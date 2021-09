Anzeigen für Fahrer von Kleintransporter

A61/Worms (ots) – Mit einem ordentlichen Packen Anzeigen endete die Kontrolle

eines 45-jährigen Fahrers eines Kleintransporters am 14.09.2021 gegen 18:45 Uhr

auf der Tank- und Rastanlage Wonnegau-West an der A 61. Angehalten hatten die

Beamten den 45-Jährigen, weil er während der Fahrt mit dem Mobiltelefon

telefonierte. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten dann fest, dass der

Mann über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte und zudem sein Fahrzeug nicht

ordnungsgemäß versteuert hatte. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Fahrens

ohne Fahrerlaubnis und wegen Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Worms – Einbrecher kommt, während Bewohner schläft

Worms (ots) – Während der Bewohner schlief, brach bislang unbekannter Täter in

der Nacht von Montag auf Dienstag in das Einfamilienhaus Am Kirschberg in

Worms-Herrnsheim ein. Der Rentner legte sich am Montagabend ins Bett und wurde

in der Nacht gegen 03:00 Uhr wach. Hierbei bemerkte er Veränderungen in seinem

Schlafzimmer. Gegenstände waren nicht mehr wie zuvor an ihrem Platz, Kleidung

lag auf dem Fußboden und ein Hocker war verschoben. Als der Rentner daraufhin

nachschaute, stellte er fest, dass in sein Haus eingebrochen wurde. Gewaltsam

brach der Täter ein Kellerfenster auf und gelangte dadurch ins Innere. Mit

seiner Beute (700 Euro Bargeld und eine Goldkette) verließ der Einbrecher das

Anwesen unbemerkt durch die Hauseingangstür. Wer sachdienliche Hinweise zu dem

genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms

unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch

per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden. Tipps

zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/