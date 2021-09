Heidelberg: Heidelberger Konzertsaison im Oktober 2021

Heidelberg – Die Konzertsaison des Theaters und Orchesters Heidelberg startet im Oktober 2021 klangvoll mit abwechslungsreichem Programm. Den Beginn macht das 28. Konzert mit Stipendiaten der Jürgen Ponto-Stiftung, begleitet vom Philharmonischen Orchester Heidelberg unter der Leitung von Paul Taubitz am 1. Oktober 2021 um 20.00 Uhr im Rokokotheater Schwetzingen (Karten unter www.mozartgesellschaft-schwetzingen.de oder 06202|87485).

An gleich drei Terminen lädt das Philharmonische Orchester Heidelberg zum 1. Philharmonischen Konzert am 6. und 7. Oktober 2021 um 20.00 Uhr sowie neu am Sonntag, 10. Oktober 2021 um 11.00 Uhr in die Aula der Neuen Universität Heidelberg ein: Musikalisch geleitet von Generalmusikdirektor Elias Grandy eröffnet das Programm mit »Händeküssen«, neuer Musik von Komponistin Lisa Streich, der Trägerin des Heidelberger Künstlerinnenpreises 2022. Für das anschließende »Doppelkonzert« von Johannes Brahms konnten Cellist Maximilian Hornung und Violinistin Sarah Christian gewonnen werden. Ludwig van Beethovens 5. Symphonie, eines der bekanntesten Werke der klassischen Musik, rundet das Programm ab.

Konzerte für kleine und große Ohren

Für junges Publikum ab 12 Jahren diskutieren der bekannte Moderator Malte Arkona und die preisgekrönte Komponistin Karola Obermüller beim Jugendkammerkonzert am 12. Oktober 2021 zum Thema »Female Genius«: Warum sind nur so wenige weibliche Komponistinnen bekannt? Musik gibt es bei diesem Konzert im Johannes-Brahms-Saal der Musik- und Singschule natürlich auch; passend zum Thema spielen die Mitglieder des Philharmonischen Orchesters Heidelberg Werke von Clara Schumann, Ethel Smyth und Karola Obermüller.

Ein weiteres Angebot für große und kleine Ohren (ab 6 Jahren) bietet das 1. Familienkonzert »Die kleine Hexe« am Sonntag, 17. Oktober 2021 im Alten Saal. Hier kommt?fliegt? die erst 127 Jahre junge Hexe mit auf den Blocksberg zur Walpurgisnacht – obwohl sie das noch gar nicht darf und nun beweisen muss, dass sie trotzdem eine gute Hexe ist. Die Geschichte nach Otfried Preußlers berühmtem Kinderbuch wird hier musikalisch in der Komposition von Peter Francesco Marino auf die Bühne gebracht – unterstützt werden die Musiker dabei vom Publikum, Mitsingen ist bei diesem Konzert sehr erwünscht!

»Belsazar« in der Peterskirche

In die Zeit der Barockmusik führt das 1. Bachchor-Konzert mit Georg Friedrich Händels Oratorium »Belsazar« am 30. Oktober 2021 in der Peterskirche. Die dramatische Geschichte des babylonischen Königs aus dem Buch David wird vom Bachchor in kleiner Besetzung auf Deutsch gesungen, begleitet von Musikern des Philharmonischen Orchesters Heidelberg, den Soli André Khamasmie, Wilfried Staber, Jenifer Lary und Ray Chenez, Hye-Rim Ma an der Orgel und Sprecher Hans Fleischmann, der anstelle der Rezitative die Erzählung übernimmt – in einer eigens von Chorleiter Christian Kabitz erstellten Textfassung.

Sowohl für das Bachchor-Konzert als auch für die Philharmonischen Konzerte wird zum Konzerttermin ein Einführungsvortrag digital unter www.theaterheidelberg.de zur Verfügung stehen.

Übersicht:

1. Philharmonisches Konzert

Lisa Streich »Händeküssen«

Johannes Brahms Konzert für Violine, Violoncello und Orchester a-Moll op. 102

Ludwig van Beethoven Symphonie Nr. 5 c-Moll op. 67

Mittwoch, 6. Oktober 2021, Donnerstag, 7. Oktober 2021 um 20.00 Uhr und Sonntag 10. Oktober 2021 um 11.00 Uhr | Aula der Neuen Universität Heidelberg

28. Konzert mit Stipendiaten der Jürgen Ponto-Stiftung

Freitag 1. Oktober 2021 um 20.00 Uhr | Rokokotheater Schwetzingen

Jugendkammerkonzert »Female Genius« 12+

Dienstag, 12. Oktober 2021 um 9.30 und 11.45 Uhr | Musik- und Singschule

1. Familienkonzert »Die kleine Hexe« 6+

Sonntag, 17. Oktober 2021 um 11.00 und 16.00 Uhr | Alter Saal

1. Bachchorkonzert

Georg Friedrich Händel »Belsazar« HWV 61

Samstag, 30. Oktober 2021 um 19.00 Uhr | Peterskirche

Detaillierte Informationen zum Programm sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 | 5820 000; tickets@theater.heidelberg.de