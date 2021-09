Deidesheim: 14. Deidesheimer Jazzwanderung am 03. Oktober 2021 findet statt

Deidesheim – Mit einem spritzigen Programm feiert die kultige Jazzwanderung am Nationalfeiertag, 3. Oktober 2021, ihr bereits 14-jähriges Bestehen. Die Eventagentur S.Y.M Kulturmanagement präsentiert in diesem Jahr nun endlich wieder die fröhliche Jazzwanderung mit 5 Jazzensembles an diesmal fünf Jazzpoints entlang einer ca. 9-10 km langen Wanderstrecke im Deidesheimer und Ruppertsberger Rebenmeer.

Das anfänglich als Geheimtipp der Region begonnene Projekt hat über die Jahre viele Anhänger gewonnen und sich zu einem beliebten Ausflugsziel für Groß und Klein entwickelt. Auch 2021 spielen die Jazzensembles von ca. 09.00 bis 18.00 Uhr, während die Teilnehmer den romantischen Panorama-Höhenwanderweg oder den kurzen Wanderweg durch die Deidesheimer und Ruppertsberger Weinlagen entlang von Jazzpoint zu Jazzpoint wandern und ermöglicht einen faszinierenden Weitblick über diese schönen Weinlagen bis hin zum Odenwald.

Das Motto „Hab‘ Musik im Ohr und Sonne im Glas“ wird wie bisher das vergnügliche Tagesprogramm bestimmen. Einlass ist ab 8.30 Uhr am Nordzugang des Winzervereins Deidesheim in der Niederkircher Straße in direkter Nähe des Deidesheimer Bahnhofes.

Verteilt auf die fünf Jazzpoints spielt das Ensemble „Franz Wosnitza’s Little Jazz Orchestra“ mit Sousaphon, Waschbrett, Banjo, Kornett sowie Trompete und Gesang mit jazzigen Evergreens und aktuellen Songs – das zu allen Stationen kommen wird. Ferner die Heidelberger Jazzband „So What“ featuring die Jazz-Sängerin „Bo Schmich“ mit beliebten Jazzstandards und wie jedes Jahr das kultige „Huub Dutch Duo“ – das die Gäste zunächst an der Startstation empfängt. An der Grillstation warten die „Jazz-Sisters“ mit ihren frisch überarbeiteten und aufgemotzten Evergreens auf – vor allem ihr Live-Gesang hebt diese Band hervor. Nicht zu vergessen ist unser Stammgast „Skotty“ – der Eismann an der Trompete, der alle bekannten Evergreens auf der Wanderstrecke live zum Mitswingen vorträgt – und eine Tüte Eis gibt es bei ihm auch noch.

Entlang der Wanderroute laden die „Jazzpoints“ mit unserer neuen Frühstücksstation, mediterranen Speisen, Grillgut von Fisch und Fleisch sowie Kaffee und Kuchen zum Verweilen und Genießen ein. Die Wegstreckenbeschreibung stellt die Deidesheimer und Ruppertsberger Weinlagen vor und die Wanderer können die hier in der Region gedeihenden Weine direkt an den „Jazzpoints“ verkosten. Die Strecke und die einzelnen Standorte der Jazzpoints bleiben bis zum 3. Oktober geheim.

Die Tickets zur Teilnahme können online bei http://www.palatiajazz.reservix.de/events und an allen Vorverkaufsstellen, die das Reservix- bzw. RTS-Ticketsystem führen, im Vorverkauf zu 16,50 Euro für 5 Platzkonzerte und die abschließende Jam-Session erworben werden. Sämtliche Bewirtung ist für Selbstzahler. An der Startstation, dem 1. Jazzpoint lösen die Teilnehmer ihre Tickets gegen Wegstreckenbeschreibung, Künstlerinformationen, Weinglas und Teilnehmer-Armbändchen ein. Alle Stationen werden durch unseren Security-Dienst kontrolliert. Die Veranstaltung wird nach „G2“ der CoBelVo des Landes Rheinland-Pfalz durchgeführt.

Das ausführliche Hygieneschutz- und Sicherheitskonzept und weitere Informationen finden Sie auf der Homepage http://www.deidesheimer-jazzwanderung.de

Ausschank, Bewirtung und Teilnahme an der Wanderung ist nur für Wanderer mit Teilnehmer-Armbändchen möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher wird empfohlen, die Tickets rechtzeitig im Vorverkauf zu erwerben. Es gibt keine Tageskasse, da hier die Vorausbuchungspflicht als Auflage in der Pandemie gilt. Die Teilnehmer-Armbändchen sind an den Stationen vorzuzeigen, um Zutritt und Getränke am Ausschank zu erhalten.

Zum Abschluss der Veranstaltung findet von ca. 17.00 – 18.00 Uhr, am letzten Jazzpoint (Nr. 6) eine große Jam-Session mit fast allen Musikern des Tages statt. Fotostrecken über das Event der letzten Jahre stehen auf https://www.facebook.com/Jazzwanderung.

Die Startstation schließt um 14.00 Uhr. Bis dahin sind Tickets noch online über den Ticketshop http://www.palatiajazz.reservix.de/events zu erwerben.