Landau: Neues Corona-Warnsystem: Landau bleibt in Warnstufe 1 – Verwaltung erreichen viele Fragen zu Hospitalisierungs-Inzidenz

Landau – Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz hat die tagesaktuellen Leitindikatoren für das neue Corona-Warnsystem vorgelegt. Demnach steigt in der Stadt Landau die 7-Tages-Inzidenz von 167,1 auf 171,4, was weiterhin Warnstufe 2 entspricht. Die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz im Versorgungsgebiet Rheinpfalz fällt von 2,1 auf 1,9 (=Warnstufe 1) und der landesweite Anteil der mit COVID-19-Kranken belegten Intensivbetten sinkt von 4,95 auf 4,83 (=Warnstufe 1). Das entspräche insgesamt der Warnstufe 1 für Landau in der Pfalz am heutigen Tag.

Achtung: Aktuell befinden sich ohnehin noch alle Städte und Landkreise in Rheinland-Pfalz in Warnstufe 1. Denn das neue System sieht vor, dass Kommunen erst dann in die nächste Warnstufe rutschen, wenn sie an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen bei mindestens zwei Indikatoren die Schwellenwerte überschreiten.

Bitte außerdem beachten: Die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz, die in den Landauer Gesamtwert mit einfließt, bezieht sich auf das gesamte Versorgungsgebiet Rheinpfalz. Hierzu haben die Verwaltung zahlreiche Anfragen erreicht. Der auf der Seite des Landesuntersuchungsamts direkt bei der Stadt Landau angegebene Wert (10,7) zählt gemäß den Vorgaben des Landes NICHT für die Festlegung der Warnstufe, sondern ausschließlich der tagesaktuelle Wert im Versorgungsgebiet Rheinpfalz (1,9).

Die Warnstufen des neuen Corona-Ampelsystems haben u.a. Auswirkungen auf die zulässige Personenzahl bei privaten Zusammenkünften sowie bei Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich. Dabei sinkt die Zahl der zulässigen nicht-immunisierten Personen, je höher die Warnstufe ist. Als nicht-immunisiert gilt, wer nicht geimpft oder genesen sowie älter als 11 Jahre ist.

Die Stadt Landau gibt die tagesaktuelle Warnstufe auf www.landau.de/corona bekannt; zudem finden sich aktuelle Informationen auch immer auf www.lua.rlp.de und www.corona.rlp.de.