Neustadt: vhs-Kurse – Zentangle zum Entspannen und Literatur der Gegenwart im September 2021

Neustadt an der Weinstraße – Zentangle ist eine Methode, bei dem die Teilnehmenden Zeichnungen zum Entspannen anfertigen. Der VHS-Kurs findet an zwei Abenden ab Freitag, 17. September, jeweils von 17 bis 19.15 Uhr, statt. Das Angebot ist für Anfängerinnen und Anfänger gedacht, getroffen wird sich in der Hindenburgstraße 14, Raum 011. Zum Einsatz kommen Papier-Kacheln, Fineliner, Bleistift oder Papierwischer – dabei ist der Weg das Ziel und zu Beginn noch völlig offen, wie das Ergebnis aussehen wird.

Ab Dienstag, 21. September, dreht sich an vier Terminen von 16 bis 17.30 Uhr alles um Romane aus dem 20. und 21. Jahrhundert. Dabei stehen der deutsche Theaterschauspieler, Regisseur und Schriftsteller Joachim Meyerhoff und sein Familienroman „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ im Mittelpunkt. Der Dozent stellt den Autor vor und ordnet das Buch im Gesamtwerk des Schriftstellers ein.

Weitere Infos und Anmeldung unter 06321/855-1564 oder unter www.vhs-nw.de.