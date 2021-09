Polizei Eschwege

Unbekannte beschmieren Verkehrszeichen mit Hakenkreuz

Eschwege (ots) – Unbekannte haben in der Straße “Am Baumesrain” auf ein Verkehrszeichen mit schwarzem Sprühlack ein Hakenkreuz aufgesprüht. Festgestellt wurde der Vorfall durch eine Streife der Eschweger Polizei am frühen Donnerstagmorgen gegen 03.20 Uhr. Der Schaden wird auf 50 Euro beziffert.

Ermittlungen führt die Polizei in Eschwege wegen Sachbeschädigung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinweise unter 05651/925-0.

Diebstahl von Keramikschale – Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag ist zwischen 03.00 Uhr und 10.00 Uhr aus einem Gartengrundstück im Balzerbornweg von Bad Sooden-Allendorf eine auf dem Rasen als Vogeltränke aufgestellte Keramikschale geklaut worden.

Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0.

Verkehrsunfallflucht – Schaden 750 Euro

Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer ist in Eltmannshausen in der Straße “Im Oberland” ein Wohnmobil der Marke Fiat beschädigt an der Rückseite bzw. der rechten hinteren Fahrzeugseite beschädigt worden. Der Schaden beträgt 750 Euro.

Der Verursacher ist flüchtig, so dass die Polizei in Eschwege Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen hat. Der Unfallzeitraum liegt zwischen dem 08.09.2021, 00.00 Uhr und dem 13.09.2021, 10.00 Uhr.

Hinweise zum Verursacher unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Wildunfall

Bei einem Wildunfall am Donnerstagmorgen kam ein Reh zu Tode, dass gegen 07.00 Uhr vor den Pkw eines 59-Jährigen aus Waldkappel lief, der auf der Landesstraße L 3459 vom Thurnhosbach in Richtung Stadthosbach unterwegs war.

An dem Pkw entstand dabei ein Schaden von 1.500 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Auf der Landesstraße L 3238 (ehemals B 7) zwischen Eschwege und Hessisch Lichtenau hat eine 39-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau am Donnerstagmorgen gegen 07.20 Uhr ein Reh erfasst, das nach der Kollision aber nicht mehr auffindbar war. An dem Auto der Frau entstand durch die Kollision ein Schaden von 1.000 Euro.

Einbruch in Vereinsheim

Zwischen Sonntag 17.00 Uhr und Mittwoch 14.40 Uhr sind Unbekannte in Trubenhausen in das Vereinsheim des Heimat-und Verkehrsvereins in der Straße “In der Hollenbach” eingebrochen, haben aber letztlich nichts geklaut. Die Täter verursachten aber Sachschaden an der Eingangstür, der noch nicht abschließend beziffert ist.

Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9304-0.

