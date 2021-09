Schwetzingen: „Schwetzinger Mozartfest 2021“ vom 24. September bis 10. Oktober 2021

Schwetzingen – Nachdem nun ein Jahr fast ausnahmslos Ruhe in den Konzertsälen des Schwetzinger Schlosses herrschte, startet am 24. September 2021 das Schwetzinger Mozartfest und erfüllt die Räume mit Musik – allen voran mit Mozart!

Gleich zur Eröffnung erklingt im Rokokotheater Mozarts berühmtes Klarinettenkonzert, interpretiert von Nikolaus Friedrich und begleitet vom Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim. Neben diesem Werk und der „2. Mailänder Sinfonie“ von Mozart, haben die Pforzheimer Sinfonien von „Odenwälder Mozart“ Joseph Martin Kraus und Luigi Boccherini aufs Programm gesetzt.

Die Reihe der Kammerkonzerte eröffnet das renommierte Van Baerle Trio aus Amsterdam. Bereits 2016 waren sie Gast beim Mozartfest, 2019 waren sie ebenfalls eingeladen, mussten aber ein ausverkauftes Konzert kurzfristig an die Kollegen vom Busch Trio abgeben, da sich im Ensemble Nachwuchs verfrüht auf den Weg gemacht hat. Zwischenzeitlich haben sie die großen Konzertsäle Europas bespielt und auf zahlreichen Festspielen gastiert. Nun sind sie endlich wieder in Schwetzingen und haben Mozarts Klaviertrio in G-Dur, Brahms‘ c-Moll-Trio und das g-Moll-Trio von Chausson im Gepäck, die sie am 25. September im Jagdsaal präsentieren.

Bei der Matinee am Sonntag, dem 26., haben sie keine Wahl: es steht nur Mozart auf dem Zettel, was aber keine schlechte Wahl sein muss! Die Streichquintett Nr. 4 bis Nr. 6 werden vom international besetzten Ensemble Spunicunifait gespielt. Dank einer Kooperation mit der Mozartgesellschaft Kurpfalz können alle sechs Quintette zyklisch an einem Wochenende zur Aufführung kommen. Nr.1 – bis Nr.3 sind am Vorabend in Mannheim hörbar.

Für den Besuch sämtlicher Konzerte ist laut der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg ein 3G-Nachweis nötig.

Weitere Informationen und Tickets unter www.mozartgesellschaft-schwetzingen.de, sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.