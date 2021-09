Mehrere Autokennzeichen mit neuen TÜV Stempeln gestohlen

In der Zeit zwischen Freitag, 10.09.2021, gegen 22:00 Uhr und Montag, 13.09.2021, gegen 19:30 Uhr, stahlen unbekannte Täter Kennzeichenschilder mit neuen TÜV Stempeln von drei Autos, die in der Gronauer Straße, in der Ellerstadter Straße und im Clodwigweg geparkt waren.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Überfall auf Bistro – Zeugen gesucht

Am heutigen Morgen, 15.09.2021, gegen 05:20 Uhr, überfielen zwei mit Schusswaffen bewaffnete Täter ein Bistro am Mundenheimer Kreuz, Mundenheimer Straße / Ecke Saarlandstraße, unmittelbar rechts neben einer dort gelegenen Pizzeria. Sie stahlen einen größeren Bargeldbetrag. Die beiden Täter verließen nach dem Überfall das Gebäude gegen 05:25 Uhr und flüchteten in Richtung Zedtwitzstraße. Die 42-jährige Angestellte erlitt einen Schock. Der eine Täter war etwa 25 Jahre alt, circa 1,75-1,85 m groß und schlank. Er war schwarz gekleidet mit Handschuhen und vermummt mit einer Sturmhaube. Am Kragen waren weiße oder reflektierende Streifen. Er hatte eine schwarze Pistole und sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Der andere Täter war ebenfalls etwa 25 Jahre alt, circa 1,75-1,85 cm groß und schlank. Auch er war schwarz gekleidet, vermummt und hatte eine schwarze Pistole.

Wer etwas gesehen hat, das mit dem Raubüberfall in Zusammenhang stehen könnte, oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Werkzeuge aus Handwerkerauto gestohlen

Im Zeitraum von Montag (13.09.2021), 17:30 Uhr, bis Dienstag (14.09.2021),08:10 Uhr, wurde die Heckscheibe an einem Firmenfahrzeug durch unbekannte Täter in der Schweigener Straße eingeschlagen, nachdem das manipulieren des Heckschlosses misslungen war. Aus dem Firmenfahrzeug wurden mehrere Bohrmaschinen mit diversem Zubehör gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf circa 3000 Euro geschätzt. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Wahlplakate beschädigt

Am 14.09.2021, gegen 18.00 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizei, dass in der Bliesstraße auf Höhe des Eingangs des „Blies-Bad“ drei weibliche Jugendliche vier Wahlplakate heruntergerissen und beschädigt hätten. Danach hätten sie sich in Richtung Heuweg entfernt. Die Polizeibeamten suchten den Nahbereich ab, leider erfolglos.

Die Jugendlichen waren circa 14 bis 16 Jahre alt. Eine trug ein weißes T-Shirt, eine andere ein schwarzes Kopftuch.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.