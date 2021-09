Heidelberg-Emmertsgrund (ots) – Ein 34-Jähriger soll am Montag 13.09.2021 um 21:25 Uhr auf einen 54-jährigen Mann losgegangen sein und diesen mehrfach brutal getreten sowie geschlagen haben. Die beiden Männer hatten sich wenige Minuten vor der Tat an einem Einkaufszentrum in Emmertsgrund getroffen und dort gemeinsam alkoholische Getränke konsumiert. Der 34-Jährige begann im weiteren Verlauf plötzlich damit den 54-Jährigen zunächst mehrfach mit der Faust ins Gesicht und auf den Kopf zu schlagen.

Nachdem der 54-jährige Mann zusammengesackt war, trat der 34-Jährige wiederholt mit einem Stahlkappenschuh gegen Kopf und Oberkörper des Opfers.

Der 54-Jährige erlitt durch die Schläge und Tritte eine Platzwunde am Kopf und mehrere Rippenbrüche. Er wurde stationär in einer umliegenden Klink aufgenommen.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Der 34-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg am 14.09.2021 wegen gefährlicher Körperverletzung der Haftrichterin vorgeführt, welche die U-Haft anordnete.