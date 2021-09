Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

Mutmaßlicher Kinderansprecher – Person ermittelt

Limburgerhof (ots)

Am Dienstag, 14.09.2021, gegen 20.00 Uhr, gingen mehrere Hinweise besorgter Eltern bei hiesiger Dienststelle ein. Gemeldet wurde ein Mann, der sich bereits am Nachmittag, gegen 16:00 Uhr, oberkörperfrei an einem Spielplatz aufgehalten habe und dabei Kinder beobachtet hätte. Die obdachlose Person konnte durch Hinweise aufmerksamer Zeugen im Nachgang ermittelt und um 22:30 Uhr kontrolliert werden. Bei den weiteren Ermittlungen ergaben sich keine Hinweise auf ein strafbares Verhalten des Mannes. Ihm wurden die Auswirkungen seines Verhaltens erläutert und Verhaltenshinweise zu Vermeidung missverständlicher Situationen aufgezeigt.

Personen, die ergänzende Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Meldungen darüber, dass Kinder von Fremden angesprochen werden, beunruhigen alle Eltern und Erziehungsverantwortlichen. Jedoch hat nicht jeder Fremde, der ein Kind anspricht, Böses im Sinn. Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden: – Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat. – Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in Ihrer Nachbarschaft vor. – Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke. – Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit. – Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor. – Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen. – Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz. – Halten Sie es zur Pünktlichkeit an. Wir nehmen Ihre Ängste ernst und sind stets für Sie ansprechbar. Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf. In der Broschüre „Missbrauch verhindern“ unter https://s.rlp.de/H99vT bzw. auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention www.polizei-beratung.de finden Sie weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Gebäudebrand im Industriepark

Mutterstadt (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Dienstag (14.09.2021), gegen 13:30 Uhr, im Industriepark Mutterstadt zum Vollbrand eines Technikraums in einem Firmengebäude. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Die Schadenshöhe ist zurzeit noch unbekannt, nach ersten Schätzungen dürfte diese jedoch mindestens 100.000 Euro betragen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Großniedesheim – Diebstahl aus Weinberg

Am 14.09.2021, in der Zeit von 08.25 Uhr bis 08.40 Uhr, wurde aus einem Weinberg in der Heppenheimer Straße, unweit des Friedhofes, eine Vogelschreckanlage entwendet. Der Schaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.