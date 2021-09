Polizei kontrolliert gewerblichen Güterkraftverkehr + in Laden eingebrochen

Haiger und Dillenburg-Frohnhausen: Polizei kontrolliert gewerblichen Güterkraftverkehr

Beamte der Verkehrsüberwachung des Regionalen Verkehrsdienst Lahn-Dill kontrollierten gestern (14.09.2021) gemeinsam mit den Gefahrgutbeauftragten des Lahn-Dill-Kreis und der Stadt Dillenburg den gewerblichen Güterkraftverkehr.

Zwischen 08:30 Uhr und 14:30 Uhr hielten die Ordnungshüter am Kreisverkehr der Bundesstraße 54 und der Bundesstraße 277 an der Haigerer Kalteiche, sowie am Frohnhäuser Kreisverkehr „Auf der Langaar“ an der Bundesstraße 253 Lkws an. Insgesamt 27 Fahrzeuge nahmen die Polizisten unter die Lupe.

Vier Lkw-Fahrer waren nicht angegurtet. Sie müssen mit einem Verwarnungsgeld von jeweils 30 Euro rechnen.

12 Verstöße gegen das Gefahrgutrecht stellten die Beamten fest. Bei sieben Lkws war die Ladung nicht oder nicht ausreichend gesichert. Die Folge: Die Fahrer mussten ihre Ladung vor Ort nachsichern oder gar auf die Nachlieferung der geeigneten Mittel warten.

Ein mit unter anderem Gefahrgut beladener 40-Tonner hatte seine Ladung nach hinten komplett ungesichert auf der Ladefläche stehen. Auch er musste zur Beladestelle zurück, um seine Ladung vor der Weiterfahrt ordnungsgemäß zu sichern. Auf den Fahrer kommt nun ein Bußgeld von 300 Euro und ein Punkt im Fahrerlaubnisregister zu. Der Verlader muss mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.

Einem mit Schüttgut beladenen LKW aus Rheinland-Pfalz untersagten die Verkehrsspezialisten ebenfalls die Weiterfahrt. Neben der mangelhaften Ladungssicherung konnte der Fahrer keine Lizenz für den gewerblichen Güterverkehr vorlegen. Die Lizenz wurde durch den Unternehmer an die Kontrollstelle gebracht, weshalb der Fahrer seine Fahrt für mehrere Stunden unterbrechen musste.

Leun-Bissenberg: in Laden eingebrochen

Zwischen Dienstag (14.09.2021), 19:30 Uhr und heute Morgen (15.09.2021), 04:50 Uhr brachen Unbekannte in das Naturkost Geschäft an der K383 ein. Die Diebe zerstörten eine Fensterscheibe und gelangten in das Geschäftshaus. Aus dem Verkaufsraum stahlen die Langfinger Bargeld und einen Laptop. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Großen-Linden – Linden: Auf Bargeld aus einem Geldautomaten hatte es Automatensprenger heute in den frühen Morgenstunden (15.09.2021) in der Robert-Bosch-Straße abgesehen.

Gegen 04.00 Uhr machten sich die Täter an einem Geldausgabeautomaten einer SB-Filiale der Volksbank zu schaffen und brachten ein bisher nicht bekanntes Sprengmittel zur Umsetzung. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass es sich um eine Gruppe von drei Tätern handelte. Einer der Männer fuhr eine schwarze BMW – Limousine, seine beiden dunkel gekleideten Komplizen führten die Sprengung in der Bank aus. Die Täter erbeuteten offensichtlich Bargeld, über die Höhe der Beute können momentan noch keine Angaben gemacht werden.

Bei der anschließenden Fahndung kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer hat die Täter heute vor 04.00 Uhr oder während der Tat in

der Robert-Bosch-Straße beobachtet?

Wem ist ein schwarze BMW-Limousine vor 04.00 Uhr oder später auf

der Flucht aufgefallen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu den Männern oder deren

Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555