Frankfurt-Westend: Unbekannte zieht 81-Jährigen ab

Frankfurt (ots) – (dr) Eine unbekannte Frau hat am gestrigen Dienstag, den 14.

September 2021, im Westend eine hochwertige Armbanduhr eines 81 Jahre alten

Mannes erbeutet.

Gegen etwa 15:15 Uhr parkte der 81-Jährige seinen Pkw im Kettenhofweg, als eine

unbekannte Frau an die Fahrerseite herantrat. Noch bevor er aussteigen konnte,

lehnte sich die Unbekannte in den Innenraum des Fahrzeuges und auf den Senior.

Dabei ergriff sie dessen Handgelenk. Dem überrumpelten Mann gelang es zunächst

nicht, die Frau von sich wegzudrücken. Nach kurzer Zeit ließ sie schließlich von

ihm ab und entfernte sich zu Fuß in unbekannte Richtung. Erst dann bemerkte der

81-Jährige, dass ihm seine Armbanduhr der Marke „Piaget“ von der Unbekannten

abgenommen wurde. Personenbeschreibung:

Weiblich, Mitte 20 Jahre alt, circa 170 bis 175 cm groß, schwarze, schulterlange

Haare, schlanke Statur, scheinbar schwanger, südosteuropäisches

Erscheinungsbild, sprach gebrochen Deutsch; bekleidet mit einem hellbraunen,

längeren Kleid.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu der unbekannten Täterin werden gebeten,

sich bei der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 51499 zu melden.

Ein gefälschtes Testzertifikat, zwei Strafanzeigen Frankfurt/Main (ots)

Am 14. September endete die Vorlage eines gefälschten Corona-Testzertifikates bei der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt für eine 51-Jährige mit einer Strafanzeige. Ihr 56-jähriger Begleiter hatte das Zertifikat für sie gefälscht und wurde ebenfalls angezeigt. Die beiden Deutschen waren am Mittag aus Moskau angekommen. Bei der Einreisekontrolle stellten die Beamten zunächst Widersprüche zwischen den angegebenen Reisebewegungen und dem angeblichen Testort und -zeitpunkt fest. Der Test sollte am 13. September in Saarbrücken durchgeführt worden sein, obwohl sich beide nach eigenen Angaben vom 12. bis 14. September in Moskau aufgehalten hatten. Eine nähere Befragung ergab schließlich, dass der Mann das Testzertifikat für seine Begleiterin bereits vor Reiseantritt am heimischen Computer selbst erstellt hatte. Er persönlich konnte ein echtes und gültiges Impfzertifikat vorlegen. Die Frau musste nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen einen Test nachholen.

Frankfurt – Nied: Schwerer Unfall zwischen Radfahrern

Frankfurt (ots) – (hol) Gestern Morgen stießen zwei sich entgegenkommende

Fahrradfahrerinnen zusammen. Während sich die eine Radfahrerin dabei nur leicht

verletzte, erlitt die andere schwere Kopfverletzungen. Und das obwohl sie einen

Helm trug.

Gegen 08:30 Uhr begegneten sich die beiden 56 und 54 Jahre alten Frauen am

südlichen Niddaufer, Grüne Weide, im Stadtteil Nied. Die 56-jährige Fahrerin

eines Pedelec war in Richtung Sossenheim unterwegs, die 54-Jährige auf ihrem

Mountainbike in entgegengesetzter Richtung nach Rödelheim. Als sich die beiden

Frauen passierten, gerieten ihre Fahrradlenker nach derzeitigen Erkenntnissen

aneinander. In der Folge stürzten beide. Die 56-Jährige schlug dabei so hart mit

dem Kopf auf dem Asphalt auf, dass sie trotz eines Helms das Bewusstsein verlor

und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von einem Ersthelfer reanimiert werden

musste. Sie wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie

intensivmedizinisch versorgt wird. Die 54-Jährige zog sich leichte Verletzungen

zu, die ambulant behandelt wurden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem 16. Polizeirevier unter der

Telefonnummer 069 / 755 – 11600 in Verbindung zu setzen.