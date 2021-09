Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn: Autofahrer wird schwer verletzt; rund 60.000 Euro Schaden

Vellmar (Landkreis Kassel): An der Kreuzung der L 3234 und der Brüder-Grimm-Straße in Vellmar am Rathaus ist es am heutigen Mittwochvormittag zum Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw gekommen. Der 63-jährige Autofahrer aus Ahnatal wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und anschließend von Rettungskräften in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. An Straßenbahn und Pkw war insgesamt ein Schaden von ca. 60.000 Euro entstanden. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, war es gegen 11 Uhr zu dem Unfall gekommen. Der 63-Jährige war mit einem Hyundai Tucson auf der Hauffstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Brüder-Grimm-Straße war er den ersten Ermittlungen zufolge möglicherweise bei Rot gefahren, woraufhin sein Wagen im vorderen rechten Bereich von der von rechts kommenden und in Richtung Stadtzentrum fahrenden Straßenbahn erfasst wurde. Dabei hatte sich der 63-Jährige schwer verletzt, konnte sein beschädigtes Fahrzeug aber anschließend noch eigenständig verlassen. Der 52-jährige Tram-Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden an der Straßenbahn wird auf ca. 50.000 Euro beziffert. Am Hyundai war ein Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden.

Die Abschlepparbeiten an der Unfallstelle dauerten bis 11:40 Uhr an. Es kam vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen.

Mutmaßlicher Einbrecher wird zweimal an einem Tag festgenommen

Kassel-Bettenhausen und -Vorderer Westen: Gleich zweimal wurde ein 44-jähriger mutmaßlicher Einbrecher am gestrigen Dienstag von der Polizei festgenommen. Zunächst war er gegen 7 Uhr in den Keller eines Mehrparteienhauses im Faustmühlenweg in Bettenhausen eingestiegen. Der Hausmeister war auf den ungebetenen Gast aufmerksam geworden und hatte über den Notruf 110 die Polizei gerufen. Die sofort hinzugeeilten Streifen des Polizeireviers Ost konnten den Einbrecher kurz darauf festnehmen, als er versuchte, durch ein Kellerfenster aus dem Haus zu flüchten. Wie sich anschließend herausstellte, hatte er darüber hinaus kurz vor dem Kellereinbruch in der Straße „Unter dem Steinbruch“ einen geparkten Mercedes durchwühlt, der nicht abgeschlossen war, hierbei aber nichts erbeutet. Den wohnsitzlosen 44-Jährigen, der bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt ist, nahmen die Beamten mit auf das Revier. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen.

Gegen 18 Uhr rief er erneut die Polizei auf den Plan. Besorgte Anwohner aus der Goethestraße teilten am Notruf mit, dass ein Mann mit einem Beil in der Hand die Straße entlanglaufe und sich auch an Haustüren zu schaffen mache. Sofort nach der Mitteilung wurden zahlreiche Streifen der Kasseler Polizei entsandt, die den beschriebenen Mann in unmittelbarer Nähe entdeckten. Unter größter Vorsicht näherten sie sich dem 44-Jährigen an und nahmen ihn schlagartig fest. Des Handbeils, mit dem er offenbar versucht hatte, die Eingangstüren von mehreren Mehrparteienhäusern aufzubrechen, hatte er sich bereits entledigt. Die Polizisten brachten den Festgenommenen zur Verhinderung weiterer Straftaten in die Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Digitaler Elternabend „Das 1. Handy meines Kindes“ – weitere Veranstaltung im Dezember geplant!

Kassel: Der Einladung zum digitalen Elternabend „Das 1. Handy meines Kindes. Was muss ich dabei beachten?“ vom Netzwerk gegen Gewalt folgten am 07.09.2021 insgesamt 165 interessierte Eltern. In der etwa 90-minütigen Veranstaltung beleuchteten Tom Gudella vom „Netzwerk folie8“ und Sascha Aschermann vom Polizeipräsidium Nordhessen Risiken und Nutzen von Smartphones für Kinder sowie Jugendliche und gingen unter anderem auch auf folgende Fragen ein:

Ab welchem Alter ist ein Handy/Smartphone sinnvoll?

Kinder sollten erst ab dem neunten Lebensjahr ein eigenes Handy besitzen und dies auch nur zum Telefonieren und nicht, um im Internet zu surfen, da sie die Gefahren im Netz in diesem Alter meist noch nicht einschätzen können. Ab dem 12. Lebensjahr ist die Reife des Kindes so weit ausgeprägt, dass es mit einem vollfunktionsfähigem Smartphone umgehen kann.

Welches sind die Hauptrisiken und worauf müssen die Eltern achten?

Ein Zugang zum Internet bedeutet, dass das Kind einer Konfrontation mit nicht altersgerechten Inhalten ausgesetzt ist, auf nicht vertrauenswürdigen Seiten landen kann oder sogar in sogenannte Kostenfallen tappt. Diese Gefahren können nur zusammen mit den Eltern bei den ersten Schritten mit dem neuen Smartphone minimiert werden.

Laut dem Medienpädagogen Tom Gudella brauchen die Kinder auch eine elterliche Begleitung, um eine angemessene Nutzung des Smartphones zu lernen. Dabei ist es aus Sicht der Suchtprävention sehr wichtig, „handyfreie-Zeiten“ zu vereinbaren. Auch ein gemeinsam verfasster Handynutzungsvertrag zwischen dem Kind und den Eltern können Konflikte im Familienalltag zu dieser Thematik reduzieren.

Polizeioberkommissar Sascha Aschermann machte deutlich, dass beim Austausch von Nachrichten in den sozialen Netzwerken auch durch Minderjährige oft Straftaten begangen werden. Insbesondere beim Versenden oder Teilen strafbarer Inhalte, wie z.B. Gewaltvideos oder pornografischem Materials, oder aber durch Beleidigungen und Bedrohungen über das Netz, verstoßen auch Kinder gegen geltendes Recht.

Neben den zuvor behandelten Themenschwerpunkten wurden aber auch die Fragen, welche Apps für Kinder/Jugendliche geeignet sind bzw. am häufigsten genutzt werden, welches Datenvolumen erforderlich ist, welche Kontrollmöglichkeiten für die Eltern bestehen und viele weitere Fragen behandelt.

Tom Gudella und Sascha Aschermann planen noch eine weitere Veranstaltung Anfang Dezember diesen Jahres durchzuführen, denn das ein oder andere Smartphone wird sicherlich unter dem Weihnachtsbaum liegen.

Mann bei Angriff mit Messer verletzt

Tatzeit: 14.09.2021; 13:23 Uhr – Bei einem Angriff mit einem Messer wurde ein Mann schwer verletzt.

Am Dienstagmittag (14.09.2021) kam es im Bereich des Dorfbrunnenweges in Borken zu einem Messerangriff. Hierbei wurde eine männliche Person schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Der Angreifer konnte nach kurzer Flucht unmittelbar durch die Polizei festgenommen werden. Nach ersten Erkenntnissen suchte der 80-jährige Täter das 38-jährige Opfer an seiner Wohnanschrift auf, schlug und stach unvermittelt auf ihn ein. Auf Grund der Schwere der Verletzungen musste das 38-jährige Opfer zur weiteren Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Kassel geflogen werden. Die genauen Hintergründe des Angriffs sind derzeit unklar. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags aufgenommen. Der Angreifer wurde auf Grund einer Entscheidung der Staatsanwaltschaft Kassel vorläufig in Gewahrsam genommen und wurde der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichtes Fritzlar vorgeführt. Antragsgemäß wurde gegen den Tatverdächtigen ein Haftbefehl erlassen.

Exhibitionist im Gewerbegebiet – Festnahme eines Tatverdächtigen nach Zeugenhinweis

Zeit: 15.09.2021, 08:00 Uhr – Ein jugendlicher Tatverdächtiger konnte auf Grund eines Zeugenhinweises durch die Polizei festgenommen werden. Am Mittwochmorgen (15.09.2021) konnte ein Jugendlicher aus dem Schwalm-Eder-Kreis auf Grund eines Hinweises aus der Bevölkerung vorläufig festgenommen werden. Eine Zeugin hatte den Presseartikel und die darin enthaltene Beschreibung des unbekannten Täters gelesen. Als der Zeugin heute Morgen eine jugendliche Person im Bereich des ursprünglichen Tatortes (Radweg im Bereich Wehrenpfad) auffiel, auf die die veröffentlichte Personenbeschreibung zutraf, verständigte sie umgehend die Polizei. Die herbeigerufene Streife der Polizeistation Fritzlar konnte den jugendlichen Tatverdächtigen daraufhin festnehmen und nahm ihn zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen mit zur Polizeistation. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er einem Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistische Handlungen in Verbindung mit der Erregung öffentlichen Ärgernisses wurde eingeleitet.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-9966-0 oder an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-774-0.