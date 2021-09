Edenkoben – Randalierendes Wildschwein

Vermutlich Gräser standen auf dem Speiseplan eines Wildschweins am gestrigen Nachmittag (14.09.2021, 17 Uhr), weshalb es mehrere Gärten im Kurbrunnenweg aufsuchte und diese durchwühlte. Nachdem Anwohner die Polizei verständigten, witterte der Schwarzkittel die drohende Gefahr und flüchtete in die angrenzenden Weinberge. Der zuständige Jagdpächter wurde in Kenntnis gesetzt.

St. Martin – Mit 2,39 Promille PKW gerammt

Kurz nach 15 Uhr rammte am gestrigen Mittag (14.09.2021) ein 49 Jahre alter Autofahrer in der Mühlstraße einen geparkten PKW, hielt kurz an und flüchtete anschließend. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und notierte sich das Kennzeichen. Anhand des Kennzeichens wurde die Halteranschrift aufgesucht. Dort wurden die Beamten von einer Bekannten empfangen, die den Unfallverursacher überführte. Dieser gab gegenüber der Streife an, den ganzen Tag geschlafen zu haben. Die deutliche Alkoholfahne bei dem 49-Jährigen zog einen Alko-Test nach sich. Infolge 2,39 Promille wurde eine Blutprobe angeordnet. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet.