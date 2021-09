Heidelberg: Neues Konzept für Altkleidersammlung wird umgesetzt

Heidelberg – Altkleider und Schuhe werden künftig im Auftrag der Stadt Heidelberg von sechs sozialen Organisationen über attraktive öffentliche Depotcontainer im Stadtgebiet eingesammelt. Damit wird die Altkleidersammlung einheitlich und flächendeckend im gesamten Stadtgebiet durchgeführt.

Das neue Konzept sichert eine hochwertige Qualität, eine korrekte Entsorgung sowie die Nachhaltigkeit der Altkleidersammlung. Zur Sauberkeit im Stadtgebiet und um die Entsorgung der Altkleider für die Bevölkerung zu erleichtern, werden die neuen Container vornehmlich bei den Altglascontainerstandorten aufgestellt.

Bunte Grafik und Logo der Stadt als Erkennungszeichen

Erkennbar sind die „Neuen“ an einer bunten Grafik und dem Logo der Stadt Heidelberg auf der Einwurfklappe. Die neuen Container ergänzen die 54 „Ökosäulen“ – das sind die Litfaßsäulen mit einem Einwurfschacht für Altkleider und Schuhe auf der Rückseite. Die Abgabe auf den Recyclinghöfen wird weiterhin möglich sein.

In den vergangenen Jahren war die Anzahl an Altkleidercontainern, die unkoordiniert und ungenehmigt im Stadtgebiet aufgestellt wurden, stark angewachsen. Das führte häufig zu Verschmutzungen. Die ungenehmigten Container werden daher in den kommenden Monaten eingezogen und – flächendeckend im Stadtgebiet – durch Altkleidercontainer an den Glascontainerstandorten ersetzt.

Die Sammlung von Altkleidern und Schuhen ist traditionell eine Domäne kirchlicher und gemeinnütziger Organisationen und historisch im Stadtgebiet gewachsen. Bei der Erarbeitung des neuen Konzepts sind die sozialen Organisationen eng mit eingebunden gewesen. Die sechs sozialen Einrichtungen sind der Allgemeine Rettungsverband e.V., die Sehbehinderten Selbsthilfe e.V., der Caritasverband Heidelberg e.V., das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche Heidelberg, das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg e.V. und der Malteser Hilfsdienst e.V.