Uhr der Schulweg überwacht. Bei den durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen wurden zehn Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen und entsprechend verwarnt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit Betrug hierbei 66 km/h nach Abzug der Toleranz. Im Rahmen einer Kontrollstelle in der Amalienstraße benutzten 4 Fahrzeugführer verbotswidrig ein Mobiltelefon während der Fahrt und 14 Fahrzeugführer hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):