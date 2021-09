Heidelberg: The Mystery of Banksy verabschiedet sich von 65.000 Besuchern

Heidelberg – Nach insgesamt 118 Ausstellungstagen verabschiedet sich „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ nun aus der Industrielocation der Metropolregion Rhein-Neckar. Die Blockbuster-Ausstellung war trotz Corona-bedingter Einschränkungen mit knapp 65.000 Besuchern ein riesiger Erfolg.

Oliver Diaz, Veranstalter und Geschäftsführer der Livemacher GmbH mit Sitz in Besigheim, zieht ein positives Fazit: „Trotz vieler Unsicherheiten während der Pandemie war für uns immer klar, dass wir die Ausstellung in Heidelberg verwirklichen wollen. Und die Besucherzahlen haben uns recht gegeben: Gerade in diesen Zeiten ist der Bedarf nach Kultur unverändert groß. Die Resonanz der Besucher war überaus positiv und dankbar für etwas Ablenkung vom Alltag. Schade ist jedoch, dass die eigentlich mögliche Besucherzahl aufgrund der Corona-Einschränkungen noch viel positiver hätte ausfallen können. Aufgrund von Beschränkung der Personenanzahl in der Ausstellungsfläche, konnten zuletzt nicht alle Interessierten in und um Heidelberg die Ausstellung bestaunen, da die letzten Ausstellungstage durchweg ausverkauft waren.“

Seit Eröffnung im April erfreute sich die Präsentation von mehr als 100 Werken des gefeierten Street-Art-Superstars in der halle02 im Güterbahnhof einer riesigen Besucherresonanz und konnte bis auf einen Corona-bedingten Schließtag durchgängig öffnen. Mit zusätzlichen Aktionen wie einem Kinder-Graffiti-Workshop oder einer langen Besuchernacht mit DJ konnte die Ausstellung Generationen übergreifend überzeugen: Rund 1.500 Schülerinnen und Schüler kamen im Klassenverband, um die Werke des wohl mysteriösesten Künstlers betrachten zu können. 9.500 große und kleine Besucher lösten das Familienticket. Viele Besucher nahmen eine lange Anreise auf sich und kamen aus allen umliegenden Bundesländern.