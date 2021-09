Falschgeld auf Grünfläche gefunden

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Bereits am Montag 13.09.2021 fand eine aufmerksame Passantin auf einer Grünfläche Bargeld in Höhe von 5.000 Euro und brachte dies zur Polizei. Bei genauer Betrachtung konnten die Beamtinnen und Beamten verschiedene Fälschungsmerkmale, wie etwa ein fehlendes Wasserzeichen, entdecken. Die Scheine wurden zur weiteren Untersuchung an die Kriminaltechnik übergeben.

In diesem Zusammenhang hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise unter der Tel. 0621 174-4444 zu melden.

In Autohaus eingebrochen

Mannheim-Käfertal (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 14.09.2021 montierten Unbekannte mehrere Reifen und dazugehörige Felgen von Autos, die sich auf dem Gelände eines Autohauses im Hemsbacher Weg befanden. Die Täter gelangten auf bisher unbekannte Weise über den Maschendrahtzaun auf das Gelände. Der Wert der entwendeten Felgen und Reifen beläuft sich auf 27.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal führt die Ermittlungen in dieser Sache und bittet Zeugen, welche in der Nacht ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, diese unter der Tel. 0621 / 718490 zu melden.

Erneuter Unfall auf A6 in Richtung Walldorf

Mannheim (ots) – Am Mittwoch um kurz vor 09 Uhr verunfallte eine 21-jährige Mini-Fahrerin auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg in Fahrtrichtung Walldorf. Wie bei dem kurz zuvor geschehenen Unfall auf der Gegenfahrbahn verlor auch hier die Autofahrerin auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihren Mini, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke.

Durch den Aufprall wurde sie zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum stehen. Ein nachfolgender LKW-Fahrer reagierte umgehend, positionierte sein Gespann bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte vor der Unfallstelle und sicherte diese somit ab. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehr als 5.000 Euro. Die Unfallfahrerin blieb glücklicherweise unverletzt.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Dienstag 14.09.2021 kam es um 21:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall in C 2/C 3. Ein 41-Jähriger Ford-Fahrer übersah im Kreuzungsbereich einen vorfahrtberechtigten 62-Jährigen VW-Fahrer und kollidierte mit diesem. Beide Fahrer wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Der 62-Jährige wurde zur Vorsorge in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt 25.000 Euro und diese mussten abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt führt die Unfallermittlungen durch.

Vorfahrt missachtet – Unfall verursacht

Mannheim-Vogelstang (ots) – Am Dienstagmorgen 14.09.2021 gegen 09:45 Uhr, fuhr eine 52-Jährige Citroen-Fahrerin auf dem rechten Fahrstreifen der Magdeburger Straße in Richtung Feudenheim. Auf Höhe der Sachsenstraße versuchte ein 80-Jähriger Ford-Fahrer von dort kommend in die Magdeburger Straße einzubiegen, ohne auf die Vorfahrt der 52-Jährigen zu achten. Diese konnte einen Zusammenstoß nur noch durch Bremsen verhindern.

Der hinter ihr fahrende LKW-Fahrer konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Citroen auf. Hierbei entstand ein Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme staute sich zwischenzeitlich der Durchgangsverkehr. Zur Klärung der Verantwortlichkeiten der einzelnen Fahrer hat das Polizeirevier Mannheim-Käfertal die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zur Klärung des Unfallhergangs beitragen können, können sich unter der Tel. 0621 71849-0 melden.

Ladung unzureichend gesichert – Unfall verursacht

Mannheim-Lindenhof (ots) – Am Dienstag 14.09.2021 um 13:50 Uhr fuhr ein LKW-Fahrer auf der Helmut-Kohl-Straße in Richtung Mannheimer Innenstadt. Da der 58-Jährige vor Fahrtantritt seine geladenen Holzlatten nicht ausreichend gesichert hatte, fielen diese während der Fahrt aus dem offenen Containeraufbau und schlugen gegen den Fiat eines dahinterfahrenden 27-Jährigen.

An dem Fiat entstand hierdurch ein Sachschaden von 1.000 Euro, glücklicherweise kam es nicht zu Personenschäden. Der LKW-Fahrer muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass unzureichend gesicherte Ladung immer ein Risiko für den Verkehr darstellt und bis hin zu tödlichen Unfällen führen kann.