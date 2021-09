Pferd auf Koppel verletzt,

Wiesbaden, Heßloch, Vogelsangstraße, 13.09.2021, 19.00 Uhr bis 14.09.2021, 10.00

Uhr,

(pl)Auf einer Pferdekoppel im Bereich der Vogelsangstraße in Heßloch ist

zwischen Montagabend und Dienstagvormittag ein Pferd verletzt worden. Das Pferd

erlitt eine Schnittwunde, die ärztlich versorgt werden musste. Es ist nicht

auszuschließen, dass unbekannte Täter dem Pferd die Schnittverletzung zugefügt

haben. Hinweise auf ein mögliches Tatmittel konnten bisher nicht festgestellt

werden. Personen, die im Bereich der Koppel verdächtige Beobachtungen gemacht

haben, werden gebeten, die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 zu informieren.

Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden-Dotzheim, Josefstraße,

14.09.2021, 11.15 Uhr bis 14.15 Uhr,

(pl)Am Dienstag wurde zwischen 11.15 Uhr und 14.15 Uhr ein Einfamilienhaus in

der Josefstraße in Dotzheim von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten

zunächst die Wintergartentür des Hauses auf und machten sich anschließend an

einem dortigen Fenster zu schaffen. Nachdem sie dann auch das Fenster gewaltsam

geöffnet hatten, drangen die Einbrecher in die Räumlichkeiten ein, durchsuchten

diese und ließen aufgefundene Schmuckstücke, Porzellanfiguren sowie Bargeld

mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Randalierer durch die Straße gezogen – Festnahme, Wiesbaden, Karlstraße,

14.09.2021, 23.15 Uhr,

(pl)Am späten Dienstabend ist es der Polizei mithilfe eines Zeugens gelungen,

zwei mutmaßliche Randalierer festzunehmen. Der Zeuge teilte der Polizei gegen

23.25 Uhr mit, dass er beobachtet habe, wie zwei junge Männer in der Karlstraße

dort abgestellte Motoroller umgeschmissen hätten. Auf eine Ansprache des

Mitteilers hätten die beiden Randalierer nicht reagiert und seien stattdessen

weiter in Richtung Innenstadt gegangen, wo sie auf dem Weg noch die Außenspiegel

geparkter Fahrzeuge abgetreten hätten. Der Zeuge folgte den beiden Männern, so

dass sie dann von der verständigten Streife einer Kontrolle unterzogen werden

konnten. Hierbei musste einer der beiden 18-jährigen Männer aufgrund seines

aggressiven Verhaltens von den Polizeikräften zu Boden gebracht und gefesselt

werden. Er verbrachte die Nacht aufgrund seiner Alkoholisierung zur

Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Sein gleichaltriger Begleiter wurde nach der

Kontrolle vor Ort entlassen. Der an den betroffenen Fahrzeugen verursachte

Gesamtschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die beiden 18-Jährigen müssen

sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge – Zwei Personen schwer verletzt, Landesstraße

3028, zwischen Nordenstadt und Delkenheim, 15.09.2021, 09.15 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall auf der L 3028 zwischen Nordenstadt und Delkenheim

wurden am Mittwochmorgen zwei Personen schwer verletzt und zwei Autos erheblich

beschädigt. Der 25-jährige Fahrer eines Peugeot und die 20-jährige Fahrerin

eines Mini Coopers waren gegen 09.15 Uhr in entgegengesetzten Richtungen auf der

Landstraße unterwegs, als es aus bislang noch ungeklärter Ursache im Bereich

einer Kurve zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die 20-Jährige und der

25-Jährige, welche jeweils allein in ihrem Auto saßen, erlitten bei dem

Zusammenstoß schwere Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht

werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft war ein Gutachter an der

Unfallstelle im Einsatz. Die Landesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme

und der Rettungs- sowie Bergungsarbeiten im Bereich der Unfallstelle bis ca.

12.30 Uhr voll gesperrt. Da die Ermittlungen hinsichtlich des Unfallhergangs

noch andauern, werden Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit dem 2.

Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung

zu setzen.

Informationsstand auf dem Schlossplatz, Wiesbaden, Schlossplatz, 17.09.2021,

10.00 Uhr bis 14.00 Uhr,

(pl)Am Freitag, dem 17.09.2021, findet auf dem Wiesbadener Schlossplatz eine

Präventionsveranstaltung des Polizeipräsidiums Westhessen statt. Zwischen 10.00

Uhr und 14.00 Uhr können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger auf dem

Schlossplatz an einem Informationsstand über die Vorbeugung von Straftaten zum

Nachteil meist älterer Menschen schlau machen und mit Fachleuten der Polizei ins

Gespräch kommen. Neben den Fachleuten der Präventionsabteilung des

Polizeipräsidiums Westhessen und Beamtinnen sowie Beamten der Polizeidirektion

Wiesbaden sind auch die Verbraucherzentrale Wiesbaden sowie

Sicherheitsberaterinnen und -berater für Seniorinnen und Senioren vor Ort, um

wertvolle Verhaltenstipps zu den Gefahren im Internet, dem sogenannten

„Enkeltrick“, Taschen- und Trickdiebstählen oder dubiosen Haustürgeschäften zu

geben. Doch auch für andere Fragen rund um das Thema Kriminalität stehen Ihnen

die Beamtinnen und Beamten zur Verfügung. Informieren Sie sich also, wie es den

Kriminellen schwerer gemacht werden kann. Die Aktion findet unter Beachtung der

aktuell geltenden Hygienevorschriften und der vorgeschriebenen Abstandsregeln

statt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Unbekannte randalieren in Regenbogenschule,

Taunusstein-Bleidenstadt, Adolfstraße, Freitag, 10.09.2021, 14:00 Uhr bis

Montag, 13.09.2021, 07:10 Uhr

(wie) Am Wochenende randalierten unbekannte Täter in der Regebogenschule in

Bleidenstadt und entwendeten zudem diverse Gegenstände. Die Polizei wurde am

Dienstag darüber informiert, dass Unbekannte zwischen Freitag und Montag in das

Gebäude der Regenbogenschule eingestiegen waren. Die Täter hatten einen

Klassenraum verwüstet und beschmiert. Zudem wurden mehrere Gegenstände

entwendet. Unter anderem wurde ein Schaumstoffwürfel auf dem Schulhof

angezündet. Die Polizei in Bad Schwalbach bittet um Hinweise zu möglichen Tätern

oder verdächtigen Beobachtungen am Wochenende unter der Rufnummer 06124/7078-0.

Quad gestohlen,

Idstein-Heftrich, Hintergasse, Montag, 13.09.2021, 22:30 Uhr bis Dienstag,

14.09.2021, 09:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Heftrich ein Quad entwendet.

Ein 23-Jähriger hatte sein schwarzes Quad der Marke Golden Bee, mit dem

amtlichen Kennzeichen SWA-S 985, in der Hintergasse abgestellt. Als er am

Dienstag zu dem Abstellort zurückkehrte, war das Fahrzeug verschwunden. Die

beiden Schlüssel des Quads hatte der 23-Jährige noch bei sich. Hinweise nimmt

die Polizei in Idstein unter der Rufnummer 06126/ 9394-0 entgegen.

Pferd ins Auto gelaufen – zwei Verletzte, Idstein-Heftrich, Landesstraße

3011, Dienstag, 14.09.2021, 14:35 Uhr

(wie) Am Dienstag wurden bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Pferd

auf der L3011 zwei Menschen und das Tier verletzt. Eine 55-Jährige befuhr mit

ihrem Fiat 500 die L3011 von Heftrich nach Ehlhalten. In Höhe des

Wirtschaftsweges Altenburger Markt lief plötzlich ein Pferd auf die Straße und

seitlich gegen das Auto. Durch den Aufprall sprangen die Scheiben des Fiat und

die 55-Jährige, sowie ihr 53-Jähriger Mitfahrer wurden durch Glassplitter

verletzt. Auch das Pferd zog sich bei dem Unfall Verletzungen an der Flanke zu.

Die Insassen des Autos wurden vom Rettungsdienst erstversorgt. Das verletzte

Tier wurde zurück zum Pferdehof gebracht. Am Fiat entstand Sachschaden in Höhe

von ca. 3.000 EUR.

Frau beim Einsteigen in Pkw angefahren, Oestrich-Winkel, Rheingaustraße,

Dienstag, 14.09.2021, 12:10 Uhr

(wie) Am Dienstag wurde eine Frau beim Einsteigen in ihr Fahrzeug angefahren und

verletzt. Eine 23-Jährige wollte in der Rheingaustraße in ihr Auto einsteigen.

Zuvor wollte sie, an der Fahrertür stehend, noch den Fiat eines 86-Jährigen

passieren lassen. Dieser fuhr jedoch offensichtlich zu eng an dem geparkten Auto

vorbei und streifte die 23-Jährige, sodass diese auf die Fahrbahn stürzte und

sich verletzte. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.