Mehrere Brände im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots) – Am späten Dienstagabend kam es im Stadtgebiet

Kaiserslautern zu mehreren Bränden. Betroffen war ein Firmengelände im

Flickerstal und insgesamt vier Mehrfamilienhäuser im innerstädtischen Bereich.

Ein Wohnhaus in der Donnersbergstraße geriet so stark in Brand, dass eine

39-jährige Frau und ihre 7-jährige Tochter von Polizei-und Feuerwehrkräften von

ihrem Balkon evakuiert werden mussten. Fünf Person wurden mit

Rauchgasintoxikation vorsorglich in das Krankenhaus eingeliefert. Schwere

Verletzungen sind bisher nicht bekannt. Ein Mehrfamilienhaus wurde so stark in

Mitleidenschaft gezogen, dass es derzeit nicht bewohnbar ist. Es entstanden

Sachschäden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro.

Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Ermittlungen sind eingeleitet. /

PvD

Gelegenheit macht Diebe – Autos niemals unverschlossen lassen!

Kaiserslautern (ots) – Nur kurz das Auto verlassen, um zu tanken oder etwas

einzukaufen, schon ist die Handtasche oder das Portemonnaie weg.

In den letzten Monaten wurden bei den beiden Stadtinspektionen in Kaiserslautern

wieder mehr Fälle gemeldet, die zu dieser Kategorie passen. Die Polizei geht

derzeit davon aus, dass potenzielle Diebe gezielt auf der Suche nach

unverschlossenen Fahrzeugen sind. Sie wollen Autos gar nicht gewaltsam

aufbrechen, sondern nutzen einfach Gelegenheiten, die sich ihnen bieten – um

dann aus dem Wageninneren alles abzugreifen, was einen Wert haben könnte: vom

Münzgeld, über die Sonnenbrille oder die Tasche mit den Sportklamotten bis hin

zum Navigationsgerät. Die Täter sind nicht wählerisch und nehmen es mit.

Deshalb ist der Appell der Leiterin und des Leiters der Stadtinspektionen

Kaiserslautern, Katja Schomburg und Christian Deutsch: Räumen Sie Ihr Fahrzeug

aus – bevor andere es für Sie tun! Soll heißen: Lassen Sie nichts im Wagen

zurück, was Ihnen wichtig ist oder einen gewissen materiellen Wert hat! Lassen

Sie auch nichts im Innenraum herumliegen, was das Interesse von Dieben wecken

könnte, beispielsweise Taschen, denen man von außen nicht ansieht, was darin

steckt. Und vor allem: Schließen Sie Ihr Fahrzeug IMMER ab – auch wenn sie nur

kurz Brötchen holen, den Lottozettel abgeben oder schnell auf die Toilette

müssen! Denn Diebe sind noch schneller. Und: Auch in der eigenen Hofeinfahrt ist

Ihr Fahrzeug nicht vor Dieben sicher. Auch hier schauen Langfinger gerne mal

nach, ob die Türen offen sind – und wenn ja, bedienen sie sich einfach. Mit

Vorliebe nachts, „im Schutz der Dunkelheit“, aber auch zu jeder anderen

Tageszeit. Deshalb: Unbedingt den Wagen abschließen!

Noch mehr Infos und Tipps geben die beiden Stadtinspektionen zusammen mit dem

Sachbereich „Zentrale Prävention“ am 20. September an ihren Infoständen. Diese

stehen zwischen 15 und 17 Uhr am Globus in der Merkurstraße und vor der

Adlerapotheke in der Marktstraße. Außerdem werden die Beamten bei mobilen

Streifen verstärkt auf unverschlossene Autos und Wertgegenstände in den Autos

achten und deren Besitzer sensibilisieren.

Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen

Kaiserslautern (ots) – An der Kreuzung Luisenstraße und Fischerstraße ist es am

Montagmittag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer

gekommen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Er fuhr auf dem Radweg in der

Fischerstraße. An der Einmündung von der Luisenstraße zur Fischerstraße achtete

ein 38-jähriger Autofahrer nicht auf den bevorrechtigten Fahrradfahrer. Er bog

ab und der 59-jährige Fahrradfahrer kollidierte mit dem Auto. Der Mann wurde bei

dem Unfall leicht verletzt. Sanitäter versorgten ihn und brachten ihn ins

Krankenhaus. |elz

Kontrollen im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots) – An verschiedenen Stellen des Stadtgebiets wurden am

Dienstag Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei hatten die Beamten mehrere nicht

unwichtige „Kleinigkeiten“ zu bemängeln. In der Zeit von 9 bis 11:30 Uhr

kontrollierten die Beamten mittels eines Zivilfahrzeugs und hatten dabei

mehreres zu beanstanden: ein Fahrer wurde mit dem Handy am Ohr erwischt, ein

weiterer hatte seinen Führerschein nicht dabei. Und nicht zuletzt: An drei Pkw

war der Termin für die Hauptuntersuchung überschritten und die Plakette somit

ungültig. Einmal musste eine fehlende Sicherung bei zwei Kindern auf der

Rückbank beanstandet werden. Der Fahrer wurde auf die möglichen schwerwiegenden

Folgen bei einem starken Bremsvorgang oder einem Unfall hingewiesen. |elz

Gekaufter Gebrauchtwagen birgt Überraschungen

Kaiserslautern (ots) – Als er seinen neu gekauften Gebrauchtwagen zulassen

wollte, hat ein Mann aus dem Stadtgebiet sozusagen eine Lawine in Gang gesetzt.

Der Mann hatte den Audi Q5 in einem anderen Bundesland erworben und wollte ihn

nun ordnungsgemäß ummelden. Als er bei der Zulassungsstelle die notwendigen

Papiere vorlegte, fiel jedoch auf, dass etwas damit nicht stimmt. Wie sich

herausstellte, waren sowohl die Zulassungsbescheinigung als auch die Kennzeichen

gefälscht. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Pkw als gestohlen gemeldet

ist.

Letzten Endes stellte die Polizei sowohl das Fahrzeug samt Zündschlüssel, ebenso

den Kaufvertrag sowie die Papiere und die Kennzeichen sicher. Die Kripo

ermittelt nun wegen des Verdachts der Hehlerei und der Urkundenfälschung. |cri

Einbrecher stehlen Notebooks

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Notebooks und Zubehör haben sich Einbrecher in

der Nacht von Montag auf Dienstag in der Pirmasenser Straße unter den Nagel

gerissen. Die Unbekannten waren zwischen 20.30 und 6.50 Uhr in Firmenräume

eingedrungen, hatten Büros durchwühlt und sich insbesondere für die technischen

Geräte interessiert. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, denen in der fraglichen Nacht in der Pirmasenser Straße und drumherum

verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri