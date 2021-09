Stadt- und Landkreis Karlsruhe – Informieren heißt vorbeugen! Last Minute Präventionsangebot zum Thema Drogenprävention

Karlsruhe (ots) – Für das Web-Seminar der Volkshochschule Bruchsal in

Kooperation mit der Polizei, am 21.09.2021, von 19 – 20.30 Uhr, sind zu dem

Thema

Drogenprävention – Warnzeichen erkannt, Gefahr gebannt!

noch Plätze frei.

Beugen Sie vor und buchen sich auf der Homepage www.VHS-Bruchsal.de ein!

Karlsruhe- Nach Streitgespräch Unfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Ein leicht verletzter Radfahrer ist die Folge eines

Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der Grötzinger Straße ereignet

hat.

Nach bisherigem Kenntnisstand kam es zwischen einem 63 Jahre alten Autofahrer

und einem 66 Jahre alten Radfahrer gegen 20:40 Uhr aufgrund der fehlenden

Fahrradbeleuchtung zu einem Streitgespräch. In der Folge stellte sich der Radler

vor das Fahrzeug des 63-jährigen Ford-Fahrer. Nach einem verbalen Austausch

sowie Beschimpfungen setzten sie mit ihren Fahrzeugen ihre Fahrt fort. Hierbei

stieß der Autofahrer leicht gegen den Fahrradreifen des 66-Jährigen der dadurch

zu Boden stürzte. Durch den Rettungsdienst wurde der leicht verletzte Radfahrer

vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Karlsruhe/Ettlingen – 20-Jähriger nach Betrugsversuch durch falsche Polizeibeamte in Haft – Staatsanwaltschaft und Polizei warnen Bevölkerung vor Trickbetrügern

Karlsruhe/Ettlingen (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft

Karlsruhe und Polizeipräsidium Karlsruhe:

Durch geschicktes Vorgehen und Mithilfe eines 89 Jahre alten Mannes konnte am

Sonntagabend ein mutmaßlicher Trickbetrüger nach einem Anruf durch einen

falschen Polizeibeamten festgenommen werden. Zur Festnahme durch die echten

Polizisten des Kriminaldauerdienstes Karlsruhe kam es, als sich der 20-jährige

Tatverdächtige zu der beabsichtigten Abholung von Bargeld und Wertgegenständen

am Haus des Seniors einfand. Gegen den wegen gemeinschaftlichen versuchten

gewerbsmäßigen Betrugs unter dringendem Tatverdacht stehenden jungen Mann wurde

auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe durch den Haftrichter

Untersuchungshaft angeordnet.

Den Ermittlungen zufolge ist der Senior am Sonntag erstmals gegen 18 Uhr auf

seinem Festnetztelefon von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen worden.

Der Unbekannte ließ ihn wissen, dass bei seinem Sohn ein Wohnungseinbruch verübt

worden sei und die Täter dort einen Zettel mit der Anschrift des 89-Jährigen

hinterlassen hätten. Er wurde in der Folge nach vorhandenen Wertsachen befragt,

die nun schließlich ebenfalls in Gefahr seien. Man habe mit dem Staatsanwalt

Rücksprache gehalten, der die Wertsachen überprüfen wolle. Daher würde der

Anrufer in Kürze jemanden vorbeischicken, um das im Gespräch vom Opfer selbst

erwähnte Bargeld sowie Goldmünzen abzuholen.

Nach dem letzten Telefonat wurde der 89-Jährige allerdings argwöhnisch und

wählte mit seinem Handy den Polizei-Notruf 110. Während er nun mit den echten

Beamten telefonierte, klingelte es bereits an seiner Wohnungstür. Die umgehend

hinzubeorderten Kriminalbeamten konnten schließlich noch im Treppenhaus des

Mehrfamilienhauses einen in Stuttgart wohnhaften 20 Jahre alten Tatverdächtigen

festnehmen. Wie sich herausstellte, war der junge Mann bereits mehrfach

polizeilich auffällig. Die Ermittlungen des Betrugsdezernats und der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe hierzu dauern noch an.

In einer anderen Variante des Trickbetrugs hatte bereits am vergangenen

Donnerstag ein 59-jähriger Mann einen Anruf von seinem vermeintlichen Sohn

erhalten. Dieser stammelte am Telefon, einen tödlichen Unfall verursacht zu

haben. Es sei nun dringend eine Kaution zu hinterlegen. Nun übernahm ein

angeblicher Polizeibeamter das Gespräch, der das Telefonat zudem noch an einen

falschen Staatsanwalt weiterreichte. Letztlich übergab der 59-Jährige an eine

angebliche Frau Kowalski vom Amtsgericht Karlsruhe einen Geldbetrag in Höhe von

20.000 Euro. Leider kam dem Opfer erst nach der Geldübergabe der Gedanke, dass

es sich um einen Betrug handeln könnte, worauf die Polizei eingeschaltet wurde.

In einer abgewandelten Betrugsvariante erhielt am Montagnachmittag auch ein

Ettlinger Bekleidungsgeschäft einen Anruf. Eine fremde Stimme stammelte zunächst

„Mama, Mama, ich bin´s, hilf mir!“, worauf eine angebliche Rechtsanwältin das

Telefon übernahm. Die 47 Jahre alte Beschäftigte wurde geschickt unter Druck

gesetzt und schenkte der vorgegaukelten Geschichte zunächst glauben – auch weil

sie ihre echte Tochter zunächst nicht erreichte konnte. Erst kurz vor einer am

Karlsruher Schlossplatz vereinbarten Geldübergabe in Höhe von 15.000 Euro kamen

der 47-jährigen Mutter Zweifel, als sie weitere Fragen zum Geburtsdatum ihrer

Tochter und zum Sachverhalt stellte. Als sich dann noch ihre Tochter meldete,

wurde sie in letztem Moment vor großem finanziellem Schaden bewahrt.

Bemerkenswert ist bei den genannten Betrugsvarianten, dass in jüngster Zeit

häufiger der Bereich um das Amtsgericht Karlsruhe als Übergabeort genannt wird.

Dies geschieht vermutlich, um der vorgelogenen Legende einen erhöhten

Wahrheitsgehalt zu verleihen.

Auffallend ist zudem, dass inzwischen nicht nur Senioren, sondern vermehrt auch

Personen unter 60 Jahren Opfer dieser perfiden Betrugsmaschen wurden.

Polizei und Staatsanwaltschaft weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Polizei,

ein Gericht oder auch Mitarbeiter einer vermeintlichen Rechtsanwaltskanzlei

niemals persönlich vorbeikommen würden, etwa um eine Kautionszahlung in Form von

Bargeld oder anderen Wertsachen entgegenzunehmen. Auch bei tragischen

Ereignissen, wie beispielsweise schweren Unfällen, würden ohnehin niemals

schnelle Geldforderungen fällig.

Bei einem Anruf mit solchen Inhalten sollte man zum eigenen Schutz das Gespräch

sofort beenden und Ruhe bewahren. Im Anschluss kann über den Polizei-Notruf 110

oder durch Angehörige meist schnell für Aufklärung gesorgt werden.

Umgekippter Kesselwagen löst Großeinsatz im Rangierbahnhof aus

Mannheim (ots) – Am Dienstagabend (14. September) ist es im Rangierbahnhof

Mannheim zu einem Betriebsunfall gekommen. In Folge eines Fehlers im

Rangierbetrieb, kippte ein mit 65 Tonnen Methylchlorid beladener Kesselwagen um.

Zu einem Gefahrgutaustritt kam es nicht.

Am heutigen Mittwoch (15. September) wird das Gefahrgut durch Kräfte der

Feuerwehr Mannheim sowie der Werksfeuerwehr der BASF umgepumpt. Anschließend

soll der Wagen mit Hilfe von Schienenkränen der Deutschen Bahn aufgerichtet

werden. Bis zum Abschluss der Maßnahmen bleiben einzelne Gleise im

Rangierbahnhof gesperrt. Zusätzlich wird der Absperrradius von 100 Metern

aufrechterhalten. Wann genau die Maßnahmen abgeschlossen sind, ist derzeit nicht

absehbar.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe ermittelt derzeit gegen einen 49-jährigen

Deutschen wegen Gefährdung des Bahnverkehrs. Darüber hinaus kann zu den

laufenden Ermittlungen derzeit jedoch keine weitere Auskunft gegeben werden. Die

Schadenshöhe ist ebenso Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Im Einsatz waren bislang Kräfte der Feuerwehr Mannheim, des Rettungsdienstes,

ein Notfallmanager der Deutschen Bahn sowie Beamte von Landes- und

Bundespolizei.

Karlsruhe – 89-Jährige wird Opfer eines Trickdiebstahls

Karlsruhe (ots) – Eine ältere Dame ist am Dienstagnachmittag in der Karlsruher

Weststadt Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Unter dem Vorwand eines

Wasserschadens im Haus hat sich ein bislang unbekannter Mann gegen 16.00 Uhr

Zugang zur Wohnung der 89-Jährigen in der Gartenstraße erschlichen. Der Mann

behauptete Mitarbeiter der Stadt zu sein und im Rahmen des Rohrbruchs nun die

Qualität des Wassers prüfen zu müssen. Hierzu wurden der Bewohnerin Aufgaben im

Bad zugewiesen. In der Zwischenzeit machte sich der Dieb auf die Suche nach

Wertgegenständen und entwendete schließlich Bargeld und Schmuck im Wert von

mehreren tausend Euro. Als sie am Abend in einem Gespräch mit der Tochter vom

Besuch des Mannes berichtete und diese misstrauisch wurde, bemerkte die ältere

Dame das Fehlen der Gegenstände.

Waldbronn – Nach Streit Glastür einer Gaststätte eingeschlagen

Karlsruhe (ots) – Die Glastür am Seiteneingang einer Gaststätte in Waldbronn

wurde von einem Mann am späten Dienstagabend eingeschlagen. Der 29-Jährige hatte

zuvor mit der Inhaberin gestritten.

Gegen 23.30 Uhr waren der Mann und die Betreiberin des Lokals aneinandergeraten.

Die Frau hatte den Mann des Hauses verwiesen. Der offenbar stark alkoholisierte

Mann war damit wohl nicht einverstanden und trat zunächst gegen die Eingangstür.

Weil diese den Tritten standhielt, ging er zur Glastür des Seiteneingangs und

schlug mit den Händen gegen die Scheibe. Diese ging zu Bruch und der Mann zog

sich Schnittverletzungen zu, die eine ärztliche Versorgung notwendig machten.

Der Mann war sehr stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von

mehr als drei Promille. Der 29-Jährige wird angezeigt.

Karlsruhe – Fußgängerin von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Eine Fußgängerin wurde beim Überqueren der Straßenbahngleise

in der Baumeisterstraße am Dienstagnachmittag von einer Straßenbahn erfasst und

schwer verletzt. Offenbar hatte die Dame den Gleisbereich betreten, obwohl die

Fußgängerampel „Rotlicht“ zeigte.

Die Frau betrat gegen 17.30 Uhr den Gleisbereich an der Haltestelle

„Volkswohnung / Staatstheater“ und wollte so offenbar die Baumeisterstraße

überqueren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand zeigte die Ampel „Rot“ für die

querenden Fußgänger. Die 32-Jährige betrat wohl trotzdem die Gleise und wurde

dort von einer aus Richtung Kongresszentrum kommenden Bahn erfasst. Sie stürzte

zu Boden. Die Dame wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die

Straßenbahn wurde nicht beschädigt.

Ein Verkehrsmeister der Verkehrsbetriebe war vor Ort.

Elfenbeinfiguren in Postsendung versteckt

Beschäftigte des Hauptzollamts Karlsruhe endeckten am Zollamt Mannheim in einem Paket, welches aus der Schweiz versandt wurde, acht geschnitzte Figuren aus Elfenbein.

Die Einfuhr von Elfenbein ist nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen, ohne vorherige Genehmigung des Bundesamtes für Naturschutz, verboten.

Eine solche Genehmigung konnte der Empfänger der Postsendung nicht vorlegen, so dass die Figuren beschlagnahmt wurden.

„Generell steht Elfenbein bei Sammlern heute immer noch hoch im Kurs, auch wenn die Personen zumeist genau wissen, dass dies verboten ist.“, erklärt Alina Holm, Sprecherin beim Hauptzollamt Karlsruhe. „Der Handel mit artenschutzrelevanten Waren, wie z.B. Tigerknochen, Elfenbein und leider auch seltene lebenden Tieren boomt weiterhin. Außerdem bringen Touristen gerne das ein oder andere Souvenir aus dem Urlaub mit, darunter geschützte Korallen, in Alkohol eingelegte Reptilien oder auch ein komplettes Fell. Der Kreativität sind hier keinerlei Grenzen gesetzt, sehr zum Leidwesen der Tiere.“

Neben der Überwachung der Ein- und Ausfuhr von geschützten Tieren und Pflanzen leistet das Hauptzollamt Karlsruhe auch präventive Maßnahme um den Menschen das Thema Artenschutz näher zu bringen und die Bevölkerung zu sensibilisieren, zuletzt mit einer Ausstellung am vergangenen Wochenende beim Artenschutztag im Zoo Karlsruhe.

Ubstadt-Weiher – 63-Jähriger von Spezialeinsatzkräften der Polizei festgenommen

Ubstadt-Weiher-Stettfeld (ots) – Ein 63 Jahre alter Mann wurde am Dienstag gegen

23.40 Uhr in Stettfeld von Kräften des Spezialeinsatzkommandos in seiner Wohnung

festgenommen. Er stand offenbar erheblich unter Alkohol und hatte kurz nach

20.00 Uhr nach häuslicher Gewalt Beamte des Polizeireviers Bad Schönborn mit

einem Messer bedroht.

Die Polizei sperrte den Bereich in der Folge ab. Unterdessen musste die Ehefrau

mit diversen Verletzungen vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht werden. Wohl nicht zuletzt aufgrund der Alkoholisierung und

einer nicht auszuschließenden psychischen Beeinträchtigung war der aggressiv

gestimmte 63-Jährige auf Ansprache der Polizei nicht zur Raison zu bringen.