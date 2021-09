Ladendiebstahl; Verdacht auf Urkundenfälschung

Bingen

Bingen, 14.09., Schultheiß-Kollei-Straße, 11:48 Uhr. Detektive eines Baumarktes beobachteten zwei auffällige Männer. Einer der beiden steckte einen Spachtel in seine Tasche und passierte die Kasse, ohne die Ware zu bezahlen. Darauf angesprochen bestritt der Mann den Diebstahl. Des Weiteren wurden bei seinem Begleiter gefälschte Ausweispapiere sichergestellt. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahrraddiebstahl

Bingen

Bingen, 14.09., Kapuzinerstraße, 22:10 – 22:36 Uhr. Ein Mitteiler meldete den Diebstahl seines schwarzen Fahrrads der Marke AEG nach Verlassen eines Krankenhauses. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen!

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Bingen

Bingen, 14.09., Herterstraße, 16:50 Uhr. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Frontscheibe eines abgestellten weißen Skoda Octavia. Es wird vermutet, dass eine Bierflasche auf die Frontscheibe geworfen wurde.

Diebstahl aus Kfz – Zeugen gesucht

Bingen

Niederheimbach, 09.09., Rheinstraße, 01:30 – 03:00 Uhr. Im genannten Zeitraum wurden aus einem Firmenfahrzeug, welches hinter einem geschlossenen Hoftor stand, mehrere Wertgegenstände und Fahrzeugpapiere entwendet. Des Weiteren verursachte der unbekannte Täter mehrere Kratzer und Dellen. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter!

Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Bingen

Sankt Johann, 14.09., Hindenburgstraße, 07:30 Uhr. Ein 21-Jähriger befuhr die L413 aus Wolfsheim in Richtung Sprendlingen. Auf der Hindenburgstraße touchierte er plötzlich einen abgestellten PKW, so dass an beiden PKW ein erheblicher Sachschaden entstand. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich deutliche Hinweise auf einen zeitnahen Drogenkonsum, welchen ein Drogentest bestätigte. Der Mann wurde auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Verkehrsunfall mit flüchtigem PKW

Bingen am Rhein (ots) – Auf der BAB61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, kurz vor

dem Beginn des Autobahndreiecks Nahetal ereignete sich am 15.09.21 um 09:13 Uhr

ein Auffahrunfall mit einem 45-Jährigen PKW Fahrer aus RLP und einem 43-Jährigen

Fahrer aus Baden-Württemberg mit seinem Klein-LKW, beide Fahrzeuge wurden

hierbei beschädigt. Laut den Beteiligten, sowie eines LKW Fahrers, ist zuvor ein

dunkler PKW von der linken auf die rechte Spur gewechselt, um noch im letzten

Moment am AD Nahetal abzubiegen. Hierbei bremste er den Verkehr auf dem rechten

Fahrstreifen bis zum Stillstand ab und verlies dann die A61. Es wird daher nach

einem PKW, vermutlich einer Limousine, von dunkler evtl. schwarzer Farbe

gefahndet. Laut den Zeugen könnte es sich um einen Audi A7 oder A8 gehandelt

haben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim zu

wenden.

Mainz – bundesweit agierende Tätergruppe – Bandendiebstahl

mit hohem Schaden aufgeklärt; Gemeinsame Presseerklärung der

Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz

Mainz (ots) – Die Staatsanwaltschaft Mainz führt seit April 2021 in

Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Mainz ein Ermittlungsverfahren wegen

schweren (gewerbsmäßigen) Bandendiebstahls zum Nachteil einer

öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt mit Sitz in Mainz. Bei dieser Tat wurden

hochwertige Kameraobjektive mit einem Wert von etwa 160.000 EUR entwendet.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Tat um einen Fall einer

bundesweiten Serie von professionell vorbereiteten und zielgerichteten

Einbruchsdiebstählen handeln dürfte, bei denen jeweils hochwertige Kameras und

Objektive entwendet wurden. Der angenommene Gesamtschaden der Serie dürfte sich

nach derzeitigen Erkenntnissen auf mehr als 2 Millionen Euro belaufen.

Die umfangreichen Ermittlungen führten am 09. und 10. September zur vorläufigen

Festnahme von insgesamt sechs Beschuldigten in Hamburg und Berlin. Bei

anschließenden Durchsuchungen bei den Beschuldigten und in anderen Objekten

konnte umfangreiches Beweismaterial, unter anderem Diebesgut in einem Wert von

etwa 400.000 Euro sichergestellt werden.

Hierbei konnten auch Objektive aus einem Diebstahl bei einer großen

Filmproduktionsfirma in München aufgefunden werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließen Ermittlungsrichter

Untersuchungshaftbefehle für drei Beschuldigte im Alter von 27 bis 36 Jahren,

die sich nunmehr in Justizvollzugsanstalten befinden. Die Ermittlungen zur

Aufklärung der Tatserie dauern an. Weitere Details können im Hinblick auf die

noch laufenden Ermittlungen erst zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt werden.

Mainz, Altstadt – Einbruch in Großbaustelle

Mainz – Altstadt (ots) – Im Zeitraum vom 10.09. – 14.09.2021 kam es auf einer

Großbaustelle im Bleichenviertel der Mainzer Altstadt zu einem Einbruch.

Der Zugang zur Baustelle ist mit zwei Stahltüren gesichert. Beide waren im

genannten Zeitraum verschlossen, eine dieser wurde jedoch mithilfe eines

Stemmeisens aufgebrochen. Das Stemmeisen stammt aus dem Inventar der Baustelle.

Entwendet wurden zwei Bauhämmer im Gesamtwert von 1.300 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz Mainz-Altstadt, Ermittlungserfolg nach Bargelddiebstahl

Mainz-Altstadt (ots) – Bereits am Freitag, den 03.09.2021 wurde eine 78-jährige

Mainzerin Opfer eines Bargelddiebstahls. Die Frau wollte am Geldautomaten einer

Mainzer Bank Bargeld in einer Höhe von 700 Euro abheben. Aus ungeklärter Ursache

wurde zunächst nur die Karte, jedoch nicht das Bargeld ausgegeben. Während sich

die 78-Jährige hilfesuchend an einen Bankmitarbeiter wandte, gab der Geldautomat

die Scheine aus und ein bis dato unbekannter Mann entnahm unberechtigter Weise

die Geldscheine. Aufgrund der umgehenden Unterstützung durch das Mainzer

Geldinstitut gelang es der Polizei kurz darauf eine tatverdächtige Person zu

ermitteln. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde unmittelbar nach der Tat ein

Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des aus Mainz stammenden 65-jährigen

Tatverdächtigen erwirkt und durch Kräfte der Polizei vollstreckt. Der 65-Jährige

zeigte sich noch im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahme geständig und händigte

einen Großteil des Bargeldes an die Polizei aus, die es anschließend der

Geschädigten übergeben konnte. Gegen den 65-jährigen Mann aus Mainz wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Verstöße gegen Sozialvorschriften

A61/Armsheim (ots) – Erhebliche Verstöße gegen die Sozialvorschriften stellten

Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei einem 36-jährigen Fahrer

eines Lang-LKW fest. Die Beamten kontrollierten den LKW und den Fahrer am

15.09.2021 um null Uhr auf dem Parkplatz Menhir an der A61 bei Armsheim. In der

Summe muss der Fahrer nun mit Bußgeldern in Höhe von etwa 2000 Euro rechnen.