Kassel-Nord (ots) – Am Mittwochabend 15.09.2021 wurde die Polizei gegen 20:30 Uhr zu einer Schlägerei in den Nordstadtpark gerufen. Dort sollten 5 Personen in Streit geraten sein. Ein Anwohner meldete zeitgleich auch, Schussgeräusche gehört zu haben. Sofort eilten mehrere Streifen zum Ort des Geschehens. Ein Streifenwagen fuhr während der Verfolgung von Personen über einen Grünstreifen und blieb an einem Grenzstein hängen.

Eine Streife des Polizeireviers Mitte nahm im Rahmen der Fahndung in der Nähe eine verdächtige Personengruppe wahr und eilte dieser mit dem Funkwagen nach. Als der Streifenwagen über einen Grünstreifen zwischen Fiedlerstraße und Bunsenstraße fuhr,

kam es zum Zusammenstoß mit einem Grenzstein. Das Polizeiauto blieb mit der Fahrzeugunterseite bis zum Stillstand an diesem hängen.

Durch den abrupten Stopp zogen sich die beiden 27-jährigen Beamten im Wagen leichte Verletzungen zu und mussten anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen.

An dem Funkwagen war ein erheblicher Schaden von ca. 15.000 Euro entstanden.

Der Streifenwagen musste abgeschleppt werden.

Wie die Ermittlungen der weiteren eingesetzten Streifen zu der Schlägerei ergaben, war ein 23-Jähriger offenbar mit ihm bekannten Personen in Streit geraten. Einer der Männer soll ihm dann eine Tüte voller Bierflaschen auf den Kopf geschlagen haben, wodurch er eine Kopfplatzwunde erlitt. Schusswaffen waren bei dieser Auseinandersetzung offenbar nicht im Spiel. Der verletzte 23-Jährige wurde anschließend von Rettungskräfte in ein Kasseler Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung entlassen.

Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Wie die Befragung weiterer Passanten und Anwohner ergab, hatten diese die vom Anwohner gehörten Knallgeräusche ebenfalls wahrgenommen, aber mehrheitlich nicht als Schussgeräusche gedeutet. Eine Absuche der fraglichen Bereich ergab zudem keinerlei Hinweise auf den Einsatz einer Schusswaffe.

