Mehrere Wahlplakate beschädigt

Michelstadt/Odenwald (ots) – Nachdem im Tatzeitraum zwischen Freitag 10.9. und Montag 13.9. mehrere Wahlplakate im Michelstädter Stadtgebiet beschädigt wurden, sucht die Polizei nach Zeugen. Die unbekannten Vandalen rissen die Wahlplakate unter anderem aus ihrer Verankerung und beschmierten auch größere Wahlplakate auf sogenannten Werbetafeln mit Farbe. Warum sie ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen haben, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Seit Ende August wurden auch in den Nachbarstädten und Kommunen wie Höchst und Reichelsheim mehrere beschädigte Wahlplakate festgestellt. Nach jetzigem Kenntnisstand machten sich die Vandalen an Plakaten im niedrigen zweistelligen Bereich zu schaffen. Insgesamt wird der hierbei entstandene Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Der polizeiliche Staatsschutz bei der Polizei in Erbach ist mit den Fällen betraut und fragt für den Fortgang der Ermittlungen: Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06062/953-0 zu erreichen.

Darmstadt

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in der Kittlerstraße

Darmstadt (ots) – In der Zeit von 26.08.2021 bis 14.09.2021 kam es in Höhe der Kittlerstraße 19 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug Mazda 2, graphitfarben und entfernte sich ohne Weiteres von der Unfallstelle.

Einem Zeugenhinweis in Form eines Zettels an der Windschutzscheibe der Geschädigten wird bereits nachgegangen. Nun wird nach diesem Zeugen sowie weiteren Zeugen der Tat gesucht.

Darmstadt-Dieburg

Täterfestnahme nach Einbruch in Firma

Alsbach-Hähnlein (ots) – Nicht weit gekommen ist ein 31 Jahre alter Mann, der derzeit im Verdacht steht, am frühen Mittwochmorgen (15.9.) gegen 1.30 Uhr, zusammen mit seinen zwei noch unbekannten Komplizen, in einen Autohof in der Sandwiesenstraße eingebrochen zu sein.

Zuvor war das Trio über einen Zaun geklettert, hatte auf diesem Weg das Gelände betreten und im Anschluss versucht mithilfe einer Brechstange in das Firmengebäude zu gelangen. Ihr Vorhaben wurde bemerkt und rasch die Polizei informiert. Die hinzueilenden Beamten nahmen den 31-Jährigen noch am Tatort fest und stellten Beweismaterial sicher. Seinen beiden noch unbekannten Mittätern gelang die Flucht.

Der Festgenommene wurde zur Wache gebracht. Noch am heutigen Tag wurde der Wohnsitzlose auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl und schickte den 31 Jahre alten Mann kurzerhand in eine Justizvollzugsanstalt.

Derweil dauern die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen sowie der Identifizierung der flüchtenden Komplizen an. Das Kommissariat 21/22 ist mit dem Fall betraut. Die Beamten suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die sich auf Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beziehen. Diese werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden (Rufnummer 06151/969-0).

Einbruch in Einfamilienhaus – Einstieg über Terrassentür

Roßdorf (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Einbrecher in der Zeit zwischen Donnerstag (9.9.) und Sonntag (12.9.) die Abwesenheit von Bewohnern eines Einfamilienhauses in der Elisabeth-Selbert-Straße ausgenutzt und in den Räumen des Anwesens nach Beute gesucht. Zuvor hatten sie sich über eine Terrassentür gewaltsam Zugang zu dem Haus verschafft und nach ihrer Suche bei der sie fündig wurden, mit Bargeld, Schmuck und einer Videokamera das Weite gesucht. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 4.050 Euro geschätzt.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mt den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Gerau

Zeugen nach Einbruch in Gartenhütte gesucht

Rüsselsheim (ots) – Auf eine Gartenhütte hatten es bislang noch Kriminelle bei einem Einbruch in der Zeit von Montagabend (13.09.) bis Dienstagnachmittag (14.09.) abgesehen. Gegen 15 Uhr am Dienstag bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die sich durch die Tür gewaltsam Zutritt zu der Hütte in der Schrebergartenanlage in der Moritz-von-Schwind-Straße im Stadtteil Haßloch verschafft hatten. Im Inneren wurde alles nach Wertgegenständen durchsucht.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die bislang noch unbekannten Täter unter anderem Kleidung, Alkoholika sowie eine elektrische Heckenschere. Weitere Gegenstände wurden im Werzeugschuppen zurückgelassen, jedoch nicht abgeholt. Der Wert der Beute wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 bei der Polizei zu melden.

Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Mörfelden-Walldorf (ots) – In dem Zeitraum von Montag 13.09.2021, 16:30 Uhr bis Dienstag 14.09.2021, 08:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkerhsteilnehmer einen blauen VW Polo, welcher in der Stockhausenstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 4.000 Euro wird die Reperatur des Fahrzeuges kosten, welches im vorderen Fahrzeugbereich erheblich beschädigt wurde.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105 4006-0 entgegen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Im Zeitraum vom 09.09. bis 14.09. wurde auf einem Parkplatz in der Langgasse 9 in Mörfelden ein grauer Ford Fiesta im Bereich des hinteren linken Radkastens beschädigt.

Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

